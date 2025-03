Prezident Trump slibuje, že udělá jednu z nejhorších věcí, které si lze představit. To je tak obrovská úleva.

6. 3. 2025

Ironický komentář britské autorky, který je jako vždy až děsivě blízko faktům...



Mám skvělou zprávu pro ty, kteří se obávali, že prezident Trump je nyní mužem míru: slíbil, že udělá jednu z nejhorších představitelných věcí! Vsadím se, že cítíte stejnou úlevu jako já...



V pečlivě formulovaném prohlášení, které neobsahovalo žádnou pravopisnou ani několik gramatických chyb, americký prezident pohrozil, že vyvraždí všechny lidi v Gaze, pokud Hamás nepropustí rukojmí, které Izrael nezabil, a nevydá těla rukojmích, které Izrael zabil.



Přeživší rukojmí mají být zahrnuti do „všech v Gaze“, které Trump hodlá zabít, ale Netanjahu souhlasí, že to je cena, kterou stojí za to zaplatit. Pokud Hamás tato rukojmí nepropustí, obávám se, že nesmí stát v cestě genocidě. Proto opět vstoupí v platnost Hannibalova směrnice. Co jiného byste od jediné demokracie na Blízkém východě čekali? Respektovat mírový proces? Mám skvělou zprávu pro ty, kteří se obávali, že prezident Trump je nyní mužem míru: slíbil, že udělá jednu z nejhorších představitelných věcí! Vsadím se, že cítíte stejnou úlevu jako já...V pečlivě formulovaném prohlášení, které neobsahovalo žádnou pravopisnou ani několik gramatických chyb, americký prezident pohrozil, že vyvraždí všechny lidi v Gaze, pokud Hamás nepropustí rukojmí, které Izrael nezabil, a nevydá těla rukojmích, které Izrael zabil.Přeživší rukojmí mají být zahrnuti do „všech v Gaze“, které Trump hodlá zabít, ale Netanjahu souhlasí, že to je cena, kterou stojí za to zaplatit. Pokud Hamás tato rukojmí nepropustí, obávám se, že nesmí stát v cestě genocidě. Proto opět vstoupí v platnost Hannibalova směrnice. Co jiného byste od jediné demokracie na Blízkém východě čekali? Respektovat mírový proces?



Několik izraelských rukojmích bylo po svém propuštění obviněno z „šíření propagandy Hamásu“, protože jakýkoli návrh na dodržování příměří je šířením propagandy Hamásu. Je zřejmé, že takovou zradu nelze tolerovat. Doufáme, že Hannibalova směrnice bude sloužit jako varování pro všechny Izraelce, kteří začínají sympatizovat se svými vězniteli.



Prezident Trump obyvatelům Gazy vzkázal, že pokud Hamás rukojmí vydá, čeká je krásná budoucnost. Tou krásnou budoucností má na mysli, že jejich genocidu povýší na etnickou čistku - což je laskavá a velkorysá nabídka.



Zatímco Hamás tuto laskavou a velkorysou nabídku zvažuje, Izrael v přísném rozporu s mezinárodním právem zadržuje potraviny a základní potřeby pro Gazu. Je připraven odpojit i elektřinu a vodu, ale pokud to nazýváte okupací, jste antisemité.



Izrael tvrdí, že nemá povinnost Palestince živit, a proto nedovolí, aby Palestince živil někdo jiný. Od dob, kdy jsme předstírali, že Izrael nikdy nebude bombardovat nemocnice, jsme ušli dlouhou cestu, že?



Britská vláda rozumně říká, že nezákonná izraelská blokáda pouze riskuje porušení mezinárodního práva, aby vytvořila falešný pocit dvojznačnosti. To proto, aby mohla předstírat, že se nepodílí na kolektivním trestu a genocidě.



BBC rozumně použila neutrální jazyk k popisu situace a pochlubila se, že ji kritizují jak ti, kteří genocidu podporují, tak ti, kteří jsou proti ní. Jsou opravdu hrdí na tento střed, kdy ji všichni nenávidí.



Downing Street vyjádřila podporu Trumpovu plánu zbourat zbývajících 5 % budov v Gaze, aby si tam mohl udělat obrovské golfové hřiště. Každého, kdo bude mít námitky, navštíví protiteroristická policie jako toho přeživšího holocaust, který chtěl položit květiny palestinským dětem. Zkurvená zrůda.



Sir Keir Starmer odmítl žádost Jeremyho Corbyna o vyšetřování role britské vlády v Gaze, protože kdyby k němu došlo, šel by pravděpodobně do vězení. Místo toho vláda zavede zákon o zákazu Jeremyho Corbyna a všech, kdo smýšlejí jako on. Evropa činí podobný krok, stejně jako USA.



Uklidňující je, že Trump je natolik pro první dodatek, že požaduje cenzuru hlasů proti genocidě. Prezident je tak odhodlaný postavit Ameriku na první místo, že posílá Izraeli dalších 2,7 miliardy dolarů. A to proto, že jeho škrty v zahraniční pomoci byly spíše o hladovění hnědých lidí než o jejich záchraně před bombami.



Demokraté byli Trumpovým oznámením zděšeni, protože než by mu poslali šek na 2,7 miliardy dolarů na sociální dávky, předstírali by mírné zklamání z Netanjahua.



Doufají, že s Trumpovou podporou bude moci Izrael do tří měsíců vymazat Palestinu z mapy a pokračovat v projektu Velkého Izraele. Izrael to smí udělat, protože 3 % jeho obyvatel mohou vysledovat své předky na palestinské půdě, pokud se vrátíte o dva nebo tři tisíce let zpět.



Z dalších zpráv: ukázalo se, že lidé, kteří stavěli v Británii před tisíci lety Stonehenge, měli tmavě hnědou nebo černou pleť. Afričané proto prohlásili, že Spojené království je jejich rodnou zemí, a vezmou si 55 % Británie. Britové budou žít pod blokádou ve zbývajících 45 % území, které se bude časem postupně zmenšovat. Kdykoli budeme mít námitky, budeme bombardováni s podporou USA a Evropy, abychom pomohli vymýtit rasismus. Je to naprosto spravedlivé.

