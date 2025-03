Trump zmírnil tón vůči Zelenskému, ale zopakoval hrozbu převzetí Grónska

5. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Trump pochválil dopis ukrajinského vůdce, který podpořil mírové rozhovory, a říká, že USA získají Grónsko „tak či onak"





Donald Trump prohlásil, že oceňuje ochotu Volodymyra Zelenského podepsat dohodu o minerálech se Spojenými státy a zasednout k jednacímu stolu, aby se přiblížil trvalému míru na Ukrajině. Donald Trump prohlásil, že oceňuje ochotu Volodymyra Zelenského podepsat dohodu o minerálech se Spojenými státy a zasednout k jednacímu stolu, aby se přiblížil trvalému míru na Ukrajině.





„Dnes jsem obdržel důležitý dopis od ukrajinského prezidenta Zelenského,“ uvedl americký prezident v projevu v Kongresu po katastrofálním jednání v Bílém domě minulý týden. Trump z dopisu citoval a uvedl, že mu Zelenskyj sdělil, že „Ukrajina je připravena co nejdříve zasednout k jednacímu stolu, aby se přiblížila trvalému míru. Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajinci“.



„Můj tým a já jsme připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa na dosažení trvalého míru,“ citoval Trump Zelenského. „Opravdu si vážíme toho, kolik toho Amerika udělala pro to, aby pomohla Ukrajině udržet si suverenitu a nezávislost.“



Trump rovněž uvedl, že vedl „vážné rozhovory s Ruskem“, a tvrdil, že „obdržel silné signály, že jsou připraveni na mír“.



„Nebylo by to krásné?“ řekl. „Je čas zastavit toto šílenství. Je čas zastavit zabíjení. Je čas ukončit tuto nesmyslnou válku. Pokud chcete ukončit války, musíte mluvit s oběma stranami.“



Tyto výroky znamenaly mírné zmírnění Trumpova vyjadřování k Ukrajině po střetu v Oválné pracovně, po němž nařídil pozastavit veškerou americkou vojenskou pomoc Ukrajině.



Očekávalo se, že Trump v projevu v Kongresu dále nastíní své plány vůči Ukrajině a Rusku, ale žádné další podrobnosti neprozradil.



Ve stejném projevu Trump uvedl, že převezme kontrolu nad Grónskem „tak či onak“, a dodal, že USA jsou připraveny přijmout obyvatele tohoto dánského území během projevu, který vystupňoval rétoriku kolem jeho územních ambicí na západní polokouli.



Obhajoval nedávné zahraničněpolitické kroky včetně zavedení nových cel vůči Mexiku a Kanadě, které premiér Justin Trudeau označil za „velmi hloupou věc“.



Trump prohlásil, že USA budou „rekultivovat“ Panamský průplav, „a už jsme to začali dělat“.



Americký prezident uvedl, že USA potřebují Grónsko, které je pod kontrolou Dánska, pro „národní bezpečnost a dokonce i mezinárodní bezpečnost“, a dodal: „Myslím, že ho získáme - ať tak či onak, získáme ho.



„Dnes večer mám také vzkaz pro neuvěřitelný lid Grónska,“ řekl během svého projevu, zatímco se za ním usmívali viceprezident JD Vance i předseda sněmovny Mike Johnson. „Důrazně podporujeme vaše právo rozhodovat o vlastní budoucnosti. A pokud se tak rozhodnete, vítáme vás ve Spojených státech amerických.“



„Budeme vás chránit,“ dodal. „Uděláme z vás boháče.“



Pokud jde o Panamský průplav, reagoval pozitivně na zprávu, že společnost se sídlem v Číně prodala dva přístavy v blízkosti průplavu americké společnosti BlackRock. Trump prohlásil, že přístavy by mohly být zneužity k uplatnění čínské kontroly nad průplavem, a připomněl, že průplav „postavili Američané pro Američany, ne pro ostatní. Ale ostatní by ho mohli využívat.



„Nedali jsme ho Číně, dali jsme ho Panamě a bereme si ho zpět,“ řekl během projevu.





Zároveň udělal poklonu svému ministru zahraničí Marcu Rubiovi, který nedávno navštívil Panamu v rámci svého turné po Latinské Americe, jež bylo z velké části zaměřeno na migraci a snahy o znovuzískání kontroly nad průplavem.





Zdroj v angličtině ZDE

0