Starmerovo vyjádření po summitu

2. 3. 2025

čas čtení 6 minut

Britský premiér a organizátor londýnského bezpečnostního summitu promluvil v neděli v podvečer na tiskové konferenci. Zdá se však, že se přítomní stále ještě nerozhodli zkonfiskovat 300 miliard dolarů ruských peněz, které zadržují, a dát je Ukrajině na nákup zbraní



Starmer oznámil balík 1,6 miliardy liber pro Ukrajinu na letecké střely



K v sobotu oznámené půjčce ve výši 2,2 miliardy liber nyní Starmer přidává dalších 1,6 miliardy liber, což Ukrajině umožní „nakoupit více než 5 000 raket protivzdušné obrany, které budou vyrobeny v Belfastu, a vytvořit tak pracovní místa v našem skvělém obranném sektoru“.



„To bude mít zásadní význam pro ochranu kritické infrastruktury nyní a posílí Ukrajinu při zajišťování míru, až nastane, protože se musíme poučit z chyb minulosti. Nemůžeme přijmout slabou dohodu, jako je ta z Minsku, kterou může Rusko snadno porušit,“ řekl Starmer







Starmer potvrdil plány na vytvoření „koalice ochotných“, která by dohlížela na dodržování jakékoli dohody na Ukrajině



Podle Starmera se vedoucí představitelé dohodli, že budou pokračovat v poskytování vojenské pomoci a zvyšování ekonomického tlaku na Rusko a budou trvat na tom, že Ukrajina musí být u jednacího stolu při jakýchkoli mírových jednáních.



Potvrzuje plány na sestavení „koalice ochotných“, která by prosazovala jakoukoli mírovou dohodu, přičemž Spojené království by mělo převzít vedoucí úlohu.



"Budeme dále rozvíjet koalici ochotných bránit dohodu na Ukrajině a zaručit mír.



Ne každý národ se bude cítit schopen přispět, ale to nemůže znamenat, že budeme sedět se založenýma rukama.



Naopak, ti ochotní nyní zintenzivní plánování se skutečnou naléhavostí. Spojené království je připraveno spolu s ostatními podpořit tento záměr vojáky na zemi a letadly ve vzduchu."





Starmer říká, že „první prioritou této vlády, každé vlády, je bezpečnost a ochrana britského lidu, aby hájil národní zájmy, zejména v této nestabilní době“.



Nedělní schůzku prý svolal, „abychom sjednotili naše partnery v úsilí o posílení Ukrajiny a podpořili spravedlivý a trvalý mír pro dobro nás všech“.



„Naším východiskem musí být, abychom nyní Ukrajinu postavili do co nejsilnější pozice, aby mohla vyjednávat z pozice síly, a my zdvojnásobujeme svou podporu,“ říká.



Starmer oznámil balíček 1,6 miliardy liber pro Ukrajinu na letecké střely





Vedoucí představitelé se brzy znovu sejdou, podle Starmera je „čas jednat“.



"Dohodli jsme se, že vedoucí představitelé se velmi brzy opět sejdou, aby udrželi tempo těchto akcí a pokračovali v práci na tomto společném plánu.



Dnes se nacházíme na dějinné křižovatce.



Toto není chvíle pro další řeči. Je čas jednat.!







USA nejsou nespolehlivým spojencem, trvá na svém Starmer



Starmer odmítá názor, že USA jsou nyní „nespolehlivým spojencem“, a tvrdí, že byly „spolehlivým spojencem po mnoho a mnoho desetiletí a nadále jím jsou“.



Dnešní jednání podle něj probíhala na základě toho, že Evropa bude s USA spolupracovat.



Podle Starmera jsou nutné americké záruky, aby se zabránilo dalšímu konfliktu



Starmer také dostává otázku, zda může vyloučit konflikt mezi Spojeným královstvím a Ruskem.



Říká, že celý smysl záruk, které sestavuje pro Ukrajinu, je zaručit mír a vyhnout se dalšímu konfliktu.

"Nechci konflikt na Ukrajině, v Evropě a už vůbec ne ve Spojeném království. Chci stabilitu ve Spojeném království. Způsob, jak tuto stabilitu zajistit, je zajistit, abychom byli schopni bránit dohodu na Ukrajině, protože jediná věc, kterou nám naše historie říká, je, že pokud dojde ke konfliktu v Evropě, vyplaví se na naše břehy.



Starmer: O připojení k misi na Ukrajině má zájem více zemí



Starmer říká, že „řada zemí“ naznačuje, že jsou ochotny se ke koalici ochotných připojit, ale je prý na nich, aby to oznámily.



Říká, že akceptuje „postoj jiných zemí, které nemusí mít pocit, že chtějí přispět tímto způsobem“, ale je podle něj nutné „pokročit“ a „získat určitý impuls“ pro mírové rozhovory.



Starmer naznačuje, že plán vedený Spojeným královstvím byl projednán s Trumpem



Na otázku ohledně reakce USA na to, co navrhuje, Starmer naznačil, že o tom hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jejich sobotním telefonátu.



Říká:



"Podívejte, včera večer jsem mluvil s prezidentem Trumpem.



Nebudu rozebírat podrobnosti tohoto rozhovoru, ale nepodnikal bych tento krok touto cestou, kdybych si nemyslel, že je to něco, co přinese pozitivní výsledek, pokud jde o zajištění toho, abychom postupovali společně - Ukrajina, Evropa, Spojené království a Spojené státy - společně směrem k trvalému míru."



Jakákoli dohoda bude muset zahrnovat Rusko, říká Starmer



Starmer říká, že jakákoli konečná dohoda „bude muset zahrnovat Rusko“, ale to by nemělo diktovat záruky, které mohou být Ukrajině nabídnuty vzhledem k historii porušování ruských závazků v minulosti.



„To je přesně ta situace, které se podle mého názoru musíme tentokrát vyhnout, a proto se vydáváme touto cestou,“ říká.



Odstupující německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že setkání bylo „cenné“ a posloužilo jako příležitost potvrdit podporu Evropy Ukrajině jako „oběti ruské agrese“.



Podle něj je pro Ukrajinu kriticky důležité, aby mohla jednat o své budoucnosti.



Byl také dotázán na to, že na summit nepozval předpokládaného příštího kancléře Friedricha Merze, a odpověděl, že dvojice zůstává v úzkém kontaktu.



Agentura Reuters e informovala, že dvě hlavní strany, které jednají o sestavení nové německé vlády, zvažují rychlé zřízení dvou zvláštních fondů, které by mohly mít hodnotu stovek miliard eur, jednoho na obranu a druhého na infrastrukturu.





Doufají, že fondy budou schváleny v březnu během současného parlamentu před sestavením nové vlády, řekli agentuře Reuters lidé obeznámení s rozhovory, ale žádné rozhodnutí zatím nepadlo.









Západ se Putinovu vydírání nepodvolí, říká polský premiér Tusk



Polský premiér Donald Tusk přivítal schůzku jako „historickou“ a řekl, že přišla v době „velké výzvy pro celou Evropu, nejen pro EU a Ukrajinu“.



Uvedl, že „není pochyb o tom, kdo je agresor a kdo má na své straně Evropu a potvrdil, že se hovořilo o ‚převzetí větší odpovědnosti‘ za financování armády a obrany ze strany evropských zemí.





Zdroj v angličtině ZDE

-1