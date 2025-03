BBC: Jak lidé v Gaze zápolí o přežití

5. 3. 2025

Layla myje nádobí ve dřezu, kde před několika měsíci vyschl kohoutek, v kuchyni, kde na místě, kde bývala zeď, visí prostěradlo.

„Je to těžké. Není tu voda, není tu elektřina, není tu život. Musíme nosit vodu v kbelících z velké dálky, šplhat po schodech a.. Není tu ani žádné jídlo.“



Moderátorka, BBC Radio 4, pořad World at One, středa 5. února 2025: V Káhiře se dnes scházejí arabští představitelé, aby projednali egyptský plán obnovy a budoucí správy Gazy. Hovoří o plánu rekonstrukce v hodnotě 53 miliard dolarů a podporují palestinské rozhodnutí vytvořit správní výbor pro Gazu složený z lidí z pásma na přechodné období před volbami. Přichází přesně měsíc poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že Amerika převezme správu nad pásmem Gazy a palestinští civilisté budou přesunuti do Egypta a Jordánska. Ačkoli Donald Trump od té doby od prosazení této myšlenky ustoupil a pouze řekl, že ji jen doporučuje.

Během šesti týdnů od dohody o příměří v Gaze se někteří Palestinci vrátili do míst, která zažila nejhorší válečnou zkázu, a mnozí z nich jsou odhodláni zůstat, ať se děje, co se děje, informuje Paul Adams.





Reportér: Obyvatelé Džabalíje se vrátili do apokalyptické pustiny, která bývala jejich domovem, a svět má co říci k jejich budoucnosti i budoucnosti obyvatel Gazy v širším slova smyslu. Je to právě měsíc, co jim Donald Trump bez okolků řekl, aby odešli.





Trump: „Pásmo Gazy, které bylo po tolik desetiletí symbolem smrti a zkázy, by nemělo procházet procesem obnovy a okupace stejnými lidmi, kteří za něj bojovali, žili tam, umírali a žili tam bídnou existenci.“





Návrh Donalda Trumpa prozatím spíše vyšuměl do ztracena. Ale zatímco svět debatuje, ti, kdo jsou v centru tohoto plánu, prostě žijí dál, Džabalia se pomalu, nesměle vrací k životu.





Laylini rodiče patřili ke generaci Palestinců, kteří uprchli nebo byli vyhnáni ze svých domovů během vzniku státu Izrael před více než 75 lety, do Džabalíe se vrátila teprve nedávno, teď se odejít nechystá.





„Že Trump chce, abychom odešli, já neodejdu. Já nechci. Z vlastní vůle. Kvůli Trumpovi neodejdu.“





Laylin manžel Marwan se zdá být méně odhodlaný. Zní naštvaně a unaveně.





„Nechci tu zůstat ani minutu. Kdybych měl možnost odejít, odešel bych, kdysi jsem tu měl dobrý život. Teď je to peklo.“





Lidé žijí ve jediném domě, jednom z mála v centru Džabalie, který stále stojí, i když mu chybí okna, dveře a místy i celé zdi. Z něčeho, co by podnikavý realitní makléř nazval působivým oknem, ve skutečnosti zející dírou, hledí Marwan na zvlněný oceán ruin.





„Tady vidíme tu zkázu. Měli jsme prostě odejít, aniž bychom to obnovili. Jak můžeme odejít? Jak můžeme odejít, když je to pořád zničené? To nejmenší, co můžeme udělat, je obnovit to pro naše děti. S Boží vůlí, s Boží vůlí to znovu postavíme.“







Arabští představitelé, povzbuzeni vizí Donalda Trumpa o vylidněné Gaze vlastněné Američany, se snaží přijít s alternativním plánem. Obyvatelé Gazy zůstanou během rekonstrukce na místě. Vznikne dočasná palestinská správa, v níž Hamás nebude hrát žádnou roli. Zatím však Gazané prostě využívají příměří. Sanaa se snaží oživit svůj obchod se svatebními šaty v přízemí budovy, která je tak zničená, že je těžké uvěřit, že ještě stojí. Sanaa má k Džabalii hluboké pouto.





„Mám ti tu moc ráda. Budu tu žít, dokud nezemřu. Neodejdu odtud. Lidé se mě ptají, proč chci zůstat. Říkám jim, že vlastně nevím.“





Před vchodem do obchodu Sun stojí figurína ve smetanově bílých svatebních šatech, oslnivý obraz optimismu uprostřed tolika chaosu, utrpení a nejistoty. Ale právě teď se Izrael a Hamás ocitly ve sporu o to, jak udržet křehké příměří. Pokud se ho nepodaří vyřešit, svatební šaty a arabské mírové plány mohou brzy vyletět do povětří.