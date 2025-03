Génius Trump hraje šachy: oslabit Evropu, posílit Rusko

Jedno z otevřených dějství této hry jsme měli možnost sledovat v přímém přenosu z Oválné pracovny Bílého domu, kde se

parta podvodníků a diletantů snažila ponížit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

. Ačkoliv se Zelenskyj snažil zachovat důstojnost i projevit vděk, v předem připraveném scénáři to nehrálo nejmenší roli. Ať už by udělal cokoliv, výsledek by byl stejný:

osočení z nedostatku úcty a z „nepřipravenosti na mír“

. A tím pádem nemohlo dojít k podpisu dohody, kterou se Ukrajina zaváže, že bude muset za přátelskou pomoc, kterou poskytla předchozí americká administrativa, zaplatit výpalné současnému šmelinářskému vedení USA v hodnotě poloviny zisků za prodané nerostné suroviny. K čemu všemu se Ukrajina bude muset zavázat není jasné, protože ihned po údajném „nevděku“ přišlo očekávané

zmrazení veškeré vojenské pomoci ze strany USA

. To samozřejmě vystavilo Ukrajinu do svízelné situace, protože velká část důležitých zbraňových systémů je americké provenience (HIMARS, Patriot, F16) a americké firmy zajišťují jejich údržbu. Trump to samozřejmě ví a možná pouze ze zvráceného rozmaru, nebo proto, aby mohl ještě více Zelenského vydírat, tento zcela zbytečný krok udělal. Stačilo podepsat dohodu během návštěvy Zelenského v USA a projevit alespoň špetku lidskosti. Ale kde by se v tom stárnoucím člověku s narcistní poruchou osobnosti vzala.