Haaretz: Trump se setkal s osvobozenými izraelskými rukojmími, ale naslouchal jim?

7. 3. 2025

čas čtení 5 minut





Optika setkání osvobozených rukojmích s americkým prezidentem je nepopiratelně silná, protože jim poskytuje zastoupení, které jim bylo tak dlouho odpíráno. Zda se jejich volání bude rovnat pouhým slovům, záleží na Trumpovi.



WASHINGTON - Středeční setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s šesti osvobozenými izraelskými rukojmími v Oválné pracovně dodalo problému zaslouženou pozornost a vážnost, zejména s ohledem na to, že zbývající rukojmí jsou v zajetí již 517 dní.



Aby však pozorovatelé neměli pocit, že Trumpovo setkání je definitivním důkazem toho, že návrat rukojmích upřednostňuje před vším ostatním - včetně klišovitého, amorfního „totálního vítězství“ nad Hamásem -, pak by se měli podívat, jak toto setkání zapadá do širšího obrazu americké politiky posledních dní.



Za prvé, schůzka by měla být posuzována také vedle washingtonského setkání amerického ministra financí Scotta Bessent s ministrem financí Bezalelem Smotrichem - hlavním protivníkem izraelské vlády v úsilí o příměří. Ten byl dříve považován za personu non grata Joem Bidenem, než se mu dostalo zacházení na červeném koberci od Trumpa.





Až do tohoto týdne se Trump od současného příměří v Gaze pouze distancoval - otázku, zda se vrátit k válce, nebo pokračovat v jednáních, přenechal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Trump a Bílý dům poté, co otevřeně přiznali, že Netanjahu by dal přednost první variantě, výslovně podpořili rozhodnutí Izraele odstoupit od jednání a zároveň svalit vinu na Hamás - a to i v době, kdy Izrael otevřeně vyhrožoval, že Gazu odřízne od veškeré humanitární pomoci. To je nejen hrubé porušení příměří, ale i porušení mezinárodního práva.



Bílý dům dále rozdmýchával plameny konfliktu tím, že nadále odmítal arabskou alternativu k Trumpovu plánu masového vysídlení obyvatel a převzetí Gazy - a to i přesto, že jej rámoval jako humanitární úvahu, navzdory všeobecnému mezinárodnímu pobouření a trvalé neuskutečnitelnosti takového plánu.



Trump měl příležitost poskytnout otázce rukojmích největší platformu svého prezidentství během úterního projevu na společném zasedání Kongresu. Místo toho se o rukojmích zmínil jednou okrajově, na konci svého stominutového projevu, přičemž opomněl zmínit příměří - což neváhal použít jako důkaz síly svého prezidentství.



Propuštěným rukojmím nakonec poskytl exkluzivní audienci, vyslechl si jejich příběhy a prosby, aby dal přednost propuštění zbývajících zajatců. Jeho následné prohlášení však Netanjahuovi fakticky poskytlo vše, co chtěl slyšet.



Místo aby požadoval dodržování příměří, ať už jde o přechod k druhé fázi dohody, nebo o prodloužení té současné, požadoval Trump okamžité propuštění všech živých i mrtvých rukojmích, jinak „je pro vás KONEC“.



Trump trval na tom, že „jen nemocní a zvrácení lidé si nechávají těla“, i když není jasné, zda si uvědomuje, že i Izrael si nechává palestinská těla jako vyjednávací žetony. Trump rovněž varoval veškerý „lid Gazy“, že jsou „MRTVÍ!“, pokud Hamás nepropustí rukojmí, a trval na tom, že „v opačném případě vznikne peklo“ - čímž zjevně udělal nulový rozdíl mezi Hamásem a nevinnými Palestinci, kteří se ocitli v křížové palbě.



Každý, kdo stále věří, že Netanjahu nachází nějaký důvod k obavám, by měl svůj názor přehodnotit. Například zvláštní vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff - snad jediný americký představitel, který za poslední čtyři americké administrativy úspěšně zahnal Netanjahua do kouta - odložil v posledních dvou týdnech tři návštěvy Blízkého východu kvůli nedostatečnému pokroku v jednáních.



Kromě toho nově odhalená přímá diplomacie amerického zvláštního vyslance pro rukojmí Adama Boehlera s Hamásem - o níž Američané trvali na tom, že byla konzultována s Izraelem - navzdory stručnému přiznání Izraele nepřináší tolik škody.



Pokud by Hamás nebyl k Boehlerově angažmá vstřícný, odstranilo by to jakoukoli možnost, že by Trump považoval Hamás za potenciálního partnera pro další vyjednávání. Pokud se podaří dosáhnout toho, že úsilí povede k propuštění amerického občana Edana Alexandera a čtyř zesnulých Američanů, bude Trumpova hlavní starost vyřešena a Netanjahu bude moci tuto otázku dále minimalizovat a zároveň usilovat o celkové vítězství.





Optika setkání osvobozených rukojmích s americkým prezidentem je nepopiratelně silná a poskytuje jim zastoupení, které jim bylo tak dlouho odpíráno. Zda se jejich volání bude rovnat pouze slovům, nyní záleží na Trumpovi.





Zdroj v angličtině ZDE

