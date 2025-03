„Vztah je narušen": Kanaďané reagují na Trumpova cla

6. 3. 2025

čas čtení 7 minut



Mnozí plánují bojkotovat americké zboží a tvrdí, že nepřekročí hranice, dokud bude Trump v úřadu



„Od té doby, co Donald Trump začal vyhrožovat Kanadě cly a „vtipkovat“ o tom, že z Kanady udělá 51. stát USA, jsem si nekoupila jediný výrobek pocházející z USA,“ uvedla 78letá Lynne Allardiceová, podnikatelka v důchodu z kanadského Nového Brunšviku.



Allardiceová dodala, že jeho známí prodali své americké rekreační nemovitosti, které vlastnili po mnoho let.



Stovky lidí z celé Kanady se podělily o své reakce na změnu politického a ekonomického soukolí Washingtonu a o to, jak se jich to může osobně dotknout.



Mnozí vyjadřovali odpor a hněv nad tím, co považovali za nepřátelskou novou americkou administrativu, která již není jejich spojencem, a vyjadřovali ekonomické obavy a pocit trvalé ztráty, že již nebudou kupovat americké zboží ani překračovat hranice - alespoň dokud bude Trump v úřadu.



Pam, 64letá důchodkyně z Britské Kolumbie, uvedla, že s manželem zrušili pětitýdenní cestu do Palm Springs a přišli tak o zálohu 5 000 dolarů. Plánovali, jak řekla, že si nyní místo Fordu koupí nákladní auto Honda.



Mnozí uvedli, že v jejich místních supermarketech se objevily etikety s označením kanadských výrobků a rádi, za neamerické zboží platí výrazně více, například o 50 % více za mexické citrony; jiní uvedli, že doufají, že kanadské společnosti rozšíří nabídku a služby poté, co si zrušili předplatné Amazon Prime a streamovací platformy.



Jedna žena z Britské Kolumbie, která žije 10 minut jízdy od hranic s USA a bojkotu se účastní, poukázala na ironii, že se připojila k několika skupinám na Facebooku, které propagují kampaň Kupujte kanadské zboží - jedna z nich se nyní rozrostla na 1,2 milionu členů.



Uprostřed plamenných slibů postavit se americké vládě se stovky Kanaďanů podělily o vážné obavy z dopadu obchodních cel na jejich osobní finance.



Mnozí z nich uvedli, že se obávají o své úspory na důchod uprostřed otřesů na trhu a ekonomické nejistoty, které následovaly po tom, co označili za Trumpovu „ekonomickou válku“.



Řada z nich uvedla, že ve firmách, pro které pracují, již došlo ke zmrazení náboru zaměstnanců a rozpočtu, zatímco řada majitelů firem zdůraznila ztrátu tržeb od Trumpova zvolení, která se pravděpodobně ještě prohloubí.





Lidé pracující v odvětvích, jako je pohostinství, cestovní ruch, maloobchod, zábava, širší odvětví služeb, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, letectví, nemovitosti a stavebnictví, zemědělství, marketing a finanční služby, se mimo jiné podělili o obavy z negativního dopadu cel a z toho plynoucí ekonomické nejistoty na jejich podnikání nebo obor práce.





Různí majitelé podniků, kteří očekávali propad severoamerických tržeb, předpovídali, že nebude možné vyrovnat rozdíl zvýšeným vývozem do Evropy nebo jiných částí světa, kde jsou trhy buď nasycené, nebo je doprava příliš drahá.





Desítky Kanaďanů uvedly, že se rozešly s americkými přáteli a dokonce i s rodinnými příslušníky kvůli politickému napětí mezi oběma zeměmi a ideologickým neshodám ohledně americké a kanadské demokracie, svobod a Trumpa samotného.





„Vztahy jsou rozbité,“ řekla Allardiceová, důchodkyně z Nového Brunšviku. „Velká část Kanaďanů nyní USA nenávidí. Jak můžete zůstat v dobrých vztazích se sousedem, který ohrožuje vaši ekonomiku a žertuje o tom, že vás dostane na kolena?“







Zdroj v angličtině ZDE

„Vztahy Kanady se zbytkem světa se navždy změnily,“ řekla Katy, finanční profesionálka z Toronta. „Právě jsme dospěli k tvrdému poznání, že spojenci jsou iluze. Zatímco snášíme nápor Maga, naši údajní 'spojenci', včetně Británie, mlčí. Naše 'hlava státu', král Karel, mlčí. Země NATO mlčí. Ekonomickou bouři přečkáme, ale [nejsem si] tak jistá našimi vztahy s ostatními státy.“Naši „spojenci“ včetně Británie mlčí. Naše „hlava státu“, král Karel, mlčí.Katy dodala, že Kanada by mohla opustit mezinárodní partnerství, je „obdařena nesčetnými přírodními zdroji“. „Pokud se věci nezmění, pak se Kanada musí vymanit a zvážit, zda se nestane neutrální zemí. Zrušení konstituční monarchie je nyní nutností. Britské společenství národů je nyní mrtvé.“Stovky Kanaďanů hlásily hmatatelný, čerstvě zažehnutý vzestup vlastenectví, stejně jako druh nacionalismu, který je v Kanadě obvykle odmítán.„Kanaďané se stali mnohem nacionalističtějšími,“ řekla jedna žena z Ontaria. „Někteří z nás při hokejových zápasech bučeli při americké hymně, což není typické kanadské chování. Jsme rozzuření kvůli clům, která hluboce poškodí kanadské podniky a dost pravděpodobně způsobí, že další společnosti přesunou své provozy na jih od našich hranic.“Donna, důchodkyně žijící v malém městě v Britské Kolumbii, řekla: „Ztratili jsme důvěru v USA jako v přátelskou zemi. Patriotismus nikdy nebyl něčím, co by Kanaďané nadšeně oslavovali. Dnes vidím více kanadských vlajek, než jsem kdy viděla - na dvorcích před domem, visí na verandách a živých plotech a zdobí auta. Obě strany politického spektra a většina občanů jsou mnohem jednotnější než dříve.“Čtyřicetiletá žena z Britské Kolumbie, která pracuje v oblasti technologií, souhlasila: „V celé zemi je cítit obrovská národní jednota a spousta soustředěných akcí, jejichž cílem je náš národ vybudovat.“ Řekla, že „odešla z USA jako studená krůta“.„Je to změna, jakou jsem za svůj život nezažila, a jakou nezažili ani moji rodiče. Kanada se odvrací od USA - pokud ne navždy, tak alespoň na dlouhou dobu. Sbohem, Ameriko, bude nám chybět to, co jsme měli, ale ne to, čím ses stala.“Zatímco někteří lidé říkali, že rozlišují mezi Trumpovou administrativou a svými americkými sousedy, jiní sdíleli pocity osobního nepřátelství vůči americkému obyvatelstvu a říkali, že to chtějí „natřít“ svým „málo vzdělaným sousedům na jihu“, jak se vyjádřila jedna žena z Britské Kolumbie, která tak zopakovala výroky mnohých.Jednačtyřicetiletý Matt, zaměstnanec univerzity z ostrova Vancouver, řekl: „Společný protivník v USA spojuje mnoho obyvatel mé rozlehlé země způsobem, který se ještě před rokem zdál nemožný. Práce, která je vyvíjena na odstranění obchodních bariér mezi provinciemi a která má potenciál přidat naší ekonomice desítky až stovky miliard dolarů, by nikdy neměla politickou podporu, kdyby Kanada nečelila významné vnější hrozbě.“Většina Kanaďanů, kteří se ozvali, měla pocit, že vazby mezi Kanadou a USA byly trvale poškozeny.