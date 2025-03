Podle Starmera budou Velká Británie a Francie spolupracovat s Ukrajinou na mírovém plánu, který bude předložen USA před důležitým summitem o obraně

2. 3. 2025

čas čtení 5 minut

Starmer říká, že se cítil „nepříjemně“, když sledoval hádku Zelenského a Trumpa v Bílém domě





Keir Starmer byl v BBC dotázán na zuřivou výměnu názorů mezi Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem v Bílém domě minulý týden. Přiznal, že se při sledování hádky „cítil nepříjemně“.Britský premiér trvá na tom, že je třeba se zaměřit na „trvalý mír“ na Ukrajině, který je podle něj nezbytný pro bezpečnost Evropy.Na otázku ohledně výměny názorů mezi Trumpem a Zelenským odpověděl, že „to nikdo nechce vidět“, a uvedl, že po ostré výměně názorů s Trumpem a Zelenským telefonicky hovořil.Nechtěl se vyjadřovat konkrétně, ale uvedl, že cílem bylo „překlenout“ napětí, aby se všichni vrátili k „hlavnímu zaměření“, kterým je podpora Ukrajiny s cílem „zastavit boje“ v dlouhodobém horizontu.. Mezi účastníky summitu bude i polský premiér Donald Tusk, který dlouhodobě naléhá na evropské země, aby zvýšily investice do obrany.V projevu před odletem do Londýna Tusk řekl, že „musí být jasné, že ... Polsko je na straně Ukrajiny, bez jakýchkoli ale“, a uvedl, že je to v polském národním zájmu.Tusk rovněž důrazně uvedl, že Evropa by měla i nadále pracovat na „co nejužším spojenectví“ s USA, i když postoj americké administrativy k ukrajinsko-ruské válce „není tak jednoznačný jako náš“.Dále hovořil o vojenském probuzení Evropy a vyzval ke zvýšení výdajů na obranu jako „dodatečné pojistce“, přičemž trval na tom, že „být soběstačný neznamená být sám“.„Evropa, která pochopí svůj globální potenciál, svůj status supervelmoci, nebude alternativou k USA, ale nejžádanějším spojencem. To je nakonec to, co Trump chce, aby Evropa převzala mnohem větší odpovědnost za svou bezpečnost,“ řekl.„Je to paradox, někdo na to správně upozornil, že 500 milionů Evropanů žádá 300 milionů Američanů, aby je bránili před 140 miliony Rusů,“ dodal.Poté obsáhle citoval údaje z nejnovější zprávy Mezinárodního institutu pro strategická studia, které ukazují vojenskou převahu Evropy a Ukrajiny nad Ruskem.Řekl také, že podpoří plán italské premiérky Giorgie Meloniové na svolání mimořádného summitu EU-USA a vyzve partnery k posílení vojenské přítomnosti na východním křídle NATO, včetně Finska, Pobaltí a Polska.