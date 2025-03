Dopis polských disidentů Trumpovi

4. 3. 2025

čas čtení 5 minut

Vaše Excelence, pane prezidente,

záběry Vašeho rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským jsme sledovali s obavami a znepokojením. Vaše očekávání, že projeví úctu a vděčnost za materiální pomoc, kterou Ukrajině poskytly Spojené státy pro boj proti Rusku, považujeme za urážlivé. Vděčnost patří hrdinným ukrajinským vojákům, kteří prolili svou krev při obraně hodnot svobodného světa. Ve jménu těchto hodnot a nezávislosti své vlasti, která byla napadena Putinovým Ruskem, umírají na frontě více než 11 let.



Naši paniku způsobila i skutečnost, že atmosféra v Oválné pracovně při tomto rozhovoru připomínala tu, kterou si dobře pamatujeme z výslechů tajné policie a od komunistických soudů. Prokurátoři a soudci nám na příkaz všemocné komunistické politické policie také vysvětlovali, že oni drží všechny karty a my žádné. Požadovali, abychom přestali cokoliv dělat, a argumentovali tím, že kvůli nám trpí tisíce nevinných lidí. Zbavili nás našich svobod a občanských práv, protože jsme odmítli spolupracovat s vládou. Jsme šokováni tím, že s panem prezidentem Volodymyrem Zelenským bylo zacházeno stejným způsobem.



Dějiny 20. století ukazují, že vždy, když si Spojené státy chtěly udržet odstup od demokratických hodnot a svých evropských spojenců, skončily jako hrozba pro ně samotné. To pochopil i prezident Woodrow Wilson, který se v roce 1917 rozhodl zapojit Spojené státy do první světové války. Pochopil to i prezident Franklin Delano Roosevelt, který se po útoku na Pearl Harbor v prosinci 1941 rozhodl, že válka na obranu Ameriky bude vedena nejen v Tichomoří, ale i v Evropě, a to ve spojenectví se zeměmi napadenými Třetí říší.



Připomínáme si, že bez prezidenta Ronalda Reagana a amerického finančního angažmá by nebylo možné dosáhnout zhroucení impéria Sovětského svazu. Prezident Reagan si byl vědom, že v sovětském Rusku a v zemích, které si podmanilo, trpí miliony porobených lidí, včetně tisíců politických vězňů, kteří za svou oběť při obraně demokratických hodnot zaplatili svobodou. Jeho velikost byla mimo jiné i v tom, že bez váhání nazval SSSR „říší zla“ a zahájil proti ní rozhodný boj. Zvítězili jsme a socha prezidenta Ronalda Reagana dnes stojí ve Varšavě naproti velvyslanectví USA.



Pane prezidente, materiální pomoc - vojenská a finanční - se nemůže rovnat krvi prolité ve jménu nezávislosti a svobody Ukrajiny, Evropy i celého svobodného světa. Lidský život je k nezaplacení, jeho hodnotu nelze měřit penězi. Těm, kteří přinášejí oběti krve a svobody, patří vděčnost. Pro nás, lidi ze „Solidarity“, bývalé politické vězně komunistického režimu sloužícího sovětskému Rusku, je to samozřejmé.



Vyzýváme Spojené státy, aby dodržovaly záruky, které uzavřely s Velkou Británií v Budapešťském memorandu z roku 1994, v němž byl zaznamenán přímý závazek bránit nedotčené hranice Ukrajiny výměnou za její vzdání se zdrojů jaderných zbraní. Tyto záruky jsou bezpodmínečné: není v nich ani slovo o tom, že by taková pomoc měla být poskytována za ekonomickou výměnu.



Lech Walesa, nar. politický vězeň, vůdce Solidarity, prezident Polské republiky III.



Mark Bailin, nar. politický vězeň, redaktor nezávislých nakladatelství

Severn Blumstein, nar. politický vězeň, člen Výboru na obranu dělníků

Teresa Bogucka, nar. politická vězeňkyně, aktivistka demokratické opozice a Solidarity

Gregory Bogut, b. politický vězeň, aktivista demokratické opozice, nezávislý vydavatel

Mark Borowik, nar. politický vězeň, nezávislý vydavatel

Bogdan Borusewicz, nar. politický vězeň, vůdce podzemní Solidarity v Gdaňsku

Zbigniew Bujak, nar. politický vězeň, vůdce varšavské podzemní Solidarity

Władysław Frasyniuk, nar. politický vězeň, vůdce podzemní Solidarity ve Vratislavi

Andrew Gintzburg, nar. politický vězeň, aktivista podzemní Solidarity

Richard Grabarczyk, nar. politický vězeň, aktivista Solidarity

Alexander Janiszewski, nar. politický vězeň, aktivista Solidarity

Peter Kapczy .ski, nar. politický vězeň, aktivista demokratické opozice

Mark Kossakowski, nar. politický vězeň, nezávislý publicista

Christopher the King, nar. politický vězeň , aktivista za nezávislost

Jaroslav Kurski, nar. politický vězeň, aktivista demokratické opozice

Barbara Swan, nar. politická vězeňkyně, aktivistka podzemní Solidarity

Bogdan Lis, nar. politický vězeň, vůdce podzemní Solidarity v Gdaňsku

Henryk Majewski, nar. politický vězeň, aktivista Solidarity

Adam Michnik, nar. politický vězeň, aktivista demokratické opozice, redaktor nezávislých nakladatelství

Slavomir Najniger, nar. politický vězeň, aktivista podzemní Solidarity

Peter Němec , nar. politický vězeň, novinář a tiskař podzemních nakladatelství,

Stefan Konstanty Niesiołowski, nar. politický vězeň , aktivista nezávislosti

Edward Nowak , nar. politický vězeň, aktivista podzemní Solidarity

Wojciech Onyszkiewicz, nar. politický vězeň, člen Výboru na obranu dělníků, aktivista Solidarity.

Anthony Pawlak, nar. politický vězeň, aktivista demokratické opozice a podzemní Solidarity

Sylwia Poleska-Peryt, nar. politická vězeňkyně, aktivistka demokratické opozice

Christopher Push, nar. politický vězeň, aktivista podzemní Solidarity

Richard Push, nar. politický vězeň, aktivista podzemní Solidarity,

Jacek Rakowiecki, nar., politický vězeň, aktivista podzemní Solidarity

Andrew Severn, nar. politický vězeň, herec, ředitel Polského divadla ve Varšavě

Witold Sielewicz, nar. politický vězeň, tiskař nezávislých nakladatelství

Henryk Sikora, nar. politický vězeň, aktivista Solidarity

Christopher Siemien Krski, nar. politický vězeň, novinář a tiskař podzemních nakladatelství

Gra ,yna Staniszewska, nar. politická vězeňkyně, vedoucí představitelka Solidarity v Beskydech

George Degrees, nar. politický vězeň, aktivista demokratické opozice

Joanna Happy, nar. politická vězeňkyně, redaktorka podzemního tisku Solidarity

Ludwik Turko, nar. politický vězeň, aktivista podzemního tisku Solidarity

Matthew Wierzbicki, nar. politický vězeň, tiskař a publicista nezávislých nakladatelství



