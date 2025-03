Kakofonie "expertů" neumožňuje zjistit, co nás čeká

4. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Marně se snažím zjistit, co plyne z toho, že Trump zastavil vojenskou pomoc Ukrajině. Vynořil se jako obvykle v souvislosti s touto válkou neprůhledný, nesrozumitelný mrak analýz, komentářů, názorů. "Experti" popírají možnost expertízy svou kakofonií. Jako obvykle.

Že by nám k tomu něco důvěryhodného řekla vláda, to už vůbec nečekám. Tři procenta, příležitost, prosperita, to je tak jediné, na co se premiér zmůže. Evropa musí. Musíme. A německá nutela a německé mzdy.

Existuje nějaký realistický scénář pro situaci po zastavení americké vojenské pomoci? Je to vůbec vážná věc? Orbán řekl už před rokem, že Trump vyřeší válku tím, že nedá Ukrajině ani penny. Máme pro tu situaci nějaký plán?

Na jedné straně bývala vojenská pomoc USA označována za vitální. To znamená: bez ní není možné Ukrajinu udržet. Americké zbraně, tajné služby, špionážní systémy ve vesmíru, to je nenahraditelné.

Nebo se bez toho obejdeme? Neříkám, že vím, jak to je. Ale pokud jde o život – a tady jde o životy a osudy milionů lidí – mělo by být komunikováno srozumitelně a jasně.

Trochu mi to připadá, jako bychom, tvrdili, že organismus může fungovat bez srdce, ledvin, mozku, prostě bez čehokoli, pokud ty orgány nebudou k dispozici. Cokoli, co ztratíme, jsme vlastně nepotřebovali a zvládneme to bez toho. Opravdu?

Mezitím nám Kreml sděluje, že jednání USA-Rusko jen tak nebudou. Moskva žádá, aby nejprve došlo k plnému obnovení diplomatických vztahů. Co bude chtít pak? Zrušení sankcí? A až Trump všechno udělá, co Putin chce, co bude následovat? Moskva mu zopakuje, že chce celou Ukrajinu a NATO za hranicemi z roku 1997. Nebo třeba i více. Ne, už to vlastně beztak bude mít.

