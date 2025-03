Švédsko oznámilo sabotáž na vodovodním systému ostrova Gotland

5. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Na švédském ostrově Gotland v Baltském moři se neznámé osoby pokusily vyřadit z provozu vodovodní systém, uvedla švédská bezpečnostní policie (Säpo) pro Aftonbladet. Podle orgánů činných v trestním řízení k incidentu došlo v noci předtím, 2. března. Přibližně v 17:30 místního času obdržela ostrovní vodovodní a kanalizační jednotka signál o poruše vodního čerpadla na jedné z nádrží Gotlandu. "Technici jdou na místo a zjistí, že někdo otevřel elektrickou skříň, vytáhl kabel a tím vypnul napájení čerpadla," řekl mluvčí místní policie Mats Eriksson. Technikům se podařilo čerpadlo znovu spustit až o šest hodin později. Na švédském ostrově Gotland v Baltském moři se neznámé osoby pokusily vyřadit z provozu vodovodní systém, uvedla švédská bezpečnostní policie (Säpo) pro Aftonbladet. Podle orgánů činných v trestním řízení k incidentu došlo v noci předtím, 2. března. Přibližně v 17:30 místního času obdržela ostrovní vodovodní a kanalizační jednotka signál o poruše vodního čerpadla na jedné z nádrží Gotlandu. "Technici jdou na místo a zjistí, že někdo otevřel elektrickou skříň, vytáhl kabel a tím vypnul napájení čerpadla," řekl mluvčí místní policie Mats Eriksson. Technikům se podařilo čerpadlo znovu spustit až o šest hodin později.

Jak objasnila šéfka ostrovní vodovodní a kanalizační služby Susanne Bjergegaard-Petterssonová, čerpadla, která zajišťují čerpání z jezera, které zásobuje vodou většinu obyvatel ostrova, byla bez napětí. Zároveň nevyslovila jméno nádrže s odkazem na důvěrnost informací. Podle zdrojů Aftonbladet protože sabotáž byla zaznamenána včas, pomohla zabránit zastavení dodávek vody na Gotland. "Odběrů vody je poměrně hodně a ne všechny jsou propojené. Pokud bychom však problém nezjistili rychle, mohla by časem voda skutečně dojít." Policie incident vyšetřuje jako akt sabotáže, ale dosud nebyl zadržen nikdo z účastníků incidentu. Oblast vedle elektrické skříně zůstává uzavřena.

V roce 2024 Švédsko posílilo obranu ostrova Gotland ze strachu, že by se Rusko mohlo pokusit získat nad ním kontrolu. "Kdokoli ovládá Gotland, ovládá Baltské moře... Z Gotlandu můžeme pomoci ostatním státům NATO v Baltském moři žít v bezpečí. Ale pokud Putin napadne Gotland, mohl by ohrozit země NATO z moře. To bude znamenat konec míru a stability v severských zemích a pobaltském regionu," řekl Mikael Bydén, který byl tehdy vrchním velitelem ozbrojených sil království. Podle jeho názoru Putin "pošilhává" po Gotlandu, stejně jako po souostroví Ålandy. "Pokud Rusko převezme kontrolu a uzavře Baltské moře, bude to mít obrovský dopad na naše životy – ve Švédsku a ve všech ostatních zemích sousedících s Baltským mořem. To nemůžeme dovolit," řekl Bydén.

Zdroj ve švédštině: ZDE

0