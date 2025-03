Trump vyzval Američany, aby se obávali vraždících migrantů a drogových bossů, ne Putina

5. 3. 2025

Američané by se měli více zajímat o vnitřní problémy země než o hrozbu, kterou představuje ruský prezident Vladimir Putin, řekl americký prezident Donald Trump. "Měli bychom se méně obávat Putina a více gangů násilníků z řad migrantů, drogových baronů, vrahů a lidí z psychiatrických klinik, kteří vstupují do naší země. Abychom neskončili jako Evropa!" - napsal Trump na sociální síti truth Social. Američané by se měli více zajímat o vnitřní problémy země než o hrozbu, kterou představuje ruský prezident Vladimir Putin, řekl americký prezident Donald Trump. "Měli bychom se méně obávat Putina a více gangů násilníků z řad migrantů, drogových baronů, vrahů a lidí z psychiatrických klinik, kteří vstupují do naší země. Abychom neskončili jako Evropa!" - napsal Trump na sociální síti truth Social.

Předtím šéf Bílého domu požadoval, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přestal kritizovat ruskou hlavu státu. "Nemusí stát a říkat o Putinovi to a to. To vše jsou negativní věci. Musí říci: "Chci uzavřít mír. Už nechci vést válku,'" řekl Trump během rozhovorů 28. února. Podle amerického prezidenta je Zelenskyj plný nenávisti k Putinovi, ale "ani druhá strana z něj není nadšená". "Chcete, abych řekl hrozné věci o Putinovi a pak řekl: 'Dobrý den, Vladimíre, jak probíhá naše dohoda?'"

Průzkum CNS News a YouGov dříve ukázal, že více než polovina Američanů (52 %) podporuje Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, dalších 44 % zastává neutrální postoj a pouze 4 % jsou na straně Ruska. Zároveň 46 % Američanů věří, že Trump podporuje Moskvu v konfliktu s Kyjevem, a pouze 4 % věří, že je na straně Ukrajiny.

