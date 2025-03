Spojené království přidělilo Ukrajině půjčku ve výši 3 miliard dolarů na zbraně, na úkor ruských aktiv

3. 3. 2025

Spojené království přidělilo Ukrajině půjčku ve výši 2,26 miliardy liber na podporu obranných schopností. Půjčka bude obsluhována a splácena na úkor zisků ze zmrazených ruských aktiv. Dohodu podepsali britská ministryně financí Rachel Reeves a ministr financí Ukrajiny Serhij Marčenko. Spojené království přidělilo Ukrajině půjčku ve výši 2,26 miliardy liber na podporu obranných schopností. Půjčka bude obsluhována a splácena na úkor zisků ze zmrazených ruských aktiv. Dohodu podepsali britská ministryně financí Rachel Reeves a ministr financí Ukrajiny Serhij Marčenko.

Úvěr je poskytován na 30 let. První tranše ve výši 752 milionů liber by měla jít do Kyjeva na konci příštího týdne, uvedla britská vláda. "Bezpečná a chráněná Ukrajina je bezpečné a zabezpečené Spojené království. Toto financování posílí ukrajinské ozbrojené síly a postaví ji do nejsilnější pozice v kritickém okamžiku války," zdůraznila Reeves. Prezident Volodymyr Zelenskyj na oplátku poděkoval Velké Británii a řekl, že finanční prostředky budou použity na výrobu zbraní na Ukrajině. "To je pravda: ten, kdo válku začal, musí zaplatit," řekl.

Dohoda byla podepsána v den setkání britského premiéra Keira Starmera se Zelenským 1. března. Londýn to označil za důkaz "neochvějné a neustálé podpory ukrajinského lidu". Tyto prostředky jsou součástí půjčky ve výši 50 miliard dolarů, kterou přislíbily země G7. V rámci toho již Ukrajina obdržela 1 miliardu dolarů od Spojených států a 3 miliardy eur od EU, připomnělo ministerstvo financí země.

Zelenskyj přicestoval do Velké Británie ze Spojených států po katastrofálním setkání s americkým lídrem Donaldem Trumpem, které skončilo skandálem a nepodepsáním dohody o nerostných surovinách. Starmer ho ujistil, že království bude stát při Ukrajině a podporovat ji tak dlouho, jak bude potřeba.

Starmer se již dříve zúčastnil setkání s Trumpem, kde vyjádřil svou připravenost vyslat britské vojáky a letadla, aby zaručily mír na Ukrajině po skončení války. Uvedl, že 18 zemí již vyjádřilo přání připojit se k této misi, a také zdůraznil, že Spojené království má v úmyslu zvýšit vojenskou pomoc Kyjevu "jako nikdy předtím". Po Trumpově hádce se Zelenským Starmer volal do Washingtonu a snažil se je přesvědčit, aby se vrátili k jednáním a dohodě o fosilních palivech, ale neuspěl.

