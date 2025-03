Skrytá role českého průmyslu v ruské válečné mašinérii

5. 3. 2025

Čeští výrobci strojů s počítačovým numerickým řízením (CNC) vyvážejí své výrobky na ruský trh již desítky let. I v letech 2020 a 2021 byla do Ruska odeslána více než desetina českých CNC strojů v hodnotě přes miliardu korun. Tyto stroje často končily u místních zbrojních a průmyslových společností, a to navzdory zákazu dovozu zboží dvojího užití pro vojenské účely. Investigace.cz ve spolupráci s ruskou exilovou redakcí The Insider sledovala dlouhodobé vztahy mezi českými výrobci, kteří nadále vyvážejí stroje do Ruska, a jejich ruskými partnery.