2. 3. 2025

Ze satirického pořadu americké televize Saturday Night Live:

Překlad: Trump: A víte, vy na sobě nemáte oblek. Vždyť ani nemáte oblek. Je to neuctivé. Kdo se proboha objeví v Bílém domě v tričku a džínách jako odpad?

Musk: Ahoj, lidi. Ahoj, lidi.

Trump: Elone, líbí se nám tvé velmi oficiální a uctivé oblečení a líbí se mi, když máváš to motorovou pilou těsně vedle mé hlavy.

Musk: Díky. Donalde, co děláš v mé kanceláři? Víš, že jsem teď prezident, ne? Já jsem. Dělám si z tebe legraci. Možná ne, možná ne. Jaký je závěr? No tak, podívej. Díky. Donalde, co děláš v mé kanceláři? Víš, že jsem teď prezident, ne? Já jsem. Dělám si z tebe legraci. Možná ne, možná ne. Jaký je závěr? No tak, podívej.







Trump: Tohle všechno mi vyhovuje. Opravdu se mi líbí všechno, co děláte v DOGE.





Musk: Říkají, že propouštím lidi bez příčiny, ale já příčinu mám.Mně se to tak příčínně líbí.







Trump: Děláme hromadné propouštění. Milujeme hromadné vyhazovy, protože nemusíte vědět, jak se kdo z nich jmenuje nebo co přesně dělá.





Musk: Chci říct, že to nedotáhneme k dokonalosti, víte, ale propouštíme nepostradatelné zaměstnance, jako jsou letečtí dispečeři.





Trump: Ano, je jisté, že některá letadla budou přistávat vzhůru nohama, ale pak vám zavazadla spadnou přímo do klína a můžete hned vyrazit. Je to efektivní. A Elon má neuvěřitelný tým profesionálů, jako je ten devatenáctiletý kluk, kterému se říká Velký Koule.





Velký Koule: Ahoj všichni!





Trump: Děláš úžasné věci pro DOGE, že, Velký Koule?









Trump: To je úžasné, chlape. To je úžasné.





Velký Koule: Úžasné. A kromě toho jsme zahájili další iniciativu, která se jmenuje Oddělení pro zrušení zdravotní péče a výchovy dětí neboli zkratkou DOUCHE [americká vulgarita].





Musk: DOUCHE bude epické, fantastické. DOUCHE bude opravdu všechno vyčistit.





Velký Koule: Jo, no.





JD Vance: Jsem ochoten hodit skleničku vína po komkoli.





Trump: A určitě jste měli úžasný týden. Konečně zveřejníme dokumenty o Epsteinovi [pachatel četnýách znásilnění nezletilých dívek, na nichž se podílel i Trump]. Ano, Amerika uvidí všechna jména od A do S, T tam nebude. Tak co, chcete to vidět se mnou?



Jo, jo. Tento týden jsem vyhodil černošského generála a ženu admirálku. Bylo to úžasné.: Páni. Myslím, že tímhle končí docela dokonalá tisková konference. Tohohle chlapa jsme ponížili a JD se konečně dostal na konkurz do seriálu Real Housewives of Potomac.