Kyiv Post:Trumpův zvláštní vyslanec údajně tajně jednal o plynovodu Nord Stream 2 ve Švýcarsku

4. 3. 2025

čas čtení 2 minuty



Podle německých zpráv USA a Rusko pracují na dohodě, v jejímž rámci by americké společnosti působily jako zprostředkovatelé pro zasílání ruského plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 2.



Spojené státy již několik týdnů tajně jednají s ruskými zástupci ve Švýcarsku o dodávkách ruského plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 2. V současné době probíhají tajná jednání s ruskou stranou.

Richard Grenell, zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, údajně několikrát odcestoval do Švýcarska, aby o dohodě jednal. Není jasné, kdo další se těchto jednání účastnil.



USA a Rusko pracují na dohodě, v níž by americké společnosti, nikoliv americká vláda, působily jako zprostředkovatelé pro zasílání ruského plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 2, uvedl v neděli 2. března německý list Bild.



Současně probíhají také jednání o přestavbě plynovodu Nord Stream 1. Plánuje se jeho přestavba na přepravu zeleného vodíku z Finska do Německa.



Zpráva přichází v době, kdy jsou vztahy mezi Evropou a USA napjaté po konfliktu v Bílém domě mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským z minulého týdne, který hrozil narušením desítky let trvajících transatlantických vztahů.



Německé vládní zdroje deníku Bild sdělily, že němečtí představitelé nebyli do těchto rozhovorů zapojeni a o Grenellových schůzkách ve Švýcarsku nevěděli. Grenell popřel, že by se jakýchkoli jednání účastnil.



Kromě toho deník Financial Times již dříve informoval, že Matthias Warnig, bývalý generální ředitel společnosti Nord Stream 2 AG, pracuje na obnovení provozu plynovodu s podporou amerických investorů.



Bild zmiňuje, že mezi zájemci o projekt je i americký podnikatel Stephen Lynch, který má silné vazby v Moskvě a Washingtonu.



Začátkem února agentura Reuters uvedla, že zástupci USA a Ruska vedou již několik měsíců tajná jednání ve Švýcarsku.





Tyto rozhovory byly údajně zaměřeny na rusko-ukrajinskou válku a předpokládá se, že probíhaly prostřednictvím neformálních komunikačních kanálů, které se otevřely po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách v listopadu 2024, ale ještě před jeho oficiální inaugurací v lednu.





Zdroj v angličtině ZDE

