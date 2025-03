HRW Zahraniční humanitární pomoc z USA zrušena

4. 3. 2025

Nový ředitel nemocnice ve velkém městě chce snížit rozpočet nemocnice. Účty za elektřinu se mu zdají být hodně vysoké, a tak se rozhodne nařídí zaměstnancům, aby šli na oddělení a na operační sály a odpojili všechny spotřebiče ze sítě. přístroje. Teprve pak se bude prověřovat, co tyto přístroje dělají. O několik týdnů později ředitel oznámí, že přezkoumání je hotové: přístroje nechá odpojené.



Ušetřené peníze a jako bonus už žádné otravné pípání, píše Andrewe Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém každodenním přehledu.





Minulý týden Trumpova administrativa oznámila, že ukončí více než 90 procent programů Agentury Spojených států pro mezinárodní spolupráci (United States Agency for International pro rozvoj, USAID). To je klíčová americká vládní agentura, která spravuje civilní zahraniční pomoc a rozvojovou pomoc po celém světě. Škrty se budou týkat také tisíců programů pomoci amerického ministerstva zahraničních věcí.





Je to samozřejmě absurdní, ale v podstatě je to to, co Trumpův tým dělá se zahraniční humanitární pomocí USA. . A dopady budou podobně katastrofální.Nejprve v lednu Trump nařídil pozastavit veškerou zahraniční pomoc, dokud nebude provedena revize jednotlivých programů. Nyní, administrativa říká, že přezkum je dokončen a že ho zachovává a že většina těch život zachraňujících přístrojů odpojila.Celkově se jedná o 60 miliard dolarů. To je hodně peněz, ale je to méně než jedno procento amerického federálního rozpočtu. Američtí daňoví poplatníci pravděpodobně žádný rozdíl nezaznamenají.Kde však budou mít tyto škrty obrovský dopad, je zahraničí. Tento krok ohrozí miliony lidí a podkope lidská práva na celém světě.Ve skutečnosti má zmrazení pomoci katastrofální dopady již nyní. Ukončilo například online výuku na afghánských univerzitách. pro afghánské ženy a dívky. Zastavilo poskytování léků, aby se zabránilo přenosu viru HIV z matky na dítě pro statisíce lidí. novorozenců. Byly odebrány finanční prostředky z nouzových potravinových kuchyní v Afghánistánu. v hladomorem postiženém Súdánu.Škrty měly také další ničivé důsledky pro lidská práva po celém světě. Organizace pro zjišťování porušovánáí lidských práv čelí uzavření nebo snížení počtu zaměstnanců. (Mimochodem, ne Human Rights Watch. Nebereme peníze od žádné vlády.)Terčem útoku jsou také nezávislá média, která se snaží odhalovat porušování lidských práv a korupci. Škrty se dotknou i organizací poskytující právní služby obětem politicky motivovaného trestního stíhání v autoritářských zemích, jako je Rusko, Bělorusko a Čína.Není možné, aby Trumpova administrativa před škrtáním řádně prověřila tisíce takových programů.„Přezkumný proces“ ministerstva zahraničí byl uspěchaný. Chyběly mu potřebné interní pokyny. Neměl žádnou metodiku pro připomínky veřejnosti. A co je nejdůležitější, neexistoval žádný proces, který by zmírnil rizika náhlého nebo úplného zastavení programů.Podívejte se, je v pořádku, že se programy financované z daní přezkoumávají. Každá nová vláda to může chtít udělat a má k tomu pravomoc vyplývající z nedávných voleb , aby tak učinila.Existují však chytřejší způsoby, jak takové revize provádět například pečlivě se podívat na to, co ty pípající nemocniční přístroje dělají, než je odpojíme.