Spojené státy se rozhodly při jednáních s Ruskem využít téma restartu Nord Streamu

3. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Bývalý generální ředitel provozovatele plynovodu Nord Stream 2 Matthias Warnig, který se zná s ruským prezidentem Vladimirem Putinem od dob svého působení v tajné policii NDR, vyzval Spojené státy, aby se podílely na dohodě o restartu projektu Nord Stream 2. Warnigův plán zahrnuje spolupráci s týmem prezidenta Donalda Trumpa prostřednictvím amerických podnikatelů. Vysocí představitelé Bílého domu jsou si této iniciativy vědomi a považují ji za součást strategie k obnovení vztahů s Ruskem. Někteří členové Trumpovy administrativy také považují Nord Stream 2 za strategické aktivum, které lze využít při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Bývalý generální ředitel provozovatele plynovodu Nord Stream 2 Matthias Warnig, který se zná s ruským prezidentem Vladimirem Putinem od dob svého působení v tajné policii NDR, vyzval Spojené státy, aby se podílely na dohodě o restartu projektu Nord Stream 2. Warnigův plán zahrnuje spolupráci s týmem prezidenta Donalda Trumpa prostřednictvím amerických podnikatelů. Vysocí představitelé Bílého domu jsou si této iniciativy vědomi a považují ji za součást strategie k obnovení vztahů s Ruskem. Někteří členové Trumpovy administrativy také považují Nord Stream 2 za strategické aktivum, které lze využít při jednáních o ukončení války na Ukrajině.

Informovaný zdroj uvedl, že jedno konsorcium investorů vedené USA již vypracovalo návrh dohody s Gazpromem, která by mohla být podepsána, pokud budou sankce zrušeny. "USA by řekly: 'Nyní se můžete spolehnout na Rusko, protože jsou do něj zapojeni důvěryhodní Američané,'" vysvětlil tuto myšlenku bývalý vysoký washingtonský úředník obeznámený s úsilím o dohodu. Podle něj, pokud vše vyjde, američtí investoři začnou dostávat peníze "jen tak".

Teoreticky Warnigův plán poskytne Spojeným státům bezprecedentní kontrolu nad dodávkami energie do Evropy poté, co se rozhodla ukončit závislost na ruském plynu kvůli invazi Vladimira Putina na Ukrajinu. Dohoda mezi Moskvou a Washingtonem však nebude stačit k obnovení provozu Nord Streamu, protože i ten podléhá omezením EU. Kromě toho bude vyžadováno německé povolení, protože čerpací stanice se nachází na severu země. Podle zdrojů jsou vysocí evropští úředníci již informováni o diskusi ohledně restartu plynovodu, která začala ve Spojených státech - lídři několika evropských zemí vyjádřili obavy a diskutovali o této otázce mezi sebou.

Sám Warnig popírá jednání o Nord Stream 2. Řekl FT, že "se neúčastnil žádných diskusí s americkými politiky nebo obchodními zástupci" a dodal, že "dodržuje pravidla jako osoba pod americkými sankcemi". Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov také řekl, že nemá žádné informace o jednáních o opětovném spuštění plynovodu. Gazprom to odmítl komentovat.

Spojené státy pod vedením prezidenta Joea Bidena uvalily v roce 2022 sankce na Warniga a provozovatele Nord Stream 2 AG. V loňském roce úředníci bývalé administrativy projevili malý zájem o návrh na koupi plynovodu, který vzešel od amerického podnikatele Stephena Lynche s dvacetiletou zkušeností v Rusku. Investor ocenil aktivum na 11 miliard dolarů a oznámil připravenost zúčastnit se výběrového řízení na plynovod v případě bankrotu Nord Stream 2. V lednu 2025 společnost obdržela čtyřměsíční odklad v případě konkurzu.

Plynovody Nord Stream 1 a 2 byly v noci 26. září 2022 vyhozeny do povětří na dně Baltského moře. Oba v té době nepracovaly. Švédsko, Dánsko a Německo se zapojily do vyšetřování sabotáže, ale první dvě země neidentifikovaly viníky a řízení ukončily. Německá média napsala, že do výbuchu byli zapojeni občané Ukrajiny a operaci naplánoval tehdejší vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj.

Kreml uvedl, že je připraven "okamžitě" začít dodávat plyn do Evropy prostřednictvím jediné přežívající větve Nord Stream 2. Polský prezident Andrzej Duda zase vyzval k demontáži obou plynovodů, aby se vývoz ruského plynu do Evropy neobnovil ani po skončení války na Ukrajině.

Zdroj v angličtině: ZDE

0