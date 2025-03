Trump v projevu ke Kongresu prohlásil, že jeho administrativa „teprve začíná"

5. 3. 2025

čas čtení 9 minut





Prezident se chlubil snahami o snížení počtu federálních zaměstnanců a přeorientování zahraniční politiky, zatímco Demokraté protestovali



Donald Trump v úterý prohlásil, že jeho administrativa „teprve začíná“, a v maratónském projevu v Kongresu se chlubil, že jeho snahy o snížení počtu federálních zaměstnanců, přeorientování zahraniční politiky USA a o eskalaci riskantní obchodní války znamenají začátek „nejnapínavějších dnů v dějinách naší země“, zatímco demokratičtí zákonodárci protestovali s transparenty s nápisy „lži“ a „falešné“.



„Amerika je zpět,“ prohlásil Trump a zahájil tak svůj projev na společném zasedání Kongresu, prvním v jeho druhém funkčním období a nejdelším v americké historii. Republikáni propukli v bouřlivé skandování „USA“.

Donald Trump v úterý prohlásil, že jeho administrativa „teprve začíná“, a v maratónském projevu v Kongresu se chlubil, že jeho snahy o snížení počtu federálních zaměstnanců, přeorientování zahraniční politiky USA a o eskalaci riskantní obchodní války znamenají začátek „nejnapínavějších dnů v dějinách naší země“, zatímco demokratičtí zákonodárci protestovali s transparenty s nápisy „lži“ a „falešné“.



Během projevu, který trval asi hodinu a 40 minut, žertovný Trump vyzdvihoval „rychlé a neúnavné kroky“ své administrativy a chválil práci svého miliardářského poradce Elona Muska, který vede snahy jeho administrativy o dramatické snížení federální vlády prostřednictvím tzv. ministerstva vládní efektivity. „Děkuji ti, Elone,“ řekl Trump a gestem ukázal na Muska, který seděl na galerii sněmovny s výhledem na sál, kde demokraté mávali nápisy ‚Musk krade‘.



Trump využil prominentní chvíle, aby hájil kroky své administrativy během prvních týdnů po svém návratu k moci, včetně, podle jeho souhrnu, téměř 100 exekutivních příkazů a více než 400 výkonných opatření.



„Lidé mě zvolili, abych dělal svou práci, a já ji dělám,“ řekl a nezmínil se o právních námitkách, které zastavily mnoho jeho opatření a prohloubily obavy, že jeho obchodní válka uvrhne zemi do hospodářského chaosu.



Trump také rozšířil svou vizi zahraniční politiky „Amerika na prvním místě“, a to jen několik dní poté, co se dramatické setkání v Oválné pracovně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským vymklo kontrole, když mu Trump a JD Vance vynadali kvůli údajnému nedostatku respektu. Trump během svého vystoupení odcitoval z dopisu, který Zelenskyj sdílel dříve během dne a v němž naznačil, že je připraven vrátit se k jednacímu stolu, aby ukončil tříletou válku s Ruskem. USA současně obdržely „silné signály“ z Ruska, že Moskva je „připravena na mír“, uvedl Trump. „Nebylo by to krásné?“ dodal.



Na jiném místě si Trump představoval rozšíření USA. Prohlásil, že jeho administrativa se chystá „získat zpět Panamský průplav“, a zopakoval svou hrozbu, že převezme kontrolu nad Grónskem: „Ať tak či onak, získáme ho“.



Trump citoval ukázku iniciativ, které podle něj Muskův tým označil za nehospodárné, mezi nimiž bylo vytvoření arabské verze dětského televizního seriálu Sesame Street „vytvoření transgenderových myší“ a podpora práv LGBTQ+ v Lesothu, africké zemi, o které podle něj „nikdo nikdy neslyšel“.



„Tohle je skutečné,“ zvolal, čímž vyvolal smích poloviny sálu.



Na začátku večera, když se Trump chlubil velikostí svého vítězství ve sboru volitelů a v lidovém hlasování - „mapa, která je téměř celá červená pro republikány“ -, demokraté hecovali a bučeli, což přimělo předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, aby bouchl kladívkem a požadoval dekorum. „Nemáte mandát,“ křičel texaský demokrat Al Green. Když se tento kongresman, který minulý měsíc podal na Trumpa žalobu, odmítl posadit, předseda sněmovny ho nařídil vyvést ze sálu.



Trump tvrdil, že získal mandát pro „odvážnou a hlubokou změnu“, ačkoli jeho 1,5 bodu v lidovém hlasování byl nejmenší rozdíl ve vítězství jakéhokoli úspěšného prezidentského kandidáta od Richarda Nixona v roce 1968.



Trumpův projev v Kongresu přišel jen několik hodin poté, co zahájil obchodní válku proti třem svým nejvýznamnějším obchodním partnerům, která vyvolala prudký pokles finančních trhů a nové obavy z inflace. Těsně po úterní půlnoci USA uvalily 25% cla na zboží z Mexika a Kanady a zdvojnásobily na 20 % poplatek, který minulý měsíc Trump uvalil na čínské výrobky. Trump přislíbil odvetná opatření - „cokoli oni uvalí na nás, my uvalíme na ně“ - a trval na tom, že nová cla povedou k růstu ekonomiky a tvorbě pracovních míst, i když ekonomové varují, že tato opatření mohou poškodit spotřebitele a zhoršit inflaci.



„Cílem cel je učinit Ameriku opět bohatou a učinit ji opět velkou,“ řekl Trump a dodal výhradu: “Dojde k malému narušení, ale to nám nevadí. Nebude to nic velkého.“



Nová cla vstoupí v platnost 2. dubna, uvedl Trump, tedy o den později, než by si přál, aby oznámení nebylo mylně považováno za aprílový žert. Připustil však, že může nastat „trochu adaptační období“.



Z prudkého nárůstu cen vajec obvinil energetickou politiku svého předchůdce a zároveň slíbil, že jeho „národní energetická pohotovost“ pomůže nastolit novou éru domácí těžby.



V souladu s tradicí ohlásil Trumpův příchod do sněmovny vrchní seržant. Když Trump kráčel k řečnickému pultíku, zdálo se, že si vychutnává kakofonický potlesk republikánů v Kongresu, kteří odmítají prezidenta usměrňovat, i když ohrožuje jejich autoritu jako nezávislé složky vlády.



Za Trumpem seděli jeho viceprezident a Johnson.



Minulí prezidenti využívali první významný projev jako příležitost oslovit poslance napříč stranami a nabídnout oblasti, v nichž se shodují. Trump udělal pravý opak. Posmíval se svým politickým nepřátelům, obviňoval svého předchůdce z ceny vajec a tvrdil, že jeho vítězství odstartovalo vlnu investic do technologií, ke které by nedošlo, kdyby volby vyhrála Kamala Harrisová. V jednu chvíli označil Joea Bidena za „nejhoršího prezidenta v americké historii“, za což sklidil potlesk republikánů.



„Proč se k nám nepřidáte a neoslavíte tolik neuvěřitelných vítězství pro Ameriku,“ vybídl Trump demokraty s kamennou tváří. Přinejmenším hrstka demokratů odešla z projevu předčasně.



Trump oslavoval své zpřísnění amerického imigračního a azylového systému a vyzval Kongres vedený republikány, aby poskytl další federální finanční prostředky na rozšíření jeho zásahů na hranicích a prodloužení daňových škrtů z prvního funkčního období. Někteří demokraté drželi cedule s nápisem „Zachraňte Medicaid“, aby upozornili na programy sociální záchranné sítě, které by mohly být ohroženy v rámci republikánského rozpočtového plánu na realizaci Trumpova rozsáhlého programu.



Prezident také jmenoval mnoho svých kontroverzních kroků, od přejmenování Mexického zálivu přes zavedení angličtiny jako úředního jazyka země až po zákaz vstupu transsexuálních žen do ženských sportů.



„Naše země už nebude woke,“ prohlásil.



Projev byl prošpikován nepravdami a zavádějícími tvrzeními, včetně výroku o milionech neexistujících stoletých lidí ve věku „110 až 119 let“, kteří pobírají sociální dávky.



„Máme zdravější zemi, než jsem si myslel, Bobby,“ zavtipkoval s odkazem na Roberta F. Kennedyho mladšího, jím nedávno dosazeného ministra zdravotnictví a sociálních služeb, který vede hnutí ‚Make America Healthy Again‘, skeptické vůči očkování.



Mezi patnácti hosty, kteří se připojili k první dámě Melanii Trumpové a sledovali její projev, byli i vdova a dcera Coreyho Comperatorea, střelce, který byl zabit na předvolebním mítinku v Butleru v Pensylvánii, kde Trump přežil pokus o atentát, a také Marc Fogel, americký učitel, kterého Trump minulý měsíc pomohl osvobodit z ruského vězení. Další hosté měli upozornit na politiku administrativy, včetně rodinných příslušníků Američanů, které v USA zabili muži bez legálního statusu, a bojovníků proti transsexuálům.



Došlo i na dojemné momenty. Trump přerušil své vystoupení, aby podepsal nařízení o přejmenování přírodní rezervace poblíž Houstonu po dvanáctileté dívce milující zvířata, kterou podle prokuratury zabili dva Venezuelané, kteří v zemi pobývali nelegálně. Její matka se při pohledu z galerie rozplakala.



Předseda demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries vyzval své členy, aby se projevu zúčastnili a demonstrovali tak „silnou, rozhodnou a důstojnou přítomnost Demokratů ve sněmovně“. Mnozí se skutečně zúčastnili a přivedli s sebou propuštěné federální zaměstnance a Američany, kteří jsou závislí na programech sociální záchranné sítě ohrožených návrhem rozpočtu republikánů.



Několik demokratů se však rozhodlo akci vynechat, včetně Alexandrie Ocasio-Cortezové, která místo toho sdílela své živé reakce na projev na sociální síti BlueSky. Před projevem se několik Demokratů a volených představitelů Kongresu připojilo k virtuálnímu předtáčení „Calling BS“, ked ostře kritizovali dosavadní kroky Trumpovy administrativy.





„Nepotřebuji legitimizovat jeho lži tím, že jsem v místnosti,“ uvedl v živém vysílání senátor Chris Murphy z Connecticutu a dodal, že Demokraté musí dát jasně najevo, že prezident ‚transparentně a bezostyšně lže americkému lidu‘.







Zdroj v angličtině ZDE

0