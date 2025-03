Ohlušující ticho okolo neskutečného Trumpova sadismu vůči Gaze

6. 3. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Komentátoři a analytikové se od páteční diplomatické roztržky v Bílém domě mezi americkým a ukrajinským prezidentem prakticky nezabývají ničím jiným než pošramocenými vztahy Kyjiva a Bílého domu, ačkoli Trumpův Bílý dům v té době posvětil neskutečné zvěrstvo: úplné odříznutí Gazy od přísunu zboží a dodávek humanitární pomoci. V sobotu 1. března měla skončit první fáze příměří mezi Izraelem a Hamásem, přičemž jednání o implementaci 2. fáze měla být zahájena nejpozději 3. února. Netanjahuova vláda však svému vyjednávacímu týmu odmítla povolit účast na těchto rozhovorech, takže první fáze klidu zbraní technicky ještě neskončila, neboť Tel Aviv s požehnáním Bílého domu diplomatický průlom systematicky blokuje. Aktualizace: Donald Trump na síti Truth Social vyhrožuje Gazanům vyhlazením, pokud Hamás nepropustí zbývající rukojmí.

Podle zpráv zveřejněných webem Responsible Statecraft Tel Aviv koordinoval své rozhodnutí o odříznutí pásma od humanitární pomoci a dalšího zboží s Trumpovou vládou, konkrétně s Trumpovým zmocněncem pro Blízký východ Stevem Witkoffem.

Navzdory nesčetným mediálním polopravdám a lžím, jež české veřejnosti neustále předkládají tzv. veřejnoprávní média, Izrael dohodu s Hamásem v řadě ohledů porušoval. Izraelské síly se měly na konci první fáze dohody začít stahovat z Filadelfského koridoru podél hranic s Egyptem, což však Tel Aviv odmítl učinit. Izraelský ministr zahraničí Israel Katz přirovnal přítomnost IDF v tomto koridoru k izraelské okupaci jižní Sýrie a jižního Libanonu, kde Izrael porušil i dohodu s Hizballáhem, jelikož odmítl svá vojska kompletně ze země stáhnout. Tel Aviv si nárokuje udržení nárazníkové zóny hned ve dvou cizích zemích a okupované Gaze. Inu, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.

Podle dohody mezi Izraelem a Hamásem mělo být do Gazy dopraveno asi 60 000 mobilních domů a 200 000 stanů spolu s těžkou technikou na odklízení trosek. Nicméně Izrael tyto dodávky od 19. ledna téměř úplně blokuje, jak líčí investigativní novinář Jeremy Scahill. Na základě údajů gazanského ministerstva zahraničí, jehož údaje mezinárodní organizace a věhlasná periodika nezpochybňují, od 19. ledna, kdy příměří vstoupilo v platnost, izraelské letectvo při náletech zranilo 490 Palestinců, přičemž 119 osob bylo zabito.

A přesto USA a Izrael za cynického přitakání řady sdělovacích prostředků z porušování toho, co by mělo být klidem zbraní, obviňují Hamás. Člověk nemusí oplývat obraznou fantazií, aby si dokázal představit, co by se dělo, kdyby takto masivně porušoval příměří s Izraelem Hamás, zatímco by vinu za přizvukování disciplinovaného stenografiátu sváděl na Izrael.

Kruté a barbarské odříznutí Gazy od okolního světa se pokusili vyřešit arabští lídři na summitu v Káhiře, kde byl představen plán na poválečnou rekonstrukci pásma. Jednalo se o alternativní návrh k bizarnímu a nebezpečnému Trumpovu plánu na vytvoření “blízkovýchodní riviéry”, který počítal se setrváním Palestinců v Gaze a obnovou Izraelem zničené infrastruktury. Spojené státy a Izrael ale podle očekávání arabský návrh smetly ze stolu, neboť údajně ignoruje realitu v Gaze. A aby toho nebylo málo, Bílý dům autorizoval prodej dalších zbraní do Izraele zahrnující i zásilku bomb vážících 2000 liber.

Neskutečný sadismus Netanjahuova a Trumpova režimu vůči Gaze je v mých očích patrně největším skandálem za poslední dobu. Pokud je nyní zjevné, že Gazané svou zemi ze své vůle neopustí, je asi nutné je naprosto vyhladovět, jelikož jejich dlouhodobá přítomnost v pásmu je pro Tel Aviv nepřípustná. Přesto ale mnozí z těch, kdo se doběla rozpálí nad každičkým prohlášením a každičkým krokem Donalda Trumpa, o tomto zvěrstvu zarytě mlčí. To ohlušující ticho a dvojí metr jsou nesnesitelné.

