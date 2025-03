Zelenskyj řekl, že konec války je stále "velmi, velmi daleko"

5. 3. 2025

K podpisu mírové dohody o Ukrajině dojde velmi brzy, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Bavíme se o prvních krocích, a proto, dokud nebudou na papíře, nerad bych o nich mluvil podrobně. Dohoda o ukončení války je stále velmi, velmi daleko. Nikdo nezačal všechny tyto kroky," řekl během návštěvy Londýna. K podpisu mírové dohody o Ukrajině dojde velmi brzy, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Bavíme se o prvních krocích, a proto, dokud nebudou na papíře, nerad bych o nich mluvil podrobně. Dohoda o ukončení války je stále velmi, velmi daleko. Nikdo nezačal všechny tyto kroky," řekl během návštěvy Londýna.

Hlava státu zdůraznila, že budoucí svět by měl být spravedlivý, čestný a hlavně udržitelný. Podle Zelenského by měla být dohoda "jasně definovaná, s konkrétními bezpečnostními zárukami a s jasnými mechanismy pro jejich implementaci", stejně jako s jasně stanovenou odpovědností za výši pomoci v různých oblastech – ať už je to moře, půda nebo nebe. Zelenskyj upřesnil, že nejde ani tak o vojenskou pomoc, jako o trvalou přítomnost spojenců v rámci bezpečnostních záruk.

Prezident také poznamenal, že v tuto chvíli není otázka územních koncesí na pořadu dne, protože takový přístup by byl podle jeho názoru chybný. Zelenskyj zdůraznil, že Kyjev slyší signály od Spojených států a partnerů, ale Ukrajina nikdy neuzná území okupovaná Ruskem jako součást Ruské federace. "Pro nás je to dočasná okupace. Důvěra našeho lidu v budoucnost bude záviset na úrovni podpory Ukrajině, proto trváme na zárukách, které zcela vyloučí možnost nové ruské agrese," řekl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer mezitím vypracovali společný plán na dosažení míru na Ukrajině. Podle francouzského lídra jde o příměří na jeden měsíc ve vzduchu, na moři a v energetickém sektoru. Pozemní nepřátelské akce se však nezastaví: délka frontové linie téměř znemožňuje sledovat dodržování podmínek příměří na zemi, řekl Macron.

Norsko zároveň diskutuje o možnosti výrazného navýšení vojenské pomoci Ukrajině a zvýšení výdajů na obranu kvůli nejistotě postoje nové americké administrativy k podpoře evropských spojenců.

Dne 28. února se v Bílém domě konalo setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským, během kterého se ukrajinský prezident postavil proti vyjednávání s Vladimirem Putinem a vysvětlil to opakovaným porušováním mírových dohod Moskvou v minulosti. Trump a americký viceprezident J. D. Vance však Zelenského obvinili z neochoty ukončit válku, nedostatku respektu k americké straně a nevděku za poskytnutou podporu. V důsledku toho jednání skončila předčasně a Zelenskyj opustil Bílý dům, aniž by podepsal dohodu o těžbě mezi Ukrajinou a Spojenými státy.

Po setkání Trump zveřejnil na své sociální síti Truth Social příspěvek, ve kterém uvedl, že Zelenskyj "není připraven na mír", protože nadále dostává vojenskou pomoc od Spojených států, což mu "dává výhodu". Podle The New York Times může Trump již 3. března přijmout opatření proti Kyjevu, včetně pozastavení nebo dokonce úplného zastavení dodávek zbraní.

