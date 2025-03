BBC: Je tohle konec NATO?

4. 3. 2025

čas čtení 9 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, pořad World at One, úterý 4. března 2025, 13 hodin: Generál sir Richard Shirreff byl v letech 2011-2014 zástupcem vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě. Generále Shirreffe.,dobré odpoledne.



Richard Shirreff: Dobré odpoledne.



Moderátorka: Jak by mělo Spojené království reagovat na to, co prezident Trump udělal v noci?



Richard Shirreff: No, myslím si, že tón reakce velmi dobře udal premiér na konci minulého týdne a o víkendu, že uznal, že je zapotřebí vůdcovství. Pro Evropu, chci říct, že výzvou bylo, že je těžké odvrátit ten problém jak nahradit americké zbraně. K tomu bude potřeba, aby Evropa a Kanada daly Ukrajině to, co potřebuje. Vydržet a pokračovat v odepisování Rusů tak dlouho, jak jen to bude možné, a pak bude potřeba, aby Evropa a Kanada přikročily k tomu, aby časem našly způsob, jak zaplnit mezery, které po americkém odchodu zůstaly.





Moderátorka: Dobře, takže abychom vzali bod, o kterém jste se zmínil. Kdybyste teď radil vládě, kdybyste byl ve své staré roli, říkal byste, podívejte, prostě na vyprázdnění regálů teď nezáleží, my je časem zaplníme. Musíte tu výzbroj dostat na Ukrajinu.





Richard Shirreff: Já si myslím, že co nejvíc. Musíte dostat ty zbraně na Ukrajinu, aby měli Ukrajinci šanci se udržet, protože si myslím, že pokud Ukrajinci vydrží ještě rok, tak je velká šance, že to Rusko bude mít velmi, velmi těžké pokračovat. Když se podíváte na ruskou armádu, tak víte, že nemá ani metr. Je to čirá propaganda Kremlu, když naznačuje, že jsou v pořádku. Oni nasazují do první linie invalidní vojáky, nezletilé vojáky, jejich logistika je závislá na dodávkách od civilistů a z městského života. Mají golfové vozíky, mají osly. Jsou na tom přímo špatně.





Moderátorka: Říkáte, že se možná pokusit počkat, až bude Rusko vojensky nejslabší?







Richard Shirreff: Řeči o míru a příměří prostě nechápu, protože Putin neustoupil ani o píď ze svých požadavků, a je vidět, že fakticky požaduje kapitulaci. Ukrajinský prezident Zelenskyj samozřejmě nemůže kapitulaci přijmout. Nemůže akceptovat připojení dalšího území k Rusku a další okupaci Ukrajinců pod ruským pantoflem. I kdyby byla uzavřena dohoda Putin Trump a Putin dostane, co chce, v určité fázi bude pokračovat, dokud nedostane celou Ukrajinu. On chce Ukrajinu odepsat z mapy jako suverénní stát. Nic jiného ho nezajímá.





Moderátorka: Ale nevěříte, že když pak prezident Trump uvidí, že prezident Putin nechce mír, že se postaví na stranu Ukrajiny a NATO, se svými spojenci?





Richard Shirreff: Nevěřím. Upřímně řečeno, Trumpovi nevěřím o nic víc než Putinovi. A myslím si, že jediné řešení pro mír, a to je vzhledem k tomu, co se děje, hodně vzdálené, je to beznadějná naděje, je, kdyby se Amerika pochlapila a nestahovala se, jenže Amerika už mrkla. Takže my, Evropa a Kanada teď musíme převzít štafetu.





Moderátorka: Co to znamená pro NATO?





Richard Shirreff: No, NATO se opírá o článek 5. To znamená, že se musí změnit. Je to základ NATO. Jedním tahem, Amerika to zpochybnila a jedním úderem ukázala, že není důvěryhodným spojencem. Takže. Myslím, že NATO je potenciálně celé pod čarou ponoru.





Moderátorka: Co to znamená, pokud jde o evropskou bezpečnost?







Richard Shirreff: Evropa a Kanada se musí postavit na nohy a navrhnout novou bezpečnostní strukturu pro Evropu a transatlantický region bez Ameriky.





Moderátorka: Ale jedním z hlavních způsobů, jak NATO funguje, je právě otázka odstrašení, u kterého by neměly být žádné otazníky. To je základ, na kterém odstrašování funguje. Říkáte, že v současné době fakticky žádné odstrašování neexistuje?





Richard Shirreff: Stažení Ameriky, tedy fakticky to, co Amerika udělala za posledních deset dní, zpochybnilo schopnost NATO odstrašit Rusko.





Moderátorka: Takže v současné době neexistuje žádné odstrašení.





Richard Shirreff: Ne, tak daleko bych nešel. Ale vrací se to k tomu, že Evropa a Kanada jsou připraveny prokázat své schopnosti a naprosté odhodlání a ochotu přistoupit k akci, která začíná tím, že dají Ukrajině to, co potřebuje k přežití. A pak to pokračuje tím, že se podrobně podíváme na mezery, které Amerika zanechala, a sestavíme strategii, jak tyto mezery během času zaplnit, abychom zajistili právě toto odstrašení. Situace rozhodně není beznadějná, ale vyžaduje odhodlání vedení. A skutečnou odvahu a oběti, které je třeba přinést. Pokud máme zajistit transatlantickou bezpečnost bez Ameriky.





Moderátorka: Politické vedení v tuto chvíli do značné míry arfumentuje, že můžeme a měli bychom udržet USA na palubě. Existují způsoby, jak udržet prezidenta Trumpa v místnosti, aby komunikoval s prezidentem Zelenským. to už si nemyslíte?

Richard Shirreff: No, já nejsem politik, takže hodně štěstí politikům, kteří se o to snaží, a jsem si jistý, že dělají správnou věc. Ale já se na to prostě dívám z realistického hlediska. Amerika hlasuje po boku Ruska a Severní Koreje proti tomu, aby Evropané odsoudili ukrajinskou ruskou agresi na Ukrajině, což je silný signál, že Amerika není na stejné lodi. Všechno, co se stalo za posledních deset dní, tento signál vysílá.









Moderátorka: Z Moskvy se k nám nyní připojuje náš redaktor pro Rusko Steve Rosenberg a je tu též náš mezinárodní redaktor Jeremy Bowen. A Jeremy, od Grega Swensona, amerického republikánažijícího v Británii, jsme slyšeli, že prezident Trump je skutečně čestný zprostředkovatel. Jak rozumíte tomu, o co se tím snaží?









Moderátorka: Dobře, takže tady nemůže být větší hra. Ta myšlenka, že vlastně Trump chce dostat prezidenta Putina k jednacímu stolu a že se prezident Trump se může později rozhodnout, že mu nevěří?

Jeremy Bowen: Trumpovi apologeti říkají, že , že funguje tak, že Trumo straší lidi, aby se zachovali rozumně. Tak dobře, Jenže jestli je Putin rozumný, to si nejsem jistý.





Moderátorka: Všichni se škrábeme na hlavě, abychom se pokusili pochopit, co se děje a jestli by mohla existovat nějaká větší myšlenka, Steve Rosenbergu, generál Shirreff nám řekl, že v podstatě ruská armáda je na posledních nohou, a pokud by Evropská unie a další, stále zmiňoval Kanadu. pomohli Ukrajině přežít rok, ak by nastala úplně jiná situace.





Steve Rosenberg: No, zjevně bylo naplánováno jako speciální vojenská operace, která by trvala maximálně několik týdnů, a to se Vladimiru Putinovi šeredně nepovedlo. Tři roky a počítám dál. Ale Rusové se zdají být přesvědčeni, že mají zdroje, mají muže, mohou pokračovat. Teď se cítí sebevědomě, zejména s Donaldem Trumpem v Bílém domě, protože všechno, co řekl, všechno, co udělal v podstatě od svého nástupu do úřadu, bylo v Moskvě velmi dobře přijato. Jen soudě podle dnešní reakce Kremlu Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu, sice radostí neskákal, ale je zjevně velmi potěšen, řekl, že některá rozhodnutí Ameriky jsou nejlepším příspěvkem k věci míru. Myslím, že kritici Kremlu by řekli, že je to asi nejlepší příspěvek k věci Ruska, ale tak to je.





Rusové říkají, že oni budou pokračovat v té speciální vojenské operaci, chtějí získat co největší území. Nezdá se, že by Moskva nějak spěchala, aby si sedla k jednání, a také není vůbec žádný náznak, žádný náznak, že by se Rusko chystalo udělat nějaké zásadní ústupky, udělat nějaký kompromis. Nadále chce všechno, co říká, že chce. Jinými slovy, chce všechna území, která získalo, a ještě něco navíc. Chce, aby byly západní sankce zmírněny a nakonec zrušeny. Nechce, aby Ukrajina vstoupila do NATO. V posledních několika týdnech jsme viděli, jak Amerika dělá ústupky Rusku při zahájení jednání s Ruskem při hlasování s Ruskem v OSN, žádné známky ústupků ze strany Moskvy.





Moderátorka: Jeremy, generál Shirreff v podstatě naznačil, že je to v podstatě konec NATO. Je to i váš pocit?





Myslím, že Trumo má daleko k tomu, aby byl čestným zprostředkovatelem, protože ve všech svých veřejných výlevech se velmi staví na stranu Ruska. Převzal jeho řeči a to, co se děje, to, co se před námi odehrává, je skutečně nejhorší vnitřní krize v rámci Severoatlantické aliance od druhé světové války, která má zjevně vážné důsledky pro evropskou bezpečnost, Putin by rád rozdělil západní tábor, no a to se teď stalo. USA stojí na opačné straně sporu než jejich evropští spojenci. A Trumpovy výroky o víkendovém evropském summitu v londýnském Lancaster House odmítají závěry, ke kterým tam dospěli, že se snaží pomoci Ukrajině a zároveň směřují k nějaké spravedlivé dohodě.No, kdo ví? Protože Trump, tam může být za čtyři roky úplně jiný americký prezident, nebo taky nemusí. Myslím, že nad článkem 5, jádrem věci, nad doložkou o vzájemné obraně, teď visí obrovský otazník. A to si myslím, že pokud tam zůstane, účinně podkopává schopnost NATO odstrašit své nepřátele.