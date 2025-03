Fiasko v Oválné pracovně

3. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

V pátek byl svět svědkem jedné z nejúžasnějších podívaných v historii Bílého domu, píše Eli Lake. V pátek byl svět svědkem jedné z nejúžasnějších podívaných v historii Bílého domu,

Američtí prezidenti dozajista spojencům myli hlavu za zavřenými dveřmi; nikdy předtím se to nestalo v přímém televizním přenosu. Tento rozchod s jakoukoli předchozí prezidentskou diplomacií je třeba vidět, abychom uvěřili.

To, co se odehrálo mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a prezidentem Donaldem Trumpem a viceprezidentem JD Vancem, se změnilo v politický Rorschachův test.

Pro Trumpovu základnu byla padesátiminutová výměna názorů pozitivním důkazem zahraniční politiky America First – nevděčný vyžírka je pokárán populistickým tribunem.

Pro Američany, kteří stále lpí na dnes již nemoderní představě, že mezinárodní systém by měl být řízen pravidly a ne mocí, byl páteční incident hrůzou.

Z pohledu Evropy je to začátek konce transatlantické aliance.

Abychom to shrnuli, poté, co Zelenskyj pod tlakem Bílého domu souhlasil s podpisem dohody o nerostných surovinách vzácných zemin, přijel do Washingtonu s úmyslem napravit svůj napjatý vztah s Trumpem, uzavřít dohodu a přesvědčit USA, aby udržely dodávky zbraní pro jeho válečné úsilí.

Setkání bylo zamýšleno jako foto-op před skutečnými diskusemi za zavřenými dveřmi – a začalo srdečně. Trump pochválil ukrajinské vojáky. Zelenskyj zdvořile ukázal Trumpovi fotografie ruských zvěrstev.

Ale pak Vance nastražil past. Nebo se alespoň odchýlil od diplomatických jemností. Vysvětlil, že Trumpův předchůdce Joe Biden se bil do prsou a mluvil tvrdě, ale nikdy se nezapojil do diplomacie s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Cestou k míru a cestou k prosperitě je možná zapojení se do diplomacie," řekl.

Vance v tomto případě nebyl spolehlivým vypravěčem nedávné historie. Biden na konci roku 2021 uspořádal virtuální summit s ruským vůdcem. Biden také v měsících před válkou upustil od sankcí na výstavbu druhého plynovodu mezi Ruskem a Evropou. Před Putinovou invazí se ho Biden téměř rok snažil od ní odradit.

Zdroj v angličtině: ZDE

0