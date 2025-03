Dva mrtví po nárazu auta do davu lidí v německém Mannheimu

4. 3. 2025

čas čtení 3 minuty



83letá žena a 54letý muž zemřeli a několik osob bylo zraněno po útoku řidiče SUV během karnevalových oslav



V centru německého města Mannheim najelo auto do davu lidí, dva lidé zemřeli a několik dalších bylo zraněno. Policie to označila za úmyslný útok.



Policie uvedla, že zadržela muže, řidiče černého vozu Ford Fiesta, který se údajně léčí ze svých zranění v nemocnici pod přísnou policejní ochranou. Thomas Strobl, ministr vnitra spolkové země Bádensko-Württembersko, uvedl, že podezřelým je 40letý Němec z jihozápadní spolkové země Porýní-Falc, který pravděpodobně jednal sám.



Vyšetřovatelé později uvedli, že existují „konkrétní náznaky“, že muž měl psychické problémy, a vyloučili „politicky motivovaný čin“.



Oběti byly identifikovány jako 83letá žena a 54letý muž.



Svědci popsali, že na místě poblíž centrální pěší zóny Paradeplatz leželi na zemi lidé poté, co auto vjelo do davu a zamířilo směrem k vodárenské věži. Nejméně dvě osoby se pokoušeli oživit.



Německá policie a státní zastupitelství uvedly, že řidič úmyslně najel autem do davu lidí oslavujících karneval před postním obdobím.



Podle místních médií mu pak cestu zablokoval taxikář, který byl svědkem útoku z kavárny, kde měl přestávku, naskočil do svého vozu a vjel do cesty Fordu Fiesta.



Útočník na taxikáře vystřelil z pravděpodobně poplašné pistole, ale nezranil ho. Poté utekl pěšky, než byl dostižen policií, přičemž se zranil výstřelem z poplašné pistole.



Muž, podle policie zahradník, je vyšetřován pro vraždu a pokus o vraždu.



Incident následuje po sérii násilných útoků včetně dvou dalších přepadení autem, a to minulý měsíc v Mnichově a v prosinci v Magdeburku. V květnu 2024 došlo v Mannheimu k pobodání, při němž byl zabit policista a pět lidí bylo zraněno.



Karnevalová sezóna v Německu vrcholí Růžovým pondělím (Rosenmontag), kdy davy lidí v maškarních kostýmech a průvody plováků obvykle komicky a satiricky zobrazují události, které dominují současnému dění. V Mannheimu se hlavní průvod konal v neděli.



Friedrich Merz, který se pravděpodobně stane příštím německým kancléřem, na X napsal, že „tento incident - stejně jako hrůzné činy z posledních měsíců - je naléhavou připomínkou, že musíme udělat vše pro to, abychom podobným činům zabránili“. Odstupující kancléř Olaf Scholz se odvolal na loňský útok nožem a na Twitteru napsal: „Opět truchlíme s Mannheimem. Opět truchlíme s rodinami obětí nesmyslného násilného činu.“



Sedmapadesátiletý Kasim Timur, který provozuje kavárnu na náměstí Paradeplatz, řekl časopisu Der Spiegel: „Člověku to láme srdce.“ Uvedl, že jeden z jeho kolegů hlásil, že viděl některé vážně zraněné, včetně dětí. Jiná kolegyně, která šla do práce v kavárně, podle něj viděla, jak se k náměstí Paradeplatz řítí tmavý vůz Ford.



Policie vyzvala lidi, aby nezveřejňovali videa z útoku a nešířili informace, které nebyly oficiálně potvrzeny, a varovala před četnými „falešnými zprávami“, které kolují na sociálních sítích.

