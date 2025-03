Zelenskyj říká, že bude pracovat pod Trumpovým vedením a navrhuje mírový plán pro Ukrajinu

4. 3. 2025

čas čtení 2 minuty



Ukrajinský prezident signalizuje ochotu podepsat dohodu o ukrajinských minerálech pro Ameriku, snaží se obnovit vztahy po střetu v Oválné pracovně



Volodymyr Zelenskyj navrhl možný mírový plán na ukončení války na Ukrajině a prohlásil, že je ochoten „konstruktivně“ pracovat pod „silným vedením“ Donalda Trumpa a podepsat dohodu, která by USA umožnila přístup k nerostnému bohatství jeho země.



Ve snaze urovnat vztahy s Washingtonem poté, co Trump náhle pozastavil dodávky vojenské pomoci, Zelenskyj v úterý prohlásil, že je „připraven co nejdříve zasednout k jednacímu stolu“.



„Chtěl bych znovu zopakovat závazek Ukrajiny k míru,“ napsal na Twitteru.



Nastínil plán, jak by bylo možné válku zastavit. Mezi „první fáze“ by mohlo patřit propuštění vězňů a zákaz raket a bezpilotních letounů dlouhého doletu, které se používají k útokům na energetickou a civilní infrastrukturu. Toto „příměří ve vzduchu“ by se podle něj mohlo vztahovat i na moře, „pokud Rusko udělá totéž“.

Zelenského příspěvek přišel několik hodin poté, co Trumpova administrativa uvedla, že blokuje veškeré dodávky munice, vozidel a dalšího vybavení, včetně dodávek dohodnutých v době, kdy byl prezidentem Joe Biden.



Zelenskyj připustil, že jeho páteční schůzka s Trumpem a americkým viceprezidentem JD Vancem „neproběhla tak, jak měla“. Řekl: „Je politováníhodné, že se to stalo tímto způsobem. Je na čase věci napravit. Rádi bychom, aby budoucí spolupráce a komunikace byly konstruktivní.“



Zdá se však, že jeho smířlivé komentáře nedosahují úrovně podlézavé, servilní omluvy požadované Bílým domem. Trump obvinil Zelenského z neúcty a asistenti amerického prezidenta tvrdí, že Zelenskyj hádku vyprovokoval tím, že trval na tom, že jakákoli mírová dohoda musí být doprovázena bezpečnostními zárukami. Vance také opakovaně obvinil ukrajinského prezidenta z nevděku.



V úterý Zelenskyj v reakci poděkoval Trumpovi za to, že během svého prvního prezidentského období poskytl Kyjevu rakety Javelin. „Opravdu si vážíme toho, kolik toho Amerika udělala pro to, aby pomohla Ukrajině udržet si suverenitu a nezávislost,“ řekl.





Kyjev byl připraven podepsat dohodu o zeminách „v jakémkoli čase a v jakémkoli vhodném formátu“, naznačil Zelenskyj. „Tuto dohodu vnímáme jako krok k větší bezpečnosti a solidním bezpečnostním zárukám a pevně doufám, že bude účinně fungovat,“ napsal.





Zdroj v angličtině ZDE