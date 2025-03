Totality útočí: Bez evropské sociální sítě nás čeká nejen digitální poroba

4. 3. 2025 / Milan Čech

čas čtení 29 minut

Evropa se ocitla v digitálním područí USA, Ruska a Číny. Bez vlastní sociální sítě ji čeká dystopická budoucnost. Právě k ní tyto země totiž míří. Bez evolučního síťového nástroje stavěného na Pravdě se demokracie neobejde.



Úvod

V posledních dnech se naplno ukázalo, kam směřuje současná administrativa USA – nejen tím, co řeší, ale především tím, co záměrně ignoruje. Místo aby se zabývala skutečnými globálními hrozbami, které mohou ohrozit celý svět, reaguje afektovaně, pokřiveně a zvráceně na naprosto nesmyslné malicherné a eticky sporné podněty. Například se silně vymezuje proti kritice Putina. Trump, v divadelním představení, které mělo alibisticky ospravedlnit zrušení pomoci Ukrajině, se nejvíce rozzuřil ne kvůli válce, ne kvůli obětem, ale kvůli tomu, že Zelenskyj o Putinovi nemluví hezky. Neustále se k dikreditaci Putina Zelenským vracel. Zatímco protodiktátor Trump sociopata a vraha Putina miluje, uctívá, obdivuje a chce svou zemi vést v mnoha ohledech jeho směrem, ukrajinský prezident si dovolil zůstat realitě věrný – a to se v nových USA neodpouští. USA se již neřídí pravdou a realitou, ale loajalitou k vůdci a fantasmagorickému světu v jeho hlavě. Světu, který vyhovuje i tech-šílencům, co chtějí demokracii zničit. Možná proto, že jejich sítě, spolu s ruským parazitováním na nich, skrze manipulaci a zdecimování amerických voličů jim zajistily neomezenou politickou moc v jejich zemi. Ta už jim ale evidentně nestačí.

USA dokonce spolu se Severní Koreou a Ruskem hlasovaly proti rezoluci OSN, jen proto, že označila Rusko a milovaného Putina za agresora – tedy za to, čím prokazatelně je.

Amerika se propadá do dosud nepoznaného typu tech-chaosu, kde pravda a realita už neznamenají nic.

A to je teprve začátek.

Je evidentní, že USA využijí všechny své nástroje, aby pravdu a realitu zničily i tam, kde ještě nebyla znásilněna a zavražděna – v konkurenční EU. Nové americké politické sektářství si podmaní všechny a vynutí si absolutní poslušnost. I republikáni, kteří ještě před pár hodinami stáli na Reaganových liniích, byli proti Rusku, podporovali Ukrajinu a bránili demokracii, náhle „prozřeli“ a přidali k jednotné řadě lhářů a popíračů reality ze sekty MAGA. Protože ví, že jiný postoj už není v americkém fašismu 2.0 tolerovatelný.

Evropa stále předstírá, že vraždění pravdy v USA se jí netýká. Stále ještě volá po spolupráci pravdy se lží za oceánem, protože si nedokáže představit svět, ve kterém by se ocitla jako demokratický sirotek.

Kdyby si Evropa přiznala realitu, musela by jednat. K masivnímu vyzbrojení nezávislému na USA by přibyl ještě jeden zcela zásadní „zbrojní systém“, který musí být vytvořen – bez něj by totiž ani nekonečně drahé vojenské posilování nezajistilo zachování demokratického systému.

Evropa by si musela přiznat, že na ni brzy zamíří nejen ruské dezinformace, které už zdecimovaly přibližně polovinu populace, ale i aparát sociálních sítí amerických tech-oligarchů napojených na Trumpa. Pokud tedy chce přežít, potřebuje evropskou sociální síť, která nebude tlačit demokracii ke kolapsu, ale naopak ji chránit a posilovat.

Cílem tech-oligarchie totiž není nic menšího než zabít pravdu a realitu i v Evropě a nastolit zde americkou tech-dystopii – řízenou sociálními sítěmi cíleně šířenými lžemi – fašismus 2.0.

Evropa si stále neuvědomuje, že se tato zbraň hromadného ničení valí i na ni. Pokud to nepochopí, pokud nezareaguje, zcela jistě v tomto boji prohraje.

Tento text je o tom, jak se této zbrani a napadení EU bránit.

1. Nejmocnější zbraň dneška a proč ji Evropa nemá

Pokud si myslíte, že nejmocnější zbraní dneška jsou jaderné hlavice nebo moderní stíhačky, mýlíte se. Skutečná síla už dávno neleží v arsenálech armád, ale v digitálních sítích, které formují myšlení miliard lidí. Každý den sítě používáte, sdílíte na nich své názory, sledujete zprávy a komunikujete s ostatními. Možná vás ale nikdy nenapadlo, že to, co vypadá jako pouhá platforma pro výměnu informací, je zbraň hromadného ničení, použitelná i ke zdecimování pravdy a demokracie. Bohužel právě toho jsme dnes svědky. Z určitého úhlu pohledu získala slavná ruská armáda jen nepatrný kousek údajně „slabé a zkorumpované“ Ukrajiny, zatímco její hybridní operace dokázaly přeměnit přibližně polovinu Ameriky i Evropy na šiřitele ruských zájmů a zcela proměnit naši současnost.

Zatímco Evropa se nikdy nesnažila ovládnout tento klíčový nástroj, v USA, Číně i Rusku už dávno pochopili, že kdo řídí sociální sítě – nebo na nich alespoň parazituje – ten ovládá realitu. Proto je vlastní a používají je k prosazení svých zájmů. Zatímco my jen přihlížíme, Evropa se mění v informační kolonii ovládanou autoritáři a tech-fašisty, kteří kontrolují globální digitální prostor.

Jména jako Elon Musk, Donald Trump, Peter Thiel či čínští soudruzi-oligarchové provázaní se státem rozhodují o tom, co je vidět a co je potlačeno. Evropské státy škemrají, aby jim jejich „digitální vládci“ nezasahovali do voleb, zatímco oni vesele šíří dezinformace, podporují extrémisty a podkopávají demokracii. Tato hra už dávno není fér. Evropě chybí vlastní nástroj, kterým by se mohla bránit.

Ještě pořád věříte, že by snad nějaká regulace mohla stačit? Že si Facebook, TikTok nebo X (Twitter) nechají diktovat podmínky? Pokud nepřestaneme být závislí na sítích vlastněných našimi geopolitickými soupeři, Evropa skončí jako digitální protektorát USA, Ruska nebo Číny. Jediné řešení je vytvoření evropské sociální sítě, která se vymkne jejich kontrole a stane se pevným pilířem naší demokracie a bude ji rozvíjet, ne ničit.

2. Evropa v informační válce: Zpoždění a fatální důsledky

Evropa už prohrála první fázi této války. Zatímco jsme řešili zda a jak regulovat, varovali před fake news a vedli nekonečné diskuse o etice, USA, Rusko a Čína přešli k akci. Oni pochopili, že sociální sítě nejsou jen technologický produkt, ale nejmocnější nástroj manipulace v dějinách.

A jak to dopadlo? Evropské informační prostředí je zamořené ruskými konspiračními narativy, obdivem k americkému tech-fašismu a jeho protagonistům a čínským syslením informací o každém z nás, včetně našeho reálného hlasu a vizáže. Desítky milionů Evropanů si myslí, že objevili „skrytou pravdu“, zatímco ve skutečnosti jen papouškují náš systém destruující data, která jim do hlav nahrály dezinformační algoritmy a trollí farmy. Realita už pro mnohé neexistuje – každý vidí jen tu verzi, kterou mu algoritmus naservíroval podle potřeb jeho majitelů.

Evropské vlády se marně snaží vyjednávat s platformami jako Facebook, X (Twitter) nebo TikTok, aby částečně omezily manipulaci alespoň před volbami. Ale žádné skutečné páky nemáme. Žádná regulace nemůže přimět platformu, jejímž cílem je zisk a moc a proměna lidí v ně, aby hrála fér. Naopak – čím více je Evropa závislá, tím agresivnější jsou útoky.

Vaše data nejsou vaše. Každé kliknutí, každý like, každá sekunda strávená na TikToku, X nebo Facebooku se prodává na trhu s digitálními otroky. Vaše názory nejsou výsledkem vašeho myšlení, ale algoritmů navržených tak, aby vás udržely co nejdéle přilepené k obrazovce – a maximalizovaly zisk z prodeje vaší osobnosti inzerentům, politickým kampaním a tajným službám. Evropská sociální síť musí tento model zcela odmítnout a stát se první platformou, kde uživatel není produkt. Tak jak to snad kdysi bylo zamýšleno.

Evropa jako oběť digitální agrese

Rusko se naučilo šířit dezinformace rychleji než kdy dřív. Obyčejní lidé se tak mění v šiřitele ruské propagandy a vůbec netuší, že jejich názory nejsou jejich vlastní.

USA už nehrají roli ochránce demokracie – Trump, Musk a další tech-fašisté už plánují Evropu rozložit, protože demokratická Evropa je pro ně nebezpečný konkurent, který nesmí existovat a být positivním příkladem pro Ameriku. (Nepříjemný příklad již nyní existuje v oblastech jako všeobecně dostupná zdravotní péče atd.)

Čína pochopila, že zatím nepotřebuje angažovat armádu, stačí TikTok. Právě tam se odehrál útok na rumunskou demokracii, kde byla masově podporována fašistická loutka Georgescu.

Georgescu ale patrně nespoléhal jen na Čínu a dle některých zdrojů slíbil těžbu rumunského zlata Američanům. Ne, nebyla náhoda že se Vance a další tak snažili tohoto fašistického kandidáta podpořit, místo aby na bezpečnostní konferenci hovořili o Ukrajině. Proč si myslíte, že Vance (Thielův člověk) při každé příležitosti neustále dokola papouškuje fráze o údajné evropské nesvobodě, zatímco Muskovo mazání nepohodlných účtů ho nechává zcela chladným? Thiel dobře ví, co by mohlo zastavit jeho globální fašistické tažení – a také kdo je s ním v plném souladu (Musk).

X (Twitter) se stal nástrojem otevřené destabilizace Evropy. Musk dělá přesně to, co mu vyhovuje – podporuje fašistickou AfD v Německu, normalizuje extremismus, dává prostor konspirátorům a trollům.

Příklad: Tech-fašismus v praxi – kauza bratrů Tateových

Zatímco Muskova X podporuje evropské fašisty typu AfD, Trumpova tech-mafie si mezitím připravuje vlastní kádry pro destabilizaci Evropy. Američané se aktuálně zasadili o vydání bratří Tateových do USA. Andrew a Tristan Tateovi, kteří v Rumunsku čelili obviněním z obchodování s lidmi, znásilnění a organizovaného zločinu, byli součástí širšího dezinformačního ekosystému zaměřeného na mladé muže. Jejich hypermaskuliní rétorika, kombinovaná s toxickou ideologií založenou na ovládání žen a obdivu k autokratickým lídrům, sloužila jako digitální náborová kampaň pro budoucí generaci evropských (tech)fašistů. Identicky Musk a jeho spojenci poskytovali platformu a podporu dalším krajně pravicovým extremistům, jako je Tommy Robinson, známý britský ultranacionalista s historií islamofobní rétoriky, nebo americký konspirační teoretik Alex Jones, jehož dezinformace ovlivňovaly radikalizaci mladých mužů po celém světě.

Tohle není náhoda. USA si svým digitálním exoskeletem budují i pro Evropu pátou kolonu, která bude loajální k Trumpově vizi autoritářského impéria. Evropa se nestává jen obětí cizí propagandy – stává se místem, kde jsou její vlastní nepřátelé vychováváni, financováni a chráněni. Digitální podřízení Evropy je ale jen začátek reálné podřízenosti.

Armády zabíjí jednotlivce, sociální sítě likvidují celá společenství. Konvenční válka vyžaduje miliardy na tanky a munici – digitální válka je levná, rychlá a ničí celé státy bez jediného výstřelu. Když máš správný algoritmus, nemusíš dobýt stát – stačí mu vnutit vlastní sebedestrukční program.

Evropa je nyní v submisivním postavení. Prosíme majitele těchto platforem, aby nenarušovali naše volební procesy. Přitom je jasné že právě jejich produkt stojí na manipulaci a je použitelný jako zbraň. Proto museli políbit prsten a Trumpovi slíbit, že buď pomohou dál rozložit Ameriku a rozbít evropské demokratické struktury a budou tak i dál bohatnout, nebo budou terčem Trumpova hněvu a regulace.

To vše je součástí systematické destrukce demokratických hodnot, kterou umožňuje informační dominance USA, Ruska a Číny.

3. Řešení: Evropská sociální síť jako strategická infrastruktura

Evropa stojí před zásadní otázkou: Bude dál pasivně přihlížet své digitální kolonizaci, nebo vezme osud do vlastních rukou? Regulace a prosby u majitelů amerických a čínských platforem selhaly. Jediným řešením je vytvoření vlastní evropské sociální sítě, která by odstranila toxické prvky komerčních platforem a zároveň zajistila prostor pro svobodnou a demokratickou diskuzi a pozitivní evoluci lidstva.

“Veřejnoprávní sociální síť” je v současném světě internetu a interaktivity nepoměrně důležitější než veřejnoprávní televize. Ta má sice stále mimořádný význam, což je také důvod, proč se ji protodiktátoři po celém světě snaží zničit hned, jak se dostanou k moci (Fico), ale ani ona nezvládá zvrátit konspirační mašinerii na sociálních sítích. .

Jak vypadá televize ovládaná soukromými zájmy, ukazuje i jedna velká česká stanice s ruským spolumajitelem – stačí sledovat, jak v ní Kateřina Konečná prakticky bydlí a neustále zásobuje veřejnost svými ruskými „moudry“, přestože její strana balancuje na hranici volitelnosti.

Evropa potřebuje silnou páku na USA, které nyní kalkulují s obrovskými budoucími zisky, protože nejbohatší trh světa, Evropa, je zatím nucen poníženě konzumovat jejich produkty. S novou výkonnější AI, kterou plně ovládají, budou moci na svých sítích evropské uživatele manipulovat zcela dle libosti. Tento fakt se už nyní odráží v cenách akcií mnoha technologických firem.

Jak by ale reagovaly trhy, kdyby zjistily, že Evropa má nebo vyvíjí vlastní variantu sociálních sítí – a že předpokládané zisky amerického technologického sektoru už nejsou jisté? Neumravnil by tento tlak nejen technologické korporace, ale i administrativu USA, která se nyní otevřeně snaží o destabilizaci EU?

Víme přece, že z největší výšky přicházejí ty nejtvrdší pády. Nepotřebuje tedy Evropa právě tuto bazuku, když americká tech-oligarchie už ukazuje, že udeří – a nebude to pro EU vůbec hezké?

Zároveň platí, že právě tento sektor Evropa zoufale potřebuje nastartovat – vytvoření vlastní sociální sítě by bylo ideálním impulsem.

Evropská alternativa: Nezisková síť reality a pravdy místo komerční sítě manipulace a lží

Zatímco i anti-stabilní anti-génius Donald Trump kdysi pochopil, že pokud chce šířit lži, potřebuje vlastní sociální síť (pro prolhaného sociopata s opravdu bizarním názvem “Truth Social”), tak celá údajně moudrá Evropa si stále neuvědomila, že pokud chce prosadit pravdu (nejhlubší základ demokracie), musí udělat totéž. Bez vlastní platformy bude pravda vždy potlačena lží, protože algoritmy cizích sítí jsou nastavené pro manipulaci, ne pro informování.

Evropská sociální síť není luxus, ale existenční nutnost. Musí být navržena tak, aby odolala dezinformačním a autoritářským tlakům a stala se nástrojem ochrany demokracie, nikoli jejího rozkladu. Situace, kdy je pár tech-oligarchů mocnějších než největší blok demokratických států - EU, musí skončit!

Elon Musk a Mark Zuckerberg dnes rozhodují o osudech miliard lidí. Považují se za pány světa, za neomezené vládce informačního prostoru, za ty, kdo určí, jak bude vypadat budoucnost Evropy. Ve své aroganci věří, že evropská transformace v další tech-fašistickou diktaturu je jen otázkou času a jejich motivace.

Jenže jejich moc není neotřesitelná. V době programující AI už nepotřebujeme miliardy a miliardy dolarů, které oni nasypali do svých „zbraní“ sloužících chaosu a manipulaci. Brzy bude možné vytvořit férovou sociální síť rychleji, levněji a efektivněji – bez jejich toxických modelů, bez jejich kontroly.

Pojďme jim ukázat, že nejsou nenahraditelní bohové a vlastnící reality. Jsou to jen obyčejní predátoři, kterým náhoda umožnila nashromáždit obscénní bohatství. A protože jim ani to nestačilo, chtějí teď víc – chtějí ovládnout celé společnosti, vnutit nám svou vizi digitálního otroctví a rozhodovat o tom, co je pravda a co lež. Na to ale nemají žádné právo!

Jejich nabubřelý čas může skončit stejně rychle, jako začal. Evropa může být ta, kdo jim nastaví zrcadlo a vezme jim monopol na pravdu.

4. Jak by měla vypadat evropská sociální síť?

1. Každý občan EU by měl svůj ověřený účet

Žádní boti, žádné falešné identity. Přezdívky mohou zůstat, ale reálná identita bude vždy přiřazená k účtu – eliminace trollů a masových manipulátorů.

Dojde k zrušení anonymity pro šíření dezinformací – pokud chce někdo lhát a manipulovat a zabíjet demokracii, musí nést odpovědnost.

Účet by byl pro každého vytvořen automaticky a uživatel by jej mohl pouze aktivovat, upravit a zpřístupnit to, co chce. To by eliminovalo důvod, pro který nyní nemáme desítky úspěšných konkurentů Facebooku a X. Nejde jen o technickou náročnost, ale také o síťový efekt – uživatelé zůstávají tam, kde jsou jejich přátelé a kde mají největší dosah. Zde by potenciálně byli všichni.

2. Algoritmy pro pravdu, ne pro zisk

Současné sítě prodávají vaši pozornost nejvyšší nabídce. Záměrně vás krmí šokujícími, lživými a polarizujícími příspěvky, protože negativní emoce přináší delší dobu strávenou na síti – a tím větší zisky. K tomu se nyní přidává manipulace pro přesné politické cíle.

Evropská sociální síť by měla algoritmy nastavit na propojování lidí, rozšiřování obzorů a šíření pravdivých a ověřených informací místo výbušných lží. U současných sítí je to, co a koho chcete vidět, nahrazováno tím, co manipulátoři chtějí, abyste viděli, a následně slepě vykonali to, co si přejí – od nákupu zboží po volbu konkrétní strany či odklon od vědecké pravdy ke konspiračním teoriím a dalším formám manipulace.

Eticky nastavená AI by eliminovala konspirace, manipulace a pokusy o podkopání demokracie – s možností soudního přezkumu.

3. Ochrana soukromí, konec obchodování s daty

Facebook, Google, TikTok – všechny tyto platformy vydělávají především na prodeji vašich osobních dat. To, co lajkujete, jaké máte politické názory, jak často chodíte běhat – to všechno je na prodej firmám, vládám, reklamním agenturám.

Evropská síť by byla nezávislá na komerčním sběru dat – žádné skryté algoritmy, žádný prodej informací korporacím a cizím mocnostem.

Financování transparentní a veřejné, případně z reklamy, ale bez možnosti prodeje osobních dat. Kdo by nepreferoval se realizovat právě zde? Nebo snad preferujete síť, kde jste pouhým zbožím, kde se z vás snaží udělat fašistu, kde se narcistický majitel zbožšťuje a stává nekritizovatelným nadčlověkem eliminujícím ty, kteří s ním nesouhlasí, kde vám podstrkují obsah, který vás vůbec nezajímá, kde umělá inteligence modeluje vaše chování pro maximální manipulaci, kde se pravda ohýbá podle zájmů inzerentů a kde se cenzura tváří jako obrana svobody?

4. Flexibilita a uživatelská kontrola

Modularita: Uživatel by si mohl přizpůsobit síť přesně podle svých potřeb – někomu vyhovuje formát videí (TikTok), jiný preferuje textové příspěvky (Twitter/X), další zase diskuzní formát (Reddit) nebo libovolnou kombinaci těchto prvků.

Jednotná platforma umožňující osobní přizpůsobení, místo roztříštěnosti na desítky různých sítí.

5. Otevřená pro firemní i skupinové účty, ale s pravidly

Firmy, organizace a média by mohly síť využívat, ale musely by se řídit přísnými pravidly proti dezinformacím a manipulaci, s jasnou možností penalizace neetických kroků.

Jakákoli firma nebo subjekt, který by porušil demokratické zásady, by byl z platformy odstraněn a např. jeho finanční jistina by propadla atd.

5. Síla vlastní sociální sítě: Jak změní Evropu?

Evropa získá kontrolu nad svým digitálním prostorem. Už nebude v roli prosebníka u amerických miliardářů a čínských komunistů. Bude schopna regulovat ostatní sociální sítě. Pokud Facebook, TikTok nebo X odmítnou spolupracovat s evropskou agenturou pro dohled nad sítěmi a jejich algoritmy, mohou být zablokovány jako nástroje hybridní války. (lepší náhrada bude díky veřejnoprávní síti existovat) Tímto tlakem se omezí šíření nedemokratické a fašistické propagandy. Nástroje jako X (Twitter) se nyní otevřeně podílejí na podpoře krajní pravice a dalších extremistických skupin. Evropa přestane být vydíratelná USA. Současná americká administrativa aktivně využívá digitální nástroje k oslabení EU. Vytvoří se precedens pro další demokratické státy, které chtějí své obyvatelstvo ochránit před manipulací.

Mnozí si myslí, že bychom mohli následovat brazilský pokus a jednoduše vypnout platformy, které ohrožují demokracii. Proč to ale Evropa nikdy neudělá a žádný politik to nebude prosazovat? Odpověď je jednoduchá – závislost a psychická potřeba sítě využívat.

Sociální sítě už dávno nejsou jen komunikačním nástrojem, ale psychologickou drogou. Jsou navrženy tak, aby stimulovaly mozek dávkami dopaminu, udržovaly lidi ve vleku nekonečného skrolování a vytvářely iluzi, že bez nich nemohou existovat. Pokud by Evropa radikálně zablokovala Facebook, TikTok nebo X, došlo by k obrovským společenským otřesům – nejen informačním, ale i politickým.

Představte si, že by někdo zakázal fotbal. Rowdies by okamžitě zaplavili města, lidé by se bouřili, protože by jim vzali jejich vášeň a drogu. Totéž by se stalo se sociálními sítěmi – jsou totiž pečlivě navržené tak, aby se staly nepostradatelnou součástí života. Každá vláda, která by se pokusila o úplný zákaz, by riskovala sociální explozi a ztrátu podpory.

Proto Evropa musí vytvořit alternativu, ne jen zákaz. Evropská sociální síť musí nabídnout stejnou funkčnost, ale bez toxických algoritmů, manipulace a lží. Jen tak se můžeme dopracovat k nápravě současného stavu místo jeho neustálého prohlubování. Evropa samozřejmě musí umět jasně vysvětlit, proč je veřejnoprávní sociální síť pro uživatele lepší alternativou

6. Závěr: Evropa musí jednat teď

Američtí oligarchové ve své nekonečné hladovosti zdá se stále ještě nepochopili, že míra, do jaké mohou vykořisťovat společnost, má své limity. Nechápou že jakmile míra drancování jejich systému překročí určitou hranici, začne systém vykazovat spíše ztráty nebo kolabovat – lidé méně utrácejí, ekonomika stagnuje a jejich vlastní zisky klesají. Můžete se snažit z kravského vemene vydojit ještě další litr mléka, i když už je prázdné. Jenže marná snaha může poškodit samotné vemeno – a výsledkem nebude jen pokles dojivosti, ale možná i úplná ztráta produkce, či dokonce úhyn zvířete. Tím umírajícím zvířetem oligarchů může být i celá demokratická společnost.

Jednou z cest, jak oligarchickou nenasytnost zastavit dříve, než způsobí nevratné škody, je bojkot amerického zboží – podobně jako v Kanadě, kde tuto myšlenku podporuje 85 % občanů. Alternativou je selektivní bojkot protrumpovských, profašistických amerických firem – jak ukázal například propad prodejů Tesly poté, co si Musk otevřeně přisvojil roli propagandisty amerického tech-fašismu, podporujícího soukmenovce typu AfD.

Bojkot sítě X je však spornější – eticky smýšlející celebrity sice nemohly s čistým svědomím ignorovat Muskovy manipulace a neodejít, ale tím jen ještě více posílily dominanci bludů a dezinformací, které na jeho platformě stále více převládají.

Bojkot totiž nelze efektivně realizovat, pokud neexistuje alternativa. A právě tu musíme vytvořit – zejména tam, kde "originál" hodlá naši demokratickou společnost zcela zničit.

Pokud někdo stále pochybuje o tom, že sociální sítě jsou zbraně hromadného ničení útočící na demokracii, ať se podívá na dnešní svět:

Trump přišel o moc – ale skrze dezinformační sítě ji znovu získal, bez ohledu na to jak zcela katastrofálním a prolhaným kadidátem v rozporu s realitou byl. Jen díky tomu se k moci dostali lidé, kteří otevřeně vyhlašují, že USA musí opustit NATO, jako například Elon Musk. Pokud toto není společenský rozpad, pak co jiného by jím mělo být?

Putin nemusí vyslat tanky do Evropy – stačí mu armáda trollů a botů co zajistí zvolení jeho místních poddaných. Ti jsou ochotní mu sloužit právě proto, že jim dokáže na sociálních sítích zajistit volební úspěch. Spirála závislosti těchto stran na Putinově podpoře na sítích je hrobem demokracie. Fico se po dohodě s rusy vrátil na politické výsluní výměnou za špinavou práci pro Kreml v rámci EU, stejně jako před ním Orbán.

Čína nepotřebuje vojenskou invazi (je chytřejší a disciplovanější než násilí adorující Rusko) – TikTok ale rozvrací západní demokracie i tak.

Evropa stojí před rozhodnutím: Buď vytvoří svou vlastní sociální síť, nebo se nechá rozložit silami, které usilují o její zánik. Tato „naše“ síť není jen technologií – je poslední šancí, jak zachránit pravdu, demokracii a svobodu v digitálním věku.

Otevřeme znovu svou budoucnost, nebo zůstaneme v konspirační stoce, kde s námi budou manipulovat světoví diktátoři?

Můžeme vyzbrojit Evropu těmi nejlepšími zbraněmi – pořídit nejmodernější F-35, zvýšit vojenské výdaje klidně na 5 % HDP, ba i rozšířit jaderný arzenál – ale pokud nevytvoříme tuto klíčovou zbraň-antizbraň, naši vlastní evropskou sociální síť, stejně prohrajeme, a to dokonce daleko levnějším a potupnějším způsobem, který nakonec paradoxně ještě přidá ty biliony investované do “demokratických” zbraní k síle globálního fašistického tech teroru.

To, jak se Američané chovají k těm, které považují za slabé – za ty, kdo „nemají v rukou karty“ – jsme s hrůzou a odporem viděli nedávno v Oválné pracovně. Na Zelenského místě ale může velmi brzy stát celá EU a bojovat o osud svých států, zatímco Trumpovi sociopati nám budou diktovat podmínky, jako by jim Evropa patřila, stejně jako Ukrajina.

Je na čase jim ukázat, že bez karet nejsme. Naopak – právě teď tiskneme nový karetní balíček a je pouze otázkou našeho rozhodnutí, zda američany vůbec pustíme ke hře u našeho stolu.

To nejlepší nakonec:

Evropská sociální síť jako globální záchrana demokracie

Pokud Evropa dokáže vytvořit veřejnoprávní sociální síť, která nebude manipulativní komerční zbraní, ale propojujícím nástrojem svobodné a férové komunikace, její význam překročí hranice kontinentu. Tento model může být exportován do dalších demokratických států, které se dnes také stávají oběťmi toxického digitálního prostředí. Tím se stane síť globální.

Kanada, Tchaj-wan, Japonsko, Jižní Korea, Indie – všechny tyto země čelí stejnému problému jako Evropa: jejich informační prostor je drancován americkými algoritmy, čínskou sledovací cenzurou a ruskými dezinformacemi. Pokud by Evropa prodala tuto technologii jako digitální franšízu, mohla by nejen získat finanční prostředky, ale především rozšířit tento nový standard informační integrity do celého světa.

Tím by se evropská síť mohla stát globální záchranou demokracie – silnější než americké komerčně manipulativní fašizující platformy, které dnes definují, co lidé vidí, co si myslí a jak volí. Svět potřebuje sociální síť, která nebude postavena na dezinformacích, toxicitě a polarizaci, ale na skutečné spolupráci a pravdě.

Nakonec by se stalo to nejdůležitější: lidstvo by se díky ní posunulo na vyšší evoluční úroveň. Přestali bychom být jen informačně drancované, vyčerpané separované entity soupeřící v krysím závodě, v němž se každé kliknutí a emoce proměňuje v cizí zisk a politickou manipulaci. Místo toho bychom se stali tím, čím máme být – skutečnou pravdivě kooperující spolupracující společností, lidstvem hodným toho jména.

Stejně jako nově vynalezený knihtisk zpočátku šířil konspirační spisy o čarodějnicích a návody na jejich upalování, než se postupně stal nástrojem vědy a pokroku, co nahradil takto vzniklý násilný chaos, i nová etická veřejnoprávní sociální síť by dokázala překonat současnou počáteční destruktivní fázi informačního chaosu a dezinformací, kterými je tento nový nástroj zatížen. Místo aby síť byla toxickým prostředím sloužícím k rozdělování lidí a jejich manipulaci, mohla by fungovat jako sjednocující digitální nervová soustava společnosti – nadstavba jednotlivců, která slouží celku stejně jako nervy v lidském těle zajišťují jeho kooperaci, funkčnost, přežití a zdraví.

Pokud s textem souhlasíte, prosím, sdílejte ho nebo jeho myšlenky – jedinou šancí, jak tuto nezbytnost prosadit, je, aby si jí všiml někdo, kdo ji může pomoci proměnit v realitu.

1