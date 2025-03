Spojené státy s okamžitou platností zastavily veškeré dodávky zbraní Ukrajině

4. 3. 2025

Rozhodnutí se týká munice, vozidel a dalšího vybavení včetně zbraní už na cestě



Trumpova administrativa pozastavila dodávky veškeré americké vojenské pomoci Ukrajině, čímž zablokovala klíčové dodávky v hodnotě miliard dolarů. Bílý dům vyvíjí tlak na Ukrajinu, aby požádala Putina o mír



Rozhodnutí se týká dodávek munice, vozidel a dalšího vybavení včetně dodávek dohodnutých v době, kdy byl prezidentem Joe Biden. Rozhodnutí se týká dodávek munice, vozidel a dalšího vybavení včetně dodávek dohodnutých v době, kdy byl prezidentem Joe Biden.







Přichází to po dramatickém konfliktu v Bílém domě v pátek, během něhož Donald Trump řekl Volodymyru Zelenskému, že "si zahrává" s třetí světovou válkou. Ukrajinskému prezidentovi bylo řečeno, aby se vrátil, „až bude připraven na mír“.

„Pokud chcete skutečné bezpečnostní záruky, pokud chcete skutečně zajistit, aby Vladimir Putin znovu nenapadl Ukrajinu, tou nejlepší bezpečnostní zárukou je poskytnout Američanům ekonomické výhody v budoucnosti Ukrajiny,“ řekl Vance.





Zdroj v angličtině ZDE

Vysoce postavený představitel americké administrativy řekl televizi Fox News, že „nejde o trvalé ukončení pomoci, ale o pauzu“. Agentura Bloomberg uvedla, že veškerá americká vojenská technika, která se nenachází na Ukrajině, bude zadržena, včetně zbraní přepravovaných v letadlech a na lodích nebo čekajících v tranzitních prostorech v Polsku. Dodala, že Trump nařídil ministru obrany Petu Hegsethovi, aby pauzu realizoval.Rozhodnutí následovalo po schůzce v Bílém domě, které se zúčastnili Hegseth a viceprezident JD Vance spolu s ministrem zahraničí Marcem Rubiem, ředitelkou národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardovou a Trumpovým vyslancem pro Blízký východ Stevem Witkoffem.„Prezident jasně řekl, že se zaměřuje na mír. Potřebujeme, aby se k tomuto cíli zavázali i naši partneři,“ uvedl jeden z představitelů Bílého domu pro deník Washington Post. „Pozastavujeme a přezkoumáváme naši pomoc, abychom zajistili, že přispívá k řešení.“Oleksandr Merežko, předseda ukrajinského parlamentního výboru pro zahraniční věci, řekl, že Trump zřejmě tlačí Ukrajinu ke kapitulaci. „Zastavit nyní pomoc znamená pomoci (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi,“ řekl Merežko. „Vypadá to opravdu špatně. Vypadá to, že nás tlačí ke kapitulaci, což znamená [přijetí] ruských požadavků.“Ukrajinská advokační skupina Razom pro Ukrajinu uvedla: „Náhlým zastavením vojenské pomoci Ukrajině prezident Trump Ukrajince zrazuje a dává Rusku zelenou k dalšímu pochodu na západ. Razom pro Ukrajinu vyzývá Bílý dům, aby okamžitě změnil kurz, obnovil vojenskou pomoc a vyvinul tlak na Putina, aby ukončil svou strašlivou invazi.“Podle nestranického Výboru pro odpovědný federální rozpočet schválil americký Kongres od ruské invaze před téměř třemi lety pomoc Ukrajině v celkové výši 175 miliard dolarů. V prosinci, krátce před svým odchodem z funkce, Biden oznámil dodatečnou bezpečnostní a rozpočtovou pomoc ve výši 5,9 miliardy dolarů.Americká pomoc Ukrajině zahrnuje vojenskou pomoc, rozpočtovou pomoc poskytovanou převážně prostřednictvím svěřeneckého fondu Světové banky a další prostředky, které byly poskytovány prostřednictvím americké Agentury pro mezinárodní rozvoj, jejíž činnost Trumpův Bílý dům přiškrtil.Část peněz, které USA Ukrajině posílají, pomáhá zemi vyplácet platy učitelům a lékařům a udržuje vládu v chodu, což jí umožňuje soustředit se na boj proti ruské invazi.Zbrojní pomoc Ukrajině ze strany USA byla zprostředkována prostřednictvím dvou programů: prezidentského zmocnění k čerpání (PDA), které umožňuje prezidentovi rychle převést zbraně a vybavení z amerických zásob do cizích zemí bez nutnosti schválení Kongresem, a Iniciativy pro podporu bezpečnosti Ukrajiny (USAI), v jejímž rámci je vojenské vybavení pořizováno z obranného průmyslu.Celkem USA přislíbily Ukrajině prostřednictvím PDA zbrojní pomoc v hodnotě 31,7 miliardy dolarů. Převážná většina - podle analýzy agentury Reuters výrazně přes 20 miliard dolarů - byla již odeslána.Oznámení se týká především pomoci, která byla schválena již dříve, ale dosud nebyla vyplacena. Trump od svého nástupu do funkce neschválil žádnou novou pomoc v rámci svých prezidentských pravomocí a nový balík pomoci Kongresu se zdá být přinejmenším v nejbližší době nepravděpodobný.V pondělí Trump vyjádřil nové rozhořčení nad Zelenským za to, že řekl, že konec války může být „velmi, velmi daleko“.V pondělním příspěvku na sociálních sítích Trump zveřejnil odkaz na článek agentury Associated Press s citaecmi výroků od Zelenského, a uvedl: : „Tohle je nejhorší výrok, který mohl Zelenskyj pronést, a Amerika si to už dlouho nenechá líbit!"„Je to to, co jsem říkal, ten chlap nechce, aby byl mír, dokud má podporu Ameriky, a Evropa na schůzce, kterou měla se Zelenským, na rovinu prohlásila, že bez USA to nezvládne. Asi to nebylo nejlepší prohlášení, které mělo být učiněno v rámci demonstrace síly vůči Rusku. Co si ti lidi vůbec myslí?“Později v pondělí Trump prohlásil, že Zelenskyj „tu nebude dlouho“, pokud nepodlehne tlaku a neuzavře dohodu za podmínek USA.Trumpova administrativa v pondělí rovněž údajně připravovala plán na obnovení vztahů s Ruskem a zrušení sankcí vůči Kremlu.Bílý dům požádal ministerstva zahraničí a financí, aby vypracovala seznam sankcí, které by mohly být zmírněny, aby je američtí představitelé v nadcházejících dnech projednali s ruskými zástupci v rámci rozsáhlých jednání administrativy s Moskvou o zlepšení diplomatických a ekonomických vztahů, uvedla agentura Reuters s odvoláním na amerického představitele a další osobu obeznámenou s touto záležitostí.V rozhovoru, který byl natočen v pondělí před oznámením o pozastavení, Vance řekl televizi Fox News, že poskytnutí ekonomického zájmu USA na budoucnosti Ukrajiny by sloužilo jako bezpečnostní záruka - což je narážka na dohodu o minerálech, kvůli níž byl Zelenskyj předvolán do Washingtonu, aby mu bylo vynadáno a byl vykázán z Bílého domu.