„Seismický“ posun ve vztazích mezi Spojeným královstvím a USA je vážný, varuje bývalý velvyslanec

6. 3. 2025

Sir David Manning a další bývalí britští diplomaté upozorňují na zásadní změny v americko-britských vzatzích





Ve vztazích mezi Spojenými státy a Velkou Británií se změnilo něco seismického, co bude vyžadovat, aby Spojené království hledalo spojence jinde a smířilo se s tím, že dohody, jako je spolupráce v oblasti britského jaderného odstrašování, jsou nyní zpochybněny, uvedl bývalý britský velvyslanec ve Washingtonu.



Sir David Manning řekl výboru lordů pro mezinárodní vztahy, že se ve zvláštních vztazích děje něco zásadního a že tato změna není jen pouhým dočasným výkyvem.



Spolu s dalšími třemi bývalými britskými velvyslanci ve Washingtonu dodal, že obě země od sebe vzdalují jak rozdílné hodnoty, tak i politika.



Manning, který byl velvyslancem v letech 2003-2007, řekl, že problémem není politika, ale světonázor, a dodal: „To, co se nyní děje, mě znepokojuje, protože základem zvláštních vztahů mezi Británií a USA . byla důvěra a sdílené hodnoty. Můžeme očekávat, že to bude pokračovat? Je mnohem těžší být si tím jistý. Zdá se mi, že došlo k seismické změně. Zdá se, že máme prezidenta, který je ochoten šikanovat, přemlouvat ukrajinské síly, aby dělaly věci, o kterých nemají pocit, že jsou v jejich zájmu. Tohle není výkyv ve vztazích, děje se něco zásadního a my se musíme velmi pečlivě podívat na to, co teď budeme podnikat s Evropou.“



Podle něj je dokonce možné, že Trump ukončí dohodu o jaderné spolupráci se Spojeným královstvím nebo že se závazky USA stanou natolik nejednoznačnými, že klauzule o vzájemné obraně podle článku 5 NATO již nebude vypadat věrohodně.



Takové myšlenky byly podle něj ještě před šesti týdny nemyslitelné. „Myslím, že nyní je musíme domyslet a zabývat se jimi, protože jsou na stole.“



Nigel Sheinwald, velvyslanec v letech 2007 až 2012, řekl: „Amerika se skutečně mění a americké vedení se změnilo.“



Dodal: „Je těžké najít buď koncepční oblast v mezinárodních vztazích, nebo konkrétní geografickou oblast, kde se naše zájmy v současné době skutečně sbližují.



„Je to spíše divergence než konvergence. Světonázor prezidenta [Williama] McKinleyho, kdy se zabírají pozemky ... síla je správná a podobně, to není náš názor. Nebude to náš pohled, ať už tu budeme mít jakoukoli vládu, vzhledem k tomu, že jsme střední mocnost, která využívá mezinárodní instituce pro svůj vlastní rozvoj i proto, že je to morálně správné.



Takže na makroúrovni je tu obrovský rozpor. Víceméně v jakékoli velké zahraničněpolitické otázce, kterou dnes řešíme, se neshodneme se Spojenými státy a máme větší shodu s našimi evropskými partnery - ať už je to Blízký východ, ať už je to Írán, ať už je to změna klimatu, Čína, ale především Evropa jako taková.“



Sir Peter Westmacott, velvyslanec Spojeného království v letech 2012-2016, uvedl, že respektované hlasy varují, že USA se vzdávají Evropy ve prospěch Ruska. Řekl: „To je dost znepokojivé. To jsme tu neměli po celá desetiletí a musíme se s touto současnou realitou vypořádat, a to je největší strategický problém.



I když jsme se nyní vrátili k tomu, abychom se pokusili najít cestu vpřed s kombinací plánu příměří a bezpečnostních záruk, které Ukrajina potřebuje, stále máme ten zásadní problém, kterým je velmi odlišný přístup k Rusku.“



Dodal, že není jasné, zda USA mají velkou strategii, jak oddělit Rusko od Číny, nebo zda se místo toho snaží rozdělit svět na tři velké šelmy v džungli - Čínu, Rusko a Ameriku - a na ostatní se vykašlat.

