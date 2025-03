"On tatínek není zlý, ale nesnáší, když se mu odporuje."

Nemám problém s realistickou perspektivou, myslím však, že je rozdíl mezi realismem a poklonkování mocným a jejich rozmarům a to do takové míry, že to připomíná návrat kamsi do dob absolutní monarchie, kdy o politice rozhodovalo umění úspěšně lichotiti suverénovi.





Protože rozdíl mezi tím, jestli bude politický styl současné americké administrativy aberací, nebo něčím, co s námi bude "na věčné časy" je právě v tom, jestli si jej pro sebe vnitřně normalizujeme, nebo ne.