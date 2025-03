Federalizace EU je nejvyšším národním zájmem České republiky

6. 3. 2025 / Boris Cvek

Neříkám, že federalizace EU je reálný projekt. Ale už dlouho, možná dvacet let, žasnu nad tím, že hlavními zastánci federalizace nejsou státy jako Česko a Polsko. A pokud se o federalizaci nesnaží ti, kdo ji nejvíce potřebují, ba ji odmítají, pak nikdy nebude. Logicky by to přece mělo být tak, že tyto státy po své historické zkušenosti se Sovětským svazem by měly chtít naprostou, definitivní integraci do západní Evropy. Naopak Francie a Německo by se tomu měly bránit. Ve skutečnosti je tomu naopak.

Hlavním důvodem byl pocit bezpečí po studené válce, vazba na USA, nacionalismus a jakýsi zcela ahistorický pojem suverenity. Jako by tyto státy měly své hranice dané přímo Bohem z nebe. Přitom Polsko i Česko ze svých dějin dobře vědí, že o jejich hranicích rozhodují velmoci. Dnes to vidíme na Ukrajině.

Ale ani po brutální ruské invazi z února 2022 nedošlo v české politice k pochopení, že federalizace EU je tou nejvyšší bezpečnostní prioritou České republiky. Mnohem vyšší než výdaje na obranu nebo cokoli jiného.

Snili jsme své sny o tom, že zárukou jsou pro nás USA. Jenže my jako samostatný stát nejsme jejich svět. My jsme patřili po desítky let Sovětům.

Je pravda, že současná administrativa ve Washingtonu chce zničit demokracii dokonce i v západních zemích EU podporou krajní pravice, jejíž vítězství by znamenalo konec EU jako takové, o federalizaci ani nemluvě.

Možná začínáme vzhlížet k Francii a Británii už pozdě. Nicméně vzhlížet bychom měli. Prezident Macron jasně říká, že ruská agrese se na Ukrajině nezastaví. Kam asi tak bude pokračovat?

Jaké dělení světa si Putin, který považuje rozpad SSSR za tragédii, bude přát? A jak bychom se my jako Česká republika mohli zbavit svého místa na sovětské straně železné opony dokonce i v očích Američanů? Federalizací EU.

