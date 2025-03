Budoucí německý kancléř obvinil Trumpa a Vance z "plánované" provokace proti Zelenskému

5. 3. 2025

Skandál, ke kterému došlo během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu, byl předem zorganizován americkým vedením, řekl budoucí německý kancléř Friedrich Merz. "Podle mého názoru na tomto setkání v Oválné pracovně nedošlo ke spontánní reakci na Zelenského slova, ale zjevně k vyprovokované eskalaci," řekl německý politik. Merz poznamenal, že se na video ze schůzky díval několikrát a "byl překvapen tónem rozhovoru". Z jeho pohledu to všechno "nepřineslo žádný užitek". Skandál, ke kterému došlo během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu, byl předem zorganizován americkým vedením, řekl budoucí německý kancléř Friedrich Merz. "Podle mého názoru na tomto setkání v Oválné pracovně nedošlo ke spontánní reakci na Zelenského slova, ale zjevně k vyprovokované eskalaci," řekl německý politik. Merz poznamenal, že se na video ze schůzky díval několikrát a "byl překvapen tónem rozhovoru". Z jeho pohledu to všechno "nepřineslo žádný užitek".

Merz zároveň dodal, že taková rétorika zapadá do obecné linie chování nové americké administrativy. "V tom, co jsme viděli ve Washingtonu, existuje určitá kontinuita v sérii událostí posledních několika týdnů, včetně vystoupení americké delegace v Mnichově na bezpečnostní konferenci," uzavřel. Spor mezi Zelenským a Trumpem se odehrál 28. února za přítomnosti novinářů. Začalo to prohlášením amerického viceprezidenta J.D. Vance, který začal trvat na zmírnění rétoriky proti Vladimiru Putinovi za účelem diplomatického urovnání války. Zelenskyj se vyslovil proti flirtování s ruským prezidentem a připomněl, že dříve opakovaně porušoval dosažené dohody, což vedlo ke smrti lidí.

V reakci na to Trump a Vance kritizovali Zelenského a obvinili ho, že chce pokračovat ve válce a nerespektuje americkou stranu. V důsledku toho se schůzka vystupňovala v potyčku a ukrajinský prezident opustil Bílý dům před plánovaným termínem, aniž by podepsal dohodu o nerostných surovinách, kvůli čemuž přijel do Washingtonu.

Poté o provokaci proti Zelenskému psalo mnoho západních médií. Sloupkař New York Times, trojnásobný držitel Pulitzerovy ceny Thomas Friedman se domníval, že šlo o "jasně plánované přepadení". Úvodník Financial Times uvedl, že "Zelenskyj byl vlákán do pasti, aby se ponížil". Tom Nichols, analytik jednoho z nejstarších amerických časopisů, The Atlantic, emeritní profesor na US Naval War College, obvinil Vance z organizování skandálu a poznamenal, že "hrál roli moderátora talk show, který přichází do hry, kdykoli jeho hvězda potřebuje podporu a když je třeba zničit protivníka". Publikace popsala viceprezidenta jako "nespolehlivou osobu, která se snaží ukázat svou důležitost ve vážných chvílích".

Trumpa kritizoval také bývalý polský prezident a nositel Nobelovy ceny míru Lech Walesa – poslal dopis americkému prezidentovi. "Sledovali jsme váš rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským s hrůzou a znechucením. Vaše očekávání, že by Ukrajina měla projevit vděčnost za materiální podporu, kterou jí Spojené státy poskytují v boji proti Rusku, považujeme za urážlivé. Vděčnost patří hrdinným ukrajinským vojákům, kteří prolili svou krev při obraně hodnot svobodného světa," napsal Walesa.

Bílý dům však čeká na veřejnou omluvu od Zelenského. Americký ministr zahraničí Marco Rubio takovou výzvu učinil veřejně a poznamenal, že ukrajinský prezident neměl "poučovat o tom, že diplomacie nefunguje". Sám Zelenskyj řekl, že vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem lze zachránit, ale neomluvil se a vyjádřil pochybnosti, že "udělal něco špatného". Hlava státu také potvrdila svou připravenost podepsat dohodu o zdrojích se Spojenými státy a přistoupit k diplomatickému urovnání války. Ale dala jasně najevo, že poslední bod zvažuje pouze ve vztahu k americkým bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu.

Trump zase řekl, že nemá v úmyslu obnovit dialog se Zelenským, dokud nevyjádří jasné přání ukončit válku. "Měl by říci: "Chci uzavřít mír" a ne jen opakovat: "Putin toto, Putin tamto". Musíme říct: "Už nechci bojovat, lidé umírají," řekl Trump.

