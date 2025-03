Bílý dům připravuje zmírnění sankcí proti Rusku

3. 3. 2025

Spojené státy připravují plán na případné zmírnění sankcí vůči Rusku. Donald Trump se snaží obnovit vztahy s Moskvou a zastavit válku na Ukrajině, řekl agentuře Reuters jeden americký představitel a další osoba obeznámená s touto záležitostí.



Bílý dům požádal ministerstva zahraničí a financí, aby vypracovala seznam sankcí, které by mohly být zmírněny, aby je američtí představitelé mohli v nadcházejících dnech projednat s ruskými zástupci v rámci rozsáhlých jednání administrativy s Moskvou o zlepšení diplomatických a ekonomických vztahů, uvedly zdroje.

Sankční úřady nyní podle těchto zdrojů připravují návrh na zrušení sankcí vůči vybraným subjektům a osobám, včetně některých ruských oligarchů.



Rusko je jedním z největších světových producentů ropy a pokud by se americké sankce vůči jeho energetickému systému zmírnily, mohlo by to pomoci zabránit růstu cen pohonných hmot, pokud Trump omezí vývoz ropy z Íránu, který je členem OPEC.



Trump, který slíbil rychlé ukončení války, rychle přehodnotil politiku USA a zahájil rozhovory s Moskvou, počínaje telefonátem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem 12. února, po němž následovala setkání amerických a ruských představitelů v Saúdské Arábii a Turecku.



Americké sankce vůči Rusku od invaze na Ukrajinu v roce 2022 zahrnují opatření, jejichž cílem je omezit příjmy z obrovského ropného a plynárenského průmyslu země a oslabit její schopnost financovat válku.



Západní vlády v čele s Washingtonem uvalily na ruský vývoz ropy cenový strop 60 dolarů za barel. Biden také udeřil na Moskvu sankcionováním ruských energetických společností a plavidel, které přepravují její ropu, včetně dosud nejtvrdších opatření Washingtonu 10. ledna krátce před odchodem z funkce.



Trump v lednu pohrozil zesílením sankcí vůči Rusku, pokud Putin nebude ochoten jednat o ukončení války na Ukrajině. V poslední době však představitelé Trumpovy administrativy otevřeně připustili možnost zmírnění sankcí vůči Moskvě.



Ministr financí Scott Bessent v rozhovoru pro televizi Bloomberg 20. února uvedl, že Rusko by mohlo získat ekonomické úlevy v závislosti na tom, jak přistoupí k jednáním v nadcházejících týdnech. Trump 26. února novinářům řekl, že ruské sankce by mohly být „v určitém okamžiku“ zmírněny.



Trump by mohl vydat exekutivní příkaz, který by administrativě umožnil zahájit proces zmírnění některých ruských sankcí, ale zároveň by musel požádat o souhlas Kongresu se zrušením opatření vůči některým subjektům, uvedl John Smith, partner advokátní kanceláře Morrison Foerster a bývalý šéf Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí.





Od roku 2022 se Rusku daří budovat válečnou ekonomiku díky zvýšeným vojenským výdajům a průmyslové výrobě. Podle odborníků je však ekonomika země zranitelná a zoufale potřebuje zmírnění západních sankcí.





Rusko tvrdí, že je otevřené hospodářské spolupráci. Kreml minulý týden uvedl, že Rusko má spoustu ložisek kovů vzácných zemin a je otevřeno uzavírání dohod o jejich rozvoji poté, co Putin naznačil možnost takové spolupráce s USA.





