Může Evropa sama podpořit bojující Ukrajinu?

5. 3. 2025

23 minut

Poprvé po desetiletích čelí evropští lídři americkému vrchnímu veliteli, který se nestará o posvátné záležitosti z dob studené války, píší Michael Weiss a James Rushton. Poprvé po desetiletích čelí evropští lídři americkému vrchnímu veliteli, který se nestará o posvátné záležitosti z dob studené války,

Pokud dřívější charakteristika Volodymyra Zelenského Donaldem Trumpem jako "diktátora" a jeho opakované odmítání nabídnout jakýkoli nelichotivý popis Vladimira Putina zanechaly nějakou záhadu ohledně toho, kde leží jeho spřízněnost, v pátek během 10 minut odstranil všechny pochybnosti na konci údajného diplomatického průlomu v americko-ukrajinských vztazích. Když se Trump připojil ke svému viceprezidentovi JD Vanceovi v ponížení ukrajinského prezidenta, otevřeně vyjádřil svou spřízněnost s Putinem jako s další obětí "falešného honu na čarodějnice", pravděpodobně s odkazem na dobře zavedenou ruskou zpravodajskou a vlivovou kampaň za první zvolení Trumpa. Americký prezident dále obvinil Zelenského "obrovskou nenávist" k Putinovi jako hlavní překážku míru, spíše než pokračující ruské bombardování nebo okupaci ukrajinských měst. Budoucnost Ukrajiny jako suverénní země, naznačil Trump, není otázkou strategického imperativu nebo amerického zájmu či principu, ale spíše laskavostí, kterou jí může udělit pouze Trump, pokud Zelenskyj bude hrát své "karty" správně. (Metafory o kasinech nejsou nikdy daleko od Trumpových rtů.)

Pro Evropany, kteří to sledovali, byla jedna věc jasná. Washington nyní považuje Kyjev za nepřítele, ze kterého je třeba vyždímat ústupky a vnutit mu podmínky podmíněné kapitulace, zatímco Moskvu považuje za rodícího se spojence a oprávněněji ukřivděnou stranu v dobyvačné válce, kterou Moskva začala před třemi lety.

Reakce v Evropě byla rychlá a prakticky jednomyslná, lídři spěchali na sociální média, aby nabídli bezvýhradnou podporu Ukrajině a Zelenskému. Kaja Kallas, bývalá estonská premiérka a nová ministryně zahraničí EU, nabídla nejostřejší pokárání Spojených států a Trumpa osobně: "Dnes se stalo jasným," napsala na X, "že svobodný svět potřebuje nového lídra. Je na nás, Evropanech, abychom se této výzvy chopili."

Kontinent se už týdny obává této eventuality – nebo nevyhnutelnosti – jako by se nemocný pacient mohl obávat konečné prognózy. Poprvé za osm desetiletí se zdá, že Evropa je odkázána sama na sebe. Nejenže je sporná nedotknutelnost článku 5 kolektivní obrany NATO, ne-li pokračující účast Ameriky v alianci, ale zajištění existence Ukrajiny bude téměř jistě muset záviset na evropských bezpečnostních zárukách a pokračující bezpečnostní pomoci bez USA, jejichž tok materiálu na Ukrajinu, podle The New York Times, se již zpomalil na "pramínek".

Velká Británie, nejbližší spojenec Ameriky, se pochopitelně snaží odložit nebo předejít americkému přeskupení se směrem k Rusku, jehož rychlosti a intenzity si nedávno s radostí všiml Putinův tiskový tajemník Dmitrij Peskov. Britský premiér Keir Starmer se na základě svého vlastního o něco úspěšnějšího setkání s Trumpem minulý týden pokusil sblížit obě strany, přičemž podle svých slov působil jako "most" mezi Washingtonem a Kyjevem. Údajně poradil Zelenskému, aby napravil svůj vztah s Trumpem a usiloval o přepracování podpisu dohody, která by USA poskytla přístup k ukrajinským ložiskům nerostných surovin a vzácných zemin jako zpětnou platbu za dříve darované americké zbraně a munici (ale bez jakýchkoli konkrétních bezpečnostních záruk do budoucna). Vzhledem k drtivé podpoře britské veřejnosti Ukrajině byl Zelenskyj v Londýně mnohem šťastnější, když vjel do Downing Street č. 10 za sborového jásotu a demonstrantů mávajících ukrajinskými vlajkami. Hmatatelnější je, že Londýn následující den hostil schůzku 14 dalších evropských lídrů, která byla původně zamýšlena jako brífink o Starmerově návštěvě u Trumpa, ale narychlo se změnila v krizové setkání s cílem upevnit vojenskou a finanční podporu Ukrajině.

Říká se, že se rodí "koalice ochotných", která má vytvořit životaschopný mírový plán pro válku, pro kterou Evropa doufá, že získá Trumpův souhlas. Podrobnosti jsou přinejlepším útržkovité, ale zprávy naznačují, že prvním krokem by bylo měsíc trvající částečné "příměří", které by otestovalo, zda by mohlo být možné trvalejší příměří, případně podporované britskými a francouzskými jednotkami na Ukrajině.

Navzdory britskému, francouzskému a italskému povzbuzování, aby se s Trumpem usmířil, se zdá, že především Zelenskyj vidí geopolitický stav mnohem lépe než jeho patroni. Zelenskyj po svém konkláve v Lancaster House napsal na X v angličtině: "Vidíme jasnou podporu z Evropy. Ještě větší jednota, ještě větší ochota spolupracovat. … Samozřejmě chápeme důležitost Ameriky a jsme vděční za veškerou podporu, které se nám od Spojených států dostalo." Následovalo vyjádření vděčnosti za americkou podporu toho druhu, o kterém Vance tvrdil, že mu v Oválné pracovně chyběla. Přeskupení již vedlo ke změně priorit.

Širší otázkou přetrvávající v pozadí tohoto vývoje je, zda si to Evropa může vzít odteď bez Ameriky.

Podle Serhije Kuzana, předsedy Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci, "v současné době Ukrajina zajišťuje asi 40 % svých vlastních vojenských potřeb a přibližně 30 % poskytuje Evropa a dalších 30 % Spojené státy". Jen mezi lety 2023 a 2024 se ukrajinská výroba dělostřeleckých systémů zvýšila trojnásobně, poznamenal Kuzan, přičemž bylo vyrobeno pětkrát více obrněných transportérů, dvakrát více protitankových zbraní a 2,5krát více munice. Přesto je to stále nedostatečné kvůli nedostatku kapitálu, přičemž Kuzan očekává, že přímé zahraniční investice do ukrajinského obranného průmyslu – které by měly v roce 2025 dosáhnout něco málo přes 1,5 miliardy dolarů – povedou do určité míry ke korekci.

Zdá se, že i Rusové mají větší důvěru v kontinent, než má kontinent sám v sebe.

Kremlu nakloněný akademik Alexej Feněnko v rozhovoru s ruskou propagandistkou Olgou Skabejevou na ruském Prvním kanálu varoval před podceňováním latentní evropské vojenské síly. "Nebral bych je na lehkou váhu," varoval Feněnko a naznačil, že vyhlídka na evropskou alianci Británie, Francie, Itálie a znovu vyzbrojeného Německa by mohla Rusku způsobit značné vojenské problémy. "Tyto země mají silnou vojenskou historii a tradici. Ještě nedávno patřily k nejsilnějším armádám na světě. Takže bychom je neměli přehlížet a podceňovat nebezpečí, které od nich hrozí."

Je tu také rostoucí uvědomění, že Evropa prostě nemusí mít na výběr a obranné rozpočty se prostě budou muset zvýšit, protože poválečný bezpečnostní řád se náhle zhroutí. Během online setkání otázek a odpovědí 20. února francouzský prezident Emmanuel Macron naznačil, že pokud USA opustí NATO, Francie bude muset masivně zvýšit svůj obranný rozpočet, možná z 2,1 % na 5,1 % HDP. 25. února Spojené království zvýšilo své výdaje na obranu na 2,5 % HDP s "ambicí" zvýšit je v příštím parlamentu na 3 %. Hlavní kritika tohoto oznámení ze strany konzervativní opozice nespočívala v tom, že by se výdaje na obranu zvyšovaly v době rozsáhlého tlaku na veřejné finance, ale v tom, že se nezvyšují dostatečně, přičemž bývalý konzervativní ministr obrany Ben Wallace to nazval "ohromující dezercí vedení", když se rozpočet zvýší pouze o 0,2 %.

Nastupující německý kancléř Friedrich Merz po svém vítězství ve volbách řekl, že jeho prioritou je spolupráce s ostatními lídry EU na "dosažení nezávislosti na USA, krok za krokem". Toto prohlášení pochází od Merze, pravděpodobně nejpřednějšího německého atlanticisty, a ještě před několika měsíci by bylo nemyslitelné. Určitě pomohlo, že se americká exekutiva pokusila okrást Merze o jeho vítězství: Nejprve přišla horečná podpora krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) Elonem Muskem a pak přišel Vanceův chmurně přijatý projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci, který se podtextově rovnal tomu samému. Merz přirovnal americké vměšování do německého politického klání k ruskému a mohl dodat, že obě země nyní podporují stejného pronásledovatele.

Kielský institut, německý ekonomický mozkový trust, odhadl, že ekonomická cena pro Berlín za umožnění Rusku okupovat Ukrajinu by byla ohromující "Deset až dvacetkrát vyšší" než cena současné německé podpory Kyjeva Je příznačné, že tato čísla byla vypočítána v době, kdy byl Washington stále považován za poněkud spolehlivého spojence. Německé obranné výdaje, pokud by USA definitivně opustily své spojence, by musely vzrůst ještě výše. To by znamenalo zrušení německé "dluhové brzdy", zakotvené v ústavě země. Časy se mění, dalo by se říci. Historik Tim Garton Ash však tvrdí, že Německo ve svých poválečných dějinách provedlo tři klíčové změny, když to vyžadovaly potřeby a národní nálady: Konrad Adenauer přijal západní bezpečnostní řád v roce 1949, Ostpolitik Willyho Brandta v roce 1969 a snaha Helmuta Kohla o znovusjednocení v roce 1989.

Politickou vůli ještě mohou formovat ekonomické pobídky. Válka je dobrý obchod; totéž platí o americké zradě. Američtí obranní giganti Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics zaznamenali za poslední měsíc pokles cen svých akcií; zatímco německý obranný gigant Rheinmetall's ve stejném období vzrostl o ohromujících 49 %. Ironií je, že jednou z hlavních překážek Berlína pro zvýšení výroby zbraní je pomalá, malicherná povaha ukrajinské byrokracie. "V Německu stavíme závody rychleji než na Ukrajině," řekl generální ředitel Rheinmetallu Armin Papperger Deutsche Welle na únorové bezpečnostní konferenci v Mnichově. "Důvodem je, že byrokratické bariéry v Německu byly prakticky odstraněny. Například pro závod na výrobu komponentů pro F-35 a největší evropský závod na výrobu munice v Dolním Sasku jsme získali povolení během několika týdnů."

V současné době nemá žádná evropská země průmyslovou kapacitu, která by nahradila Spojené státy, pokud jde o výrobu dělostřeleckých granátů. Od konce roku 2024 by USA mohly každý měsíc vyrobit 50 000 granátů ráže 155 milimetrů, což je standard v dělostřelectvu NATO – což je zhruba ekvivalent toho, co dokáže vyrobit celá západní Evropa. Evropští dodavatelé obrany však nezůstali nečinně stát. Samotný Rheinmetall si klade za cíl vyrábět do roku 2027 1,1 milionu granátů ráže 155 milimetrů ročně. Podle Andriuse Kubiliuse, evropského komisaře pro obranu a vesmír, se očekává, že evropské země budou do konce roku 2025 vyrábět 2 miliony granátů ročně.

Ani tak to zcela neřeší problém udržení ukrajinské války.

"Ukrajina nedostává 100 % evropské produkce," řekl Colby Badhwar, nezávislý obranný analytik, pro New Lines. "Představitelé EU a NATO v minulosti uvedli, že se prodává spousta munice do zahraničí a některé země upřednostňují doplňování vlastních zásob. Spojené státy pro srovnání s tím zásobovaly Ukrajinu z velké části ze svých vlastních zásob, které nejsou vyčerpány, a použily produkci k nahrazení."

Dalším zádrhelem je podle Badhwara to, že většina evropských zemí nemá kazetovou munici, kterou by mohla Ukrajině poskytnout, a to kvůli smlouvě zakazující její výrobu nebo skladování, která vstoupila v platnost v roce 2010. Jednou z nápadných výjimek je zde Turecko, které Kyjevu poskytlo první z těchto kontroverzních, protivozidlových a protipěchotních zbraní dvojího užití tajně předtím, než tak Bidenova administrativa v roce 2024 učinila otevřeně. Ačkoliv Ankara bude potřebovat povolení koncového uživatele z Washingtonu, prezident Recep Tayyip Erdogan by ho mohl stále získat, vzhledem ke své přítulnosti k Trumpovi. (Hakan Fidan, mocný turecký ministr zahraničí a bývalý šéf špionáže, se zúčastnil mimořádného zasedání Londýna o Ukrajině.)

Trh a vlivná lobby amerického vojensko-průmyslového komplexu mohou přebít jakékoliv ideologické tendence v Bílém domě. Prodej zbraní Evropě, i když je Evropa plánuje darovat nebo prodat Ukrajině, je stále lákavou vyhlídkou pro jakoukoli americkou administrativu, tím spíše pro tu, která dělá velkou show, jak řídí Ameriku jako korporaci hladovou po příjmech. Jednou z hlavních schopností, které by Evropa ráda koupila od Spojených států, by byly rakety protivzdušné obrany: rakety Patriot, zejména pokročilé antirakety PAC-3, které v současné době brání Kyjev před nejsmrtonosnějšími ruskými zbraněmi.

"Stojí za zmínku, že snížení financování amerického vojenskoprůmyslového komplexu by mohlo primárně poškodit samotné Spojené státy," řekl Kuzan pro New Lines. "Až donedávna Washington, zatímco pomáhal Ukrajině, ve skutečnosti investoval do své vlastní obrany a přezbrojil se, rozdával zastaralé zbraně a nařizoval výrobu moderních, aby je nahradil, modernizoval svou flotilu vybavení a zásoby raket."

Dokud tato produkce nebude k mání, bude muset Evropa najít kreativní řešení. Jedním z potenciálních cest je následovat to, co Američané udělali, když se v posledních třech letech dostali do slepé uličky – například zopakováním předchozí dohody s Jižní Koreou z Bidenovy éry o nákupu tolika 155 milimetrových a 105 milimetrových granátů pro Ukrajinu, kolik může Soul poskytnout. Takové dohody by mohly být oslazeny příslibem nákupů jihokorejského vojenského vybavení pro domácí použití; vynikající jihokorejská samohybná houfnice K9 Thunder je již ve výzbroji několika evropských armád a uvažuje se o několika dalších.

Dalším světlým bodem pro Ukrajinu je, že se za posledních 18 měsíců zásadně změnila povaha její obranné války. Dělostřelectvo je stále neuvěřitelně důležité, ale není to zbraň, která vyhrává bitvy jako před dvěma lety. "Drony jsou pro nás nejdůležitější zbraní," řekla "Oděsa", zpravodajská důstojnice ukrajinské 93. samostatné mechanizované brigády, jednomu z autorů během cesty na frontové linie v létě 2024. "Ne dělostřelectvo. Ne tanky. Drony."

Bezpilotní letouny nyní podle ukrajinských a ruských zdrojů způsobují drtivou většinu obětí na obou stranách. Jsou také životně důležité pro sledování bojiště, kdy ukrajinští i ruští velitelé používají malé, komerčně dostupné drony k monitorování nepřítele. "Pokud USA v budoucnu zcela odmítnou vojenskou podporu, jak to částečně dělaly od konce roku 2023 do jara 2024, pak k žádné katastrofě nedojde," řekl Kuzan a vysvětlil, že Ukrajina je zaneprázdněna rozvojem vlastních vojenskoprůmyslových schopností, zejména bezpilotních systémů.

Jack Watling, vojenský analytik z britského Royal United Services Institute, který absolvoval několik terénních cest na ukrajinskou frontovou linii, v zásadě souhlasí. "Dnes [ukrajinské ozbrojené síly] používají velké množství distribuovaných senzorů, UAV a robotických systémů v kombinaci s tradičním dělostřelectvem a obrněnými vozidly, aby vytvořily patnáctikilometrovou zónu před svými jednotkami, ve které jsou ruské jednotky při postupu opotřebovávány," řekl Watling pro New Lines. "Výsledkem bylo uvalení trestuhodné míry ztrát na ruské jednotky, které se pokoušely zaútočit na ukrajinské linie."

O střetech v roce 2025 často rozhoduje ta strana, která dokáže dostat do vzduchu největší počet dronů naváděných z pohledu první osoby (FPV). Tyto dálkově řízené stroje na zabíjení jsou nyní zodpovědné za 60 % až 80 % obětí na obou stranách. Kvůli nedostatku vzdušné převahy a nedostatku pracovních sil investovala Ukrajina spoustu peněz a zdrojů, aby si zajistila, že si udrží převahu v bezpilotních letounech FPV – v množství, kvalitě a taktice, kterou používají vysoce vycvičení ukrajinští piloti.

A to je běžně dosvědčováno nepřítelem. Ruští vojáci, kteří se pokoušeli zaútočit na město Pokrovsk v Doněcku, si na Telegramu stěžovali, že obloha je "zcela pod ukrajinskou kontrolou". Záběry nahrané Rusy, které ukazují cestu, po které se jejich vojáci vydávají na frontu, ukazují téměř nekonečnou spleť zničených nebo doutnajících ruských vozidel, téměř všechna zničená ukrajinskými drony FPV. "Lidé se často ptají, zda drony FPV mohou nahradit dělostřelectvo," napsal ukrajinský vojenský analytik Serhij Beskrestnov v jiném příspěvku. "Pokrovsk by mohl být odpovědí na tuto otázku."

Ukrajina také hojně využívá komerčně dostupné lehké průzkumné drony, jako je všudypřítomný DJ Mavic 3, k monitorování pohybu ruských sil. Jak kriticky důležitý je tento kus techniky, vysvětlil velitel bezpilotní jednotky "Vitrolom" ukrajinské 3. útočné brigády během nedávné návštěvy jednoho z autorů na frontové linii. "Každý Mavic zachrání životy přibližně 40 ukrajinských vojáků," řekl jeden z operátorů dronů pro New Lines. Jeden Mavic stojí pouhých 5 000 dolarů, a protože mají nevojenskou funkci, jsou široce dostupné na mezinárodních trzích, snadno se dají koupit a dodat na frontu během několika dní.

Realita je taková, že ruská armáda je daleko od nezastavitelného kolosu, za který ji Trumpova administrativa zřejmě považuje – nebo chce, aby tomu věřil americký lid, aby mu prodala chaotickou "mírovou" dohodu. Jakkoli byla populární představa neomezené sovětské lidské síly během 2. světové války mýtem (v roce 1943 Rudá armáda trpěla nedostatkem personálu kvůli obrovskému počtu obětí, které utrpěla v předchozích letech), současná ruská armáda je silně vyčerpaná, a to i s provizorními opatřeními, jako je rozmístění severokorejských branců v Kursku, Ukrajinci drženou enklávou v Rusku, nebo nabídky vyšších platů pro ruské vojáky. Denně se objevují fraškovité scény zraněných ruských vojáků mířících k útokům o berlích. Masové ničení ruských obrněných vozidel vedlo k tomu, že ruští vojáci se při svých útocích spoléhají na Lady, čtyřkolky a další civilní vozidla, a nedostatek vojenských nákladních automobilů byl kompenzován rozšířeným používáním oslů k přepravě zásob na frontové linie. "Koupili jsme toho osla v zoufalství," stěžoval si jeden ruský voják ve videu nahraném na ruské sociální sítě, když stál vedle svého soumara. "Protože nemáme vůbec žádné vybavení, a to myslím vážně."

Tyto nedostatky vedly k předvídatelnému kolapsu ruské morálky. Jak bylo široce hlášeno, vojáci, kteří odmítnou bojovat v tak otřesných podmínkách – dokonce i ti, kteří jsou těžce zraněni – jsou hromadně popravováni svými kolegy, házeni do "trestných jam", kde jsou ponecháni týdny, někdy dokonce měsíce, nebo jednoduše přivázáni ke stromům, kde jsou ponecháni čekat na nepříjemnou smrt způsobenou ukrajinskými drony. Pravděpodobně ještě důležitější jsou vynořující se důkazy, že Ukrajina konečně našla protiváhu k těžkým klouzavým bombám, které Rusko v uplynulém roce používalo, aby pomohlo dosáhnout pomalého a nákladného postupu. "Ukázalo se, že zlatá éra 'božské' UMPK neměla dlouhého trvání," posteskl si jeden prominentní ruský vojenský analytik spojený s ruským letectvem s odkazem na naváděcí systém, díky kterému se bomby shazované ze vzduchu stávají přesnějšími. Analytik dodal, že ukrajinský pokrok v elektronickém boji vedl k tomu, že se tento naváděcí systém stal "nepoužitelným".

Ukrajina již tyto ruské strasti přetavila v taktické úspěchy na bojišti. V Torecku, průmyslovém městě v Doněcku, které bylo po měsíce svědkem zuřivých pouličních bojů, ukrajinské síly organizují úspěšný protiútok proti Rusům a postupují v kleštích, které hrozí odříznutím velkého počtu ruských jednotek. Stalo se tak tři týdny poté, co Kreml 7. února předčasně oznámil, že město zcela dobyl.

Evropa má mnohem snazší úkol: využít svou ekonomickou sílu k podpoře ukrajinské revoluce bezpilotních letounů. Ačkoliv není tak bohatá jako Spojené státy (celkový evropský HDP je kolem 25 bilionů dolarů ve srovnání s americkými 30 biliony dolarů), Evropa je ve srovnání s Ruskem ekonomickým titánem. Rusko má HDP 2,2 bilionu dolarů, což je činí méně bohatým než Itálie nebo Brazílie. Pomoc Kyjevu při výrobě dronů ve velkém měřítku je jednoduše otázkou využití evropského bohatství k nákupu komponent FPV dvojího použití na mezinárodním trhu a udržení dodavatelského řetězce pro ukrajinské týmy. (To by se mohlo shodovat se zvýšeným úsilím zabránit Rusku v nákupu stejného vybavení, což zahrnuje obcházení sankcí – nejen amerických, které mohou být ještě zrušeny, ale i EU.)

Investice do ukrajinských inovací nejsou ani pouhou charitou; armády a vzdušné síly v NATO z toho mohou těžit, o čemž svědčí nyní globální přijetí technologie FPV na všech bojištích. Barmští rebelové je používají v Myanmaru, kurdští partyzáni v Iráku, Hizballáh v Libanonu a islamistické hnutí Haját Tahrír aš-Šám, které nyní kontroluje Sýrii, je po léta používalo ze své lokalizované základny v provincii Idlíb. Vzhledem k rostoucí závislosti Ruska na FPV bude Západ ve velmi blízké budoucnosti vědět, jak s nimi nebo proti nim bojovat.

Po celá desetiletí Evropa potvrzovala potřebu převzít větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost, ne-li se stát zcela nezávislou na Spojených státech. Přesto byl tento refrén vždy doprovázen samolibou politikou v cyklech krizí: nadnárodní terorismus, migrační toky, populistické politické vlny a brexit. Tváří v tvář největší pozemní válce na svém území od roku 1945 mohly Londýn, Paříž, Berlín a Brusel kdysi najít útěchu v americkém vrchním veliteli, který vyrostl ve stínu studené války a byl pevně spjat s architekturou, která tento konflikt podpírá. Teď už ne. Americká recese – možná zvratná po čtyřech letech, ale možná ne – je nepochybná. Ruský filozof 19. století Alexandr Hercen popsal, co zbývá, když jeden řád zemře nikoli jako dědic, ale jako "těhotná vdova". A tam se Evropa nyní nachází: Traumatizovaný osamělý rodič v očekávání.

Zdroj v angličtině: ZDE

