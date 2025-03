Bývalý vrchní velitel NATO v Evropě varoval před hrozbou rozpadu aliance kvůli Trumpovu postoji k Ukrajině

3. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

NATO může přestat existovat kvůli rozkolu mezi Spojenými státy a jejich evropskými spojenci v otázce ukončení války na Ukrajině, řekl admirál James Stavridis, bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Aliance v Evropě. "Nechci přehánět nebo být dramatický, ale možná jsme svědky posledních dnů NATO," řekl v rozhovoru pro CNN. NATO může přestat existovat kvůli rozkolu mezi Spojenými státy a jejich evropskými spojenci v otázce ukončení války na Ukrajině, řekl admirál James Stavridis, bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Aliance v Evropě. "Nechci přehánět nebo být dramatický, ale možná jsme svědky posledních dnů NATO," řekl v rozhovoru pro CNN.

Podle Stavridise je klíčovou neshodou, která hrozí být fatální, volba, koho podpořit: "demokracii pod útokem", tedy Ukrajinu, nebo ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého označil za diktátora, který válku rozpoutal. "To vrazí klín do samotného srdce aliance a půjde za hranice Ukrajiny – v otázce, zda lze Spojeným státům důvěřovat jako partnerovi," vysvětlil admirál. Stavridis se nicméně domnívá, že konec NATO by mohl být začátkem nové vojenské aliance – Organizace evropské smlouvy. Připomněl, že americký prezident Donald Trump "dal jasně najevo, že nechce Ukrajině v budoucnu pomáhat". "Je to geopolitická chyba epických rozměrů. Ale nyní, když Evropa dostává zelenou, budou muset vystoupit a ujmout se této záležitosti sami," řekl admirál.

"Pokud jsem Evropan, pak v této fázi říkám, co potřebuji: velké výdaje na obranu, evropské obranné společnosti ke zvýšení výroby zbraní, evropské ozbrojené síly a velitelskou strukturu mimo NATO," dodal Stavridis.

Jeho komentáře přicházejí v době, kdy generální tajemník NATO Mark Rutte a další evropští lídři pořádají v Londýně summit o podpoře Ukrajiny a obraně kontinentu. Rozhovory plánované britským premiérem Keirem Starmerem byly zastíněny výbušným setkáním Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě 28. února. Ten přijel do Washingtonu, aby podepsal dohodu o nerostných surovinách, ale jednání ztroskotala poté, co se ukrajinský vůdce pohádal s viceprezidentem J.D. Vancem ohledně pokusů nové americké administrativy zapojit Rusko do diplomacie. Stavridis řekl, že Moskva "otevře ty nejlepší lahve vodky" při oslavě skandálu, který byl poplašným znamením pro evropské členy NATO.

Budoucí německý kancléř Friedrich Merz již dříve řekl, že evropské země musí být připraveny na scénář, ve kterém budou muset vytvořit obrannou alianci, která nahradí NATO. Zdůraznil, že je třeba, aby kontinent rychle směřoval k "dosažení nezávislosti" na Spojených státech v obranných záležitostech a nabídl rozhovory s Paříží a Londýnem, aby nahradil americký "jaderný deštník" nad Evropou. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že je připraven "tuto diskusi otevřít".

V posledních týdnech se zintenzivnily spekulace, zda Trump plánuje vystoupení Spojených států z aliance.

Zdroj v ruštině: ZDE

