Trump řekl, že Zelenskyj „nemá žádné karty“. Jak dobře ale hraje Trump se svými vlastními kartami?

3. 3. 2025

Americký prezident nemá zájem čelit agresorům. Jeho krátkodobý herní plán přijde Ameriku draho, vysvětluje Olga Chyzh.



Na setkání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským v Bílém domě se bude vzpomínat daleko více než jen jako na diplomatickou katastrofu. Znamenalo konec mezinárodní politiky, jak ji známe, a bylo předzvěstí západu Pax Americana. Zelenskyj, který se ze setkání vzpamatovával, přijel v sobotu do Londýna, aby se zúčastnil summitu o obraně s dalšími evropskými lídry. Díky Trumpovu vystoupení mají nyní tito lídři jasno v tom, jak se americká vláda staví k válce na Ukrajině - a obecněji, jak může vypadat americká zahraniční politika v budoucnu. Americký prezident nemá zájem čelit agresorům. Jeho krátkodobý herní plán přijde Ameriku draho,



Je těžké přeceňovat, o jaký odklon se jedná. Od konce druhé světové války byly USA hlavním architektem a garantem složité sítě globálních institucí, které byly ukotveny v NATO, ve Světové obchodní organizaci a v Mezinárodním měnovém fondu. Tito partneři společně vytvořili bezpečnostní deštník, jehož přínosy zdaleka převýšily jeho náklady. Přinesl politickou stabilitu a poskytl americkým a evropským společnostem bezkonkurenční přístup na trhy a ke zdrojům. Spojené státy se až příliš rády dělily o zisky z tohoto uspořádání se svými spojenci a v menší míře i se svými soupeři a protivníky.



Je pravda, že USA měly největší prospěch: určovaly podmínky obchodu a promítaly svůj vliv do celého světa. Tento řád byl však inkluzivní, protože jeho instituce byly navrženy tak, aby poskytovaly výhody, které mohl využívat každý, i když přístup k nim byl nerovný. Měl spoustu kritiků, vyvolával závist a hněv protivníků, jako je Rusko a Čína, jejichž představitelé pravidelně reptali na nespravedlnost a dožadovali se svého místa u stolu. Postupem času si USA a jejich spojenci zvykli na status quo, zpohodlněli a zpohodlněli do té míry, že nechali své vojenské zásoby vyčerpat a degradovat. Rusko a Čína naopak pěstovaly sítě propagandistů, zkorumpovaných úředníků a sabotérů, kteří měli společný cíl: identifikovat slabá místa Západu, zesílit politickou nestabilitu a podkopat jednotu Západu.



Těžko mohli doufat ve zranitelnější a rozdělenější Západ. Od rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii, přes sílící nacionalistická hnutí v celé Evropě až po nástup Trumpa do prezidentského úřadu - poslední desetiletí bylo poznamenáno událostmi, které oslabily transatlantické vazby a narušily bezpečnostní ujednání. Trumpova kritika NATO a dalších dlouholetých spojenectví pomohla přesvědčit americké voliče, že spojenci USA jsou spíše přítěží než přínosem.



V tomto kontextu nebylo setkání se Zelenským, kdy Trump ukrajinskému vůdci řekl „dohodněte se, nebo končíme“, zcela překvapivé. Trump důsledně formuluje zahraniční politiku v transakčních termínech a upřednostňuje jednorázové finanční výhody před dlouhodobými dividendami, které plynou z mezinárodní stability a spolupráce. Jeho přístup odráží naprostý nezájem o obranu demokratických principů nebo potírání autoritářského vlivu, ať už v Rusku nebo jinde. Jeho zahraniční politiku definuje nepředvídatelnost, rychlé zisky a vlastní osobní zájmy.



Trump rovněž nemá zájem čelit agresorům. Ve skutečnosti mu nevadí vyměnit bezpečnost druhých za vlastní prospěch. Jak upozornil Zelenskyj, USA jsou před ruskou agresí chráněny oceánem, což je luxus, který Evropa nemá. Zdá se, že Trump je spokojen s tím, že nechá Evropu, aby si svou bezpečnost obstarala sama, a ignoruje skutečnost, že evropská stabilita je neodmyslitelně spjata s ekonomickými a strategickými zájmy USA. Ve své ochotě spolupracovat s Vladimirem Putinem ignoruje skutečnost, že stávající mezinárodní systém je v drtivé většině výhodný pro USA. Je ironií, že světový řád, který Putin prosazuje - řád utvářený spíše imperiálními sférami vlivu než kolektivní bezpečností - by USA přišel značně draho.



Při výměně názorů se Zelenským se Trump odvolal na metaforu karetní hry. Jeho vlastní karty jsou však rozloženy po stole. Pravděpodobně využije následků schůzky k tomu, aby přesvědčil domácí republikánské držitele, aby zastavili posílání vojenské techniky na Ukrajinu a zrušili sankce proti Rusku. Spolu s Putinem bude pravděpodobně vychvalovat pochybné ekonomické příležitosti, kterých by se Amerika mohla v Rusku chopit a vyměnit bezpečné a lukrativní evropské trhy za rizikovější a menší ruský trh, který by jeho MAGA naladěné elity mohly přijmout.



Evropa může buď ustoupit, přijmout tuto novou realitu a doufat, že se ruské imperiální ambice zastaví na Ukrajině. Nebo se může přizpůsobit světu bez podpory USA, kde bude muset převzít asertivnější roli ve vlastní obraně a strategickém rozhodování. Z historického hlediska bylo obtížné dosáhnout soudržnosti napříč kontinentem. Nyní jsou sázky vyšší než kdy jindy.



Pro Ukrajinu zůstává cesta vpřed obtížná. Toto setkání ji nestálo podporu USA - ta byla uvedena do pohybu Trumpovým znovuzvolením. Zelenskyj udělal dobře, že se nenechal zastrašit a nepřistoupil na příměří za podmínek diktovaných Ruskem. Bez bezpečnostních záruk by taková dohoda byla pro Ukrajinu katastrofální. Trump by si připsal snadné diplomatické vítězství a použil by ho jako ospravedlnění pro snížení vojenské pomoci Ukrajině a Evropě a zrušení sankcí vůči Rusku. Jak však poznamenal Zelenskyj, Putin v minulosti příměří porušoval. Po zmírnění sankcí by Rusko jednoduše přezbrojilo a připravilo se na další ofenzivu proti oslabené Ukrajině. Tím, že Zelenskyj odolává Trumpovu tlaku, může stále čelit stejnému výsledku, ale Ukrajina alespoň zůstává nespoutána jednostranným příměřím.



I bez podpory USA je Ukrajina ve vojensky i diplomaticky silnější pozici, než byla na začátku roku 2022. Jakkoli hrozivě situace v tuto chvíli vypadá, mezinárodní politika je zřídkakdy statická a sám Trump je známý svými zvraty. Stále je možné, že opět změní kurz, podepíše dohodu o nerostných surovinách s Ukrajinou a urovná vztahy s evropskými spojenci. Vždy existuje malá šance, že schůzka byla jen trapným a emocionálním neštěstím. Ale vzhledem k tomu, že je v sázce její suverenita, Ukrajina s náhodou počítat nemůže.





Olga Chyzh se zabývá výzkumem politického násilí a represivních režimů. Působí jako odborná asistentka na katedře politologie Torontské univerzity.





Zdroj v angličtině ZDE

