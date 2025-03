Gaza: „Přáli bychom si, abychom jich mohli vzít víc“: Jen 29 dětí je evakuováno z Gazy do Jordánska na léčení

5. 3. 2025

Tyto děti patří mezi 4 500 lidí v Gaze, kteří podle WHO naléhavě potřebují evakuaci

Hrstka zraněných a nemocných dětí, které potřebují naléhavou léčbu, se přes Izrael dostaly do nemocnice krále Husajna v Ammánu



Pomalá kolona tuctu sanitek a autobusů v úterý přivezla 25 zraněných a nemocných palestinských dětí z Gazy a přes Izrael, kolem těžce ozbrojených izraelských vojenských jednotek, které toto území 15 měsíců bombardovaly a které se možná chystají znovu začít.



Pacienti patřili mezi 4 500 lidí v Gaze, kteří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) naléhavě potřebují evakuaci, a byli převezeni do Jordánska při společné operaci jordánské armády, tamního ministerstva zdravotnictví a WHO.





Cesta začala na přechodu Kerem Šalom, který byl hlavním vstupním portálem pro humanitární pomoc po většinu války i během následného šestitýdenního příměří.



Nyní, když Benjamin Netanjahu odřízl veškerou humanitární pomoc od vstupu do Gazy, je Kerem Šalom téměř opuštěný. Velké parkoviště, dříve plné kamionů s humanitární pomocí, bylo v úterý prázdné, kromě několika vojáků a jordánských návštěvníků.



Čtyři vrtulníky jordánského letectva přistály na asfaltové ploše, aby odvezly čtyři děti ve zvláště kritickém stavu do Ammánu na urgentní ošetření. Zbylých 25 vyjelo ve velkých sanitkách, včetně autobusů pro jejich rodiče, opatrovníky a malé sourozence.



Přijeli z jižního cípu, kde se stýkají Gaza, Izrael a Egypt, a přes oblast kibuců a zemědělské půdy.



Konvoj zamířil na sever kolem linií tanků Merkava a jejich jednotek, kterým bylo nařízeno zaujmout stav zvýšené bojové pohotovosti, protože příměří se na konci své první šestitýdenní fáze zadrhlo.



Kolona stoupala do kopců k Jeruzalému a pak prudce klesala okupovaným Západním břehem Jordánu do údolí Jordánu, aby nakonec objela dlouhou frontu nákladních a osobních aut, která se vytvořila, když pracovníci izraelské imigrační služby na část dopoledne vyhlásili krátkou stávku.



Když děti a jejich rodiče dorazili do Jordánska, slunce už zapadlo a oni byli vyčerpaní, dlouhý den strávený v sanitkách byl ještě únavnější kvůli ramadánovému půstu.



Ahlam Darwishová přivezla svého šestnáctiměsíčního chlapce Malika, který byl při izraelském bombardování zasažen do oka. Pocházeli z tábora al-Šatí v severní Gaze, ale Malik byl zraněn poté, co byli vysídleni válkou a rodina bydlela ve stanu. Ahlam uvedla, že mu do oka uvízl úlomek ze stanové tyče a že potřebuje urgentní operaci.



V Gaze, kde bylo zničeno asi 80 % nemocnic a klinik a kde bylo zabito na 1 000 lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků, není operace možná.



„V Gaze nebylo možné nic,“ řekla Ahlam a snažila se udržet vyčerpané, kroutící se dítě na klíně. Život se během šesti týdnů příměří začal postupně zlepšovat, ale Netanjahuova blokáda uvalená v neděli okamžitě vyvolala zdvojnásobení cen mouky a cukru a spolu s tím i strach z obnoveného bombardování.



Sedmiletá Nada se houpala na nohou na korbě jiné sanitky a po dusném dni jízdy vdechovala chladný noční vzduch. Narodila se s dírou v srdci a její zdravotní stav se v posledních měsících neustále zhoršoval.



Její matka, která neuvedla své jméno, se minulý pátek dozvěděla, že Nada je na seznamu zdravotně evakuovaných, ale od té doby až do chvíle, kdy sanitky dorazily do Jordánska, byla cesta nejistá.



„Všichni v Gaze prostě potřebují vědět, jaká bude jejich budoucnost. Zda budeme moci situaci obnovit a vrátit se k životu,“ řekla.



„Nada zde dostane potřebnou péči, která by v Gaze nebyla možná,“ řekl Tariq al-Hamdan, lékař na pohotovosti z ammánské nemocnice krále Husajna. Konvoj poprvé vyrazil z Ammánu ve čtyři hodiny ráno a dlouhou dobu strávil na hranicích, kde se kontrolovaly dokumenty, ale i tak byl nadšený, že se mise po řadě odkladů a nejistotě, kterou přinesla blokáda, konečně podařila.



„Jen bychom si bývaly přáli, abychom mohli vzít více dětí,“ řekl al-Hamdan.





Plánem jordánské vlády je evakuovat 2 000 dětských pacientů z Gazy v kritickém stavu, takže úterní operace byla jen velmi malým krokem tímto směrem. Podle dohody s Izraelem může být další skupina dětí evakuována až po vyléčení této skupiny a jejím návratu do Gazy. Do té doby není zaručeno, že se válka nevrátí.







Zdroj v angličtině ZDE

