Channel 4 News: Trump znovu zaútočil na Zelenského a Bílý dům požaduje, aby se Zelenský Trumpovi omluvil!

3. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 3. března 2025, 19 hodin: (...) Britský premiér Keir Starmer řekl v pondělí v podvečer v parlamentě, že Spojené království nikdy nesmí volit mezi oběma stranami Atlantiku, a Keir Starmer také řekl, že závazek prezidenta Trumpa k míru na Ukrajině je "upřímný a neměl by být zpochybňován". Hned po Starmerově projevu však Donald Trump vztekle znovu zaútočil na prezidenta Zelenského za to, že ten řekl, že mír s Ruskem je daleko, a dal facku evropským lídrům za to, že tvrdí, že bez USA to nezvládnou. Ptá se jich, "Co si ti lidi myslí?" Gary Gibbon má více informací.



Reportér: Po víkendu stráveném golfem na Floridě, poté, co se vrátil do Bílého domu, prezident Trump reagoval na Zelenského slova, že mírová dohoda je ještě velmi, velmi daleko. Trump uvedl, že je to nejhorší prohlášení, jaké mohl Zelenskyj učinit, a Amerika si to už dlouho nenechá líbit. "Tento muž nechce, aby byl mír, dokud má podporu Ameriky."





Trump se také vysmál setkání evropských lídrů, které se uskutečnilo v neděli v Londýně, a řekl, že lídři na rovinu prohlásili, že bez USA nemohou dělat mírotvornou práci, "což asi není skvělé prohlášení," napsal., "jak to projevuje sílu vůči Rusku? Co si ti lidi myslí?"





Starmer: „Byl to produktivní summit. Společně jsme se dohodli na jasné strategii.“





Reportér: Keir Starmer má na víkendové setkání zcela jiný názor. Svolal Británii se spojenci, o nichž řekl, že se snaží zajistit, aby Ukrajina byla u jednacího stolu v jakékoli americké dohodě uzavřené s Ruskem, řekl, že Británie je připravena nasadit síly na ochranu míru, pokud bude mír nalezen.





V noci na dnešek v Charkově zasáhl ruský dron obytný dům a zranil osm lidí. Keir Starmer minulý týden požádal Donalda Trumpa o příslib, že jeho mocná armáda podpoří britské síly, pokud budou hlídkovat poblíž a budou muset odrážet ruské útoky. Donald Trump tvrdil, že to nebude muset udělat, protože Rusko nebude útočit na území, kde pracují američtí zaměstnanci na důlních projektech.





Trump: „Budeme tam mít spoustu lidí, takže budeme pracovat v zemi, takže si nemyslím, nemyslím, prostě si nemyslím, že budete mít problém. Na Ukrajině budou tisíce Američanů."





Po pátečním střetu v Oválné pracovně byli britští voliči požádáni průzkumnou společností More in common, aby jedním slovem popsali, jak tu páteční scénu vnímají. Odsoudili Trumpa a Vance jako násilníky.





Moderátor: Gary Gibbon je tu nyní živě. Kam to všechno směřuje?





Reportér. No, v zásadě jde o to, že se Evropané snaží Ukrajince dovést k jednacímu stolu způsobem, který by Ukrajincům vyhovoval. A v popředí jejich pozornosti je v tuto chvíli snaha vytvořit jakési zkušební příměří na místě, které by mohlo vytvořit podmínky pro jednání. Ta možná nikdy nezačne, ale právě o to tady jde a co znepokojuje spoustu Evropanů a spoustu lidí po celém světě, je to, že Donald Trump zřejmě chce, aby se to všechno odehrálo obrovskou rychlostí.





A to je velmi složitá konstrukce. Mohli jste tam slyšet Keira Starmera, jak říká, že celá ta myšlenka umístit britské síly do nárazníkové zóny, je zjevně velmi znepokojivá, pokud nemáte americkou podporu. Několik pracovníků na místě, kteří jsou Američany, kteří jsou náhodou zapojeni do těžebních zájmů na Ukrajině? To není přijatelné jako pojistka, to mu nedává žádnou jistotu, s níž by mohl postavit britské síly do nebezpečí v tom, co je obrovskou potenciální nárazníkovou zónou, která se táhne po celé délce Ukrajiny. Poměrně dost lidí v britské vládě cítí, že si nemůžete být ničím jisti, kromě momentální intenzivní netrpělivosti v Bílém domě.









Reportér: Ano, máte pocit, že tento víkend se po relativně vlídných několika dnech Donald Trump vrátil a míra podrážděnosti se zvýšila. Ale nejen vůči prezidentu Zelenskému, ale i vůči Evropě. Takže zatímco se evropští lídři včera setkávali s prezidentem Zelenským, Donald Trump hrál golf v Mar a Lago, JD Vance, jeho viceprezident jel lyžovat do Vermontu, a zdá se, že se Trumpovi nelíbí, co vidí. Jen za poslední půlhodinu napsal na server Truth Social: "Evropa utratila za nákup ruské ropy a plynu daleko víc peněz, než kolik utratila za obranu Ukrajiny."





Při této příležitosti je třeba říct, že když jde o něco, co Donald Trump říká ohledně faktů a čísel, tak minulý týden vyšla minimálně jedna zpráva, která říká, že v tom může mít pravdu.





Tady máte pocit, že prezidentu Zelenskému dochází čas. To je něco, co Trumpova administrativa výslovně říká dnes ráno, Michael Waltz, jeho poradce pro národní bezpečnost, chodil po televizích a řekl nejen to, že čas není na straně prezidenta Zelenského, ale přišel se třemi věcmi, které chce Trumpova administrativa slyšet od prezidenta Zelenského.





A zarážející bylo, jak jsou osobní, vzhledem k tomu, že jde o v podstatě největší krizi, které NATO čelí od svého vzniku v roce 1949. Za prvé. První věc, kterou chtějí od prezidenta Zelenského slyšet, je lítost nad tím, co se stalo minulý pátek. Pak chtějí slyšet, že je připraven podepsat dohodu o minerálech, a pak, že je připraven na mír.





Teď jste si možná mysleli, že vzhledem ke všemu, co se děje, by připravenost na mír měla být číslo jedna. Ale ne. Jim jde o jeho lítost nad nešťastným incidentem v Oválné pracovně.





Moderátor: Jestliže hrozí stažení americké podpory, jak dlouho by mohla Ukrajina přežít?





(...)No, pojďme do Washingtonu, kde, jak jste slyšeli, Donald Trump začal týden tím, že se znovu pustil do Vladimira Zelenského a také do Evropy. Paul McNamara je tam pro nás. Paule, co je nového?Tady to začíná být opravdu ošemetné. Je snadné přemýšlet o podpoře Ukrajiny jenom z hlediska raket a munice, protože to je to, co vidíme na všech těch obrázcích, které přicházejí z Ukrajiny. Ale USA poskytují dvě velmi důležité věci. Poskytují zpravodajské informace. Starlink je společnost, kterou vlastní Elon Musk a která poskytuje mobilní internet. Na obojím jsou ukrajinské jednotky velmi závislé, když chtějí zjistit, kde jsou ruské jednotky. Využívají americké zpravodajské služby a satelity, když spolu chtějí komunikovat. Pokud tyto věci odstraníte, bude to pro ukrajinské jednotky velmi rychle složité.