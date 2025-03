Jestli mám někoho plné zuby, je to místní ubohý xenofob

6. 3. 2025

Autorovi příspěvku z vozu pražského metra vzkazuji, že jeho infantilní tvrzení samozřejmě šlo ignorovat, píše Lukáš Novosad na sociální síti. Autor při cestě tramvají narazil na vandalský projev nenávisti k Ukrajincům, který smazal. Dále vysvětluje proč.





Taky šlo přepsat. Leč nemaje fix musel jsem se, člověče nešťastná, spolehnout na to, že kvůli nemoci s sebou neustále tahám vlhčené ubrousky s příměsí na hemoroidy. Takže jo, drhnul jsem tvůj průjem tímtéž, co používám na svůj. Zaměstnanci dopravního podniku mi sice na konečné tvrdili, že se s tvým počinem nedá nic dělat, že s nimi jezdí už dlouho, ale přesto mi dali chvíli, než mě vykázali, aby řidič zajel do depa.

Jenomže, cukrouši, co jede tam, musí taky zpět: a tak jsem si na tebe počkal a drhnul dál. Lidé sice byli vyjevení, ale co mi do nich: chtěls jim být na očích svou rozhodností ty, tak já svou taky. Uznávám, žes mi dal zabrat, jelikož jsi použil těžko smývatelnou fixu. Nedokázal jsem to pořádně, ale trochu přece jen.





A budu to po tobě čistit pokaždé, ty chuchvalče, i kdybys to psal přímo přede mnou.





A ještě tě, samozvaný zubaři, dorazím: vlhčené ubrousky mi včera prodala ukrajinská lékárnice. Navštívil jsem ji poté, co jsem si na poště vyzvedl pokutu za špatné parkování z rukou ukrajinské pošťačky. V práci jsem hrdě potkal ukrajinské kolegyně, výsostné lingvistky, a večer pak radostně střetnul ukrajinskou uklízečku u nás v domě. Takže jestli mám někoho plné zuby, nejsou to ctnostné a užitečné dámy, nýbrž ty, strécu. Dokázals leda to, že jsem přijel domů o půlhodinu později. Ale zase jsem se mohl dětem podívat do očí. Jo a díky zdržení přeběhla mi přes cestu před domem krysa: asi mi tě naposledy chtěla připomenout, než se s tebou rozloučím, ty nepovedený Pygmalione.

