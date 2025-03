HRW: Musíme tohle vůbec říkat?

5. 3. 2025

V oblasti lidských práv říkáme, co je třeba říci. Někdy to říkáme za ty, kteří v danou chvíli nemohou promluvit - nebo už nemohou promluvit vůbec, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu.

Přesto se někdy zdá, že bychom neměli říkat to, co říkáme. To, co říkáme, se zdá být tak zásadní, tak samozřejmé, že by to vůbec nikdo neměl muset říkat.



Například...



Neměli bychom muset Austrálii říkat: „Nezavírejte desetileté děti.“ To je naprosto samozřejmé . To by mělo být každému jasné.



Neměli bychom muset Evropské unii říkat: „Neposílejte uprchlíky do míst, kde víte, že budou mučeni.“ To je jasné. Opět zřejmé věci.



Neměli bychom muset Izraeli říkat: „Nenechávejte děti hladovět“.