Izrael se připravuje vyvolat v Gaze peklo

4. 3. 2025

čas čtení 6 minut





Izrael chce přerušit v Gaze dodávku elektřiny, aby se pokusil zajistit propuštění dalších rukojmích, zatímco se obě strany připravují na obnovení války



Izraelská vláda údajně plánuje zesílit blokádu pásma Gazy v rámci takzvaného „pekelného plánu“, jehož cílem je vyvinout na Hamás nátlak a přimět ho k dalšímu propuštění rukojmích, aniž by došlo ke stažení vojsk z palestinského území, jak bylo dohodnuto podle příměří, které Izrael chce porušit



Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k posunu směrem k druhé fázi příměří, která měla začít minulý víkend, obě strany podnikaly pohotovostní kroky k návratu k válečnému stavu. Izraelská vláda údajně plánuje zesílit blokádu pásma Gazy v rámci takzvaného „pekelného plánu“, jehož cílem je vyvinout na Hamás nátlak a přimět ho k dalšímu propuštění rukojmích, aniž by došlo ke stažení vojsk z palestinského území, jak bylo dohodnuto podle příměří, které Izrael chce porušitVzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k posunu směrem k druhé fázi příměří, která měla začít minulý víkend, obě strany podnikaly pohotovostní kroky k návratu k válečnému stavu.





Vláda Benjamina Netanjahua se údajně připravuje na to, že kromě v neděli oznámeného zastavení dodávek potravin a pohonných hmot bude realizovat program postupně se zvyšující izolace Gazy a jejích asi 2,2 milionu obyvatel, uvedla veřejnoprávní rozhlasová stanice Kan, podle níž vláda program opatření označuje jako „pekelný plán“.



Plán by zahrnoval odpojení elektřiny a zbývajících dodávek vody a přesun Palestinců ze severu Gazy zpět na jih, aby se připravila půda pro případné obnovení války v plném rozsahu.



Ministr obrany Israel Katz podle zpravodajského webu Walla nařídil Izraelským obranným silám (IDF), aby se připravily na návrat do bojů. Od středy budou sloužit pod novým náčelníkem štábu, generálmajorem Eyalem Zamirem, který je zastáncem použití drtivé síly zaměřené na dosažení rychlého a rozhodného vítězství nad zbytky Hamásu v Gaze.



Mezitím se v arabském tisku objevily zprávy, že se Hamás rovněž připravuje na obnovení bojů. Katarský deník Al-Araby Al-Jadeed informoval, že Hamás a další ozbrojené frakce se vrátily k válečnému stavu, přičemž ti, kteří drží izraelská rukojmí, mají obnovit zvýšená bezpečnostní opatření.



Hamás prý také z nevybuchlých izraelských zbraní vystřelených během války získává vysoce účinné výbušniny, které by v případě obnovení bojů použil v bombách nastražených u silnic.



Rozhovory o příměří se od pátku zastavily. Izraelská vláda trvá na návrhu prodloužit první fázi příměří během ramadánu a poté o svátku Pesach do 20. dubna, během níž by byla propuštěna polovina zbývajících rukojmích výměnou za Palestince v izraelských věznicích. Druhá polovina by byla propuštěna, jakmile by došlo k dohodě o trvalém ukončení války.



Z Gazy se dosud nevrátilo 59 izraelských rukojmích, ale izraelské úřady se domnívají, že nejméně 34 z nich je již mrtvých.



Netanjahu tento návrh připsal zvláštnímu vyslanci USA Stevu Witkoffovi, ačkoli Witkoff o něm dosud nemluvil.



Hamás návrh odmítl s tím, že představuje porušení původní dohody o příměří z ledna, která předpokládala, že příměří přejde tento týden do druhé fáze, v níž bude propuštění rukojmích spojeno se stažením izraelských vojsk ze strategických bodů v Gaze, počínaje Filadelfským koridorem, nárazníkovým pásmem mezi Gazou a Egyptem.



Kan v pondělí citoval diplomata z jedné arabské země, podle něhož by Hamás mohl souhlasit s kratším prodloužením první fáze s propuštěním několika rukojmích.



Během šesti týdnů první fáze příměří projíždělo do Gazy denně asi 600 kamionů s pomocí, většinou s potravinami a pohonnými hmotami, což je zhruba na úrovni předválečného průměru. Izraelská vláda argumentovala tím, že dodávky pomoci jsou prý kradeny Hamásem a že na území již byly značné zásoby základních potřeb.



Mencer prohlásil, že Hamás má „dostatek potravin na epidemii obezity“, a dodal, že „zásoby jsou, ale Hamás se o ně nedělí“.



Oznámení blokády však způsobilo okamžitý dopad na dostupnost potravin uvnitř Gazy. Ceny základních potravin, které během příměří neustále klesaly, se rychle zvýšily. Pytel mouky, který v sobotu stál asi 50 šekelů, se během několika hodin po Netanjahuově oznámení v neděli zvýšil na 100 šekelů, zatímco kilogram cukru vzrostl ze šesti šekelů na deset.



Hikmat al-Masri, 44letý univerzitní učitel z Bejt Lahíje, uvedl, že zvýšení cen je „náhlé a extrémní“, což ho donutilo omezit nákup základních potravin. Během války byl čtyřikrát vysídlen a doufal, že bude moci začít pracovat na obnově svého domu.



„Často se přistihnu, že zvažuji, zda mám koupit potraviny, nebo přikrývky na spaní,“ řekl. „Obě možnosti jsou obtížné a drahé.“



Hassan Musa, otec osmi dětí ze severní části Gazy, který stále žije v dočasném přístřeší v Chán Júnisu na jihu, řekl: „Vystavit nevinné lidi nedostatku pomoci a vyhrožovat jim odříznutím od dodávek vody a potravin je vrcholem nespravedlnosti a zločinnosti.



Ceny bez logiky rostou, což téměř znemožňuje finanční plánování rodiny. Dokonce i pomoc, kterou jsme byli zvyklí dostávat, se zastavila, což zvyšuje obavy z návratu hladomoru na sever poté, co jsme si mysleli, že jsme ho překonali.



Situace v severní Gaze je mnohem horší. Když jsem tam mluvil se svým bratrem, řekl mi, že ceny prudce vzrostly.“



Na pozadí diplomatické patové situace a hrozící humanitární krize se mají v úterý v Káhiře sejít členské státy Ligy arabských států, aby schválily Egypťany vypracovaný plán budoucnosti Gazy, který má být alternativou k šokujícímu prohlášení Donalda Trumpa z minulého měsíce, že USA mohou převzít toto pásmo, které bude vylidněno a poté přeměněno na „riviéru ve Středozemním moři“.





Podle verze, kterou viděla tisková agentura Reuters, by egyptský plán zřídil „misi pro pomoc při správě“, která by nahradila Hamás jako vládnoucí orgán v Gaze a která by měla na starosti humanitární pomoc a rekonstrukční práce. Plán jasně neuvádí, kdo by rekonstrukci zaplatil, ani jak by se Hamás dostal na vedlejší kolej.





Zdroj v angličtině ZDE

0