Dvořit se dětinskému králi: světoví lídři v přístupu k Trumpovi je divadlo podřízenosti

Chování Donalda Trumpa je mistrovská lekce narcismu, ale jeho role „králem tvůrce“ Republikánské strany po roce 2020 ještě vyostřila jeho touhu po testech loajality. Psychologové u Trumpa diagnostikují rysy blízké „malignímu narcismu“ - kombinaci grandiozity, pocitu nároku a predátorského instinktu pro zneužívání slabosti. Narcisté vyžadují neustálou validaci, když lídři jako Starmer nebo Macron hladí jeho ego, nevyjednávají - umožňují mu to.



Zde se rýsuje Dunning-Krugerův efekt: Trumpova neotřesitelná důvěra ve vlastní genialitu, navzdory jeho naprosté hlouposti, vytváří zpětnou vazbu, v níž se lichocení stává jedinou měnou. Macronovo proslulé soupeření v podávání rukou - machistická snaha „dominovat“ - se minula účinkem a změnila se v mem o marnosti. Starmerovo dotýkání se paží zase připomíná taktiku obětí násilníků, které se snaží utišit agresora. S narcisty nelze vyjednávat, kompromis pro ně znamená kapitulaci.



Přesto pokračují. Proč? Strach z odvety - obchodní války, spory v NATO - a iluze, že osobní šarm zkrotí chaos. Je to hra pro poražené: Studie ukazují, že násilníci eskalují, když se jim ustupuje. Trumpův obdiv k Putinovi a Kim Čong-unovi, silným mužům, kteří nikdy nepodlézají, tuto dynamiku potvrzuje. Lichotníci ho nudí, říkájí bývalý poradce. Respektuje ty, kteří se umí bránit.



Tato scéna, která se odehrála v Bílém domě, připomíná dvůr Krále Slunce ve Versailles, kde šlechtici soutěžili o to, kdo podá Ludvíku XIV. ruku, přičemž jejich status závisel na blízkosti trůnu. Vláda Ludvíka XIV. centralizovala moc prostřednictvím rituální podřízenosti, strategie, kterou Trump instinktivně napodobuje svými mítinky a „čistkami loajality“.



Historicky vzato, ustupování vrtkavým vládcům málokdy končí dobře. Mnichovská dohoda z roku 1938, kdy Chamberlain obětoval Československo pro „mír v našich časech“, posílila Hitlera. Podobně Trumpova transakční diplomacie - vydírání spojenců kvůli výdajům na obranu, obdiv k diktátorům - odměňuje hazardérství. Autokrati vnímají podřízenost jako slabost. Macronovo a Starmerovo herectví signalizuje, že strážci demokracie postrádají přesvědčení.



Dokonce i pozvání britské královské rodiny pro Trumpa - druhé královské dvoření se po státní návštěvě v roce 2019 - páchne zoufalstvím. Tím, že se s Trumpem zachází jako s moderním monarchou, lídři legitimizují jeho mýtus. Je to faustovská dohoda, získávají dočasný přístup, ale živí jeho komplex božského práva.



Diplomacie vždy byla divadlem, ale Trumpova éra z ní udělala tragikomedie. Dotýkání se paží, poplácávání po zádech a královská pozvání jsou režírovaná pro kamery, což posiluje Trumpovu značku „siláka“ a odhaluje křehkost spojenců. Starmer a Macron jsou zde herci v Trumpově scénáři, jejichž gesta (trapné doteky, podřízené úsměvy) signalizují odevzdanost domácímu publiku.



Tyto performance však mají následky. Když demokratičtí lídři normalizují Trumpovy výstřelky, podkopávají důvěru veřejnosti v instituce. Mezitím Trumpova základna vidí oslabenou Evropu, jak prosí o milost. Je to prohraná hra, postavíte se mu, a stanete se jeho nepřítelem; lichotíte mu, a jste jeho pěšákem. Každý virální okamžik živí jeho narativ: Svět kleká před Amerikou.



Ustupování ho učí, že vydírání funguje.Ti, kteří zůstali pevní (jako dánská premiérka, jež odmítla prodat Grónsko), sklidili jeho hněv, ale zachovali důstojnost.



Širší nebezpečí představuje eroze demokratických aliancí. Tím, že se podbízí Trumpovým výstupům „Amerika na prvním místě“, lídři podkopávají kolektivní bezpečnost. Aliance postavené na osobní ješitnosti se hroutí. Putin a Si investují do systémů. Trump sází na one-man show.





Tragédií není jen podívaná na lídry, jak se ponižují - je to krátkozraká víra, že Trumpovu přízeň lze získat.



Čelit násilníkům není bez rizika. Chladná neústupnost Angely Merkelové jí vynesla roky Trumpových sexistických narážek. Její postoj však posílil odhodlání EU. Stejně tak Zelenského odmítnutí podvolit se Trumpovu „perfektnímu hovoru“ z něj učinilo globální symbol odporu.



Cesta vpřed vyžaduje odvahu: Nazývat Trumpovy blufy pravými jmény, odhalovat jeho slabiny a budovat aliance na hodnotách, ne na ješitnosti. Jak varuje historik Timothy Snyder: „Autoritářství prospívá díky mýtu nevyhnutelnosti. Rozbijte scénář, a silák zakopne.“





Trumpova politická strategie se dlouhodobě opírá o jednoduchý vzorec: identifikovat slabost, nemilosrdně zaútočit a dominovat. Když však čelí vůdcům, kteří se odmítají podvolit - zejména ženám, jež zrcadlí autoritativní energii jeho disciplinující matky Mary Anne MacLeodové - jeho arogance často splaskne jako propíchnutý balón.



Uvažujme o dynamice mezi Trumpem a mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou, fyzičkou, která se stala političkou, neochvějnou ve své odhodlanosti, jak veřejně čelí Trumpově xenofobní rétorice nebo jeho výhrůžkám o militarizaci hranic. Na rozdíl od vůdců, kteří se ho snažili uchlácholit lichotkami nebo ústupky, se ona staví proti jeho agresi s pevnými fakty a morální jasností. Výsledek? Trumpův obvyklý scénář selhává. Ti, kdo šikanují, prosperují ze strachu, ne z odporu.



Trumpova psychologická výbava nabízí vodítka. Jeho matka, nekompromisní skotská imigrantka, vládla domácnosti železnou rukou, zatímco jeho otec, Fred Trump, synovu drzost podporoval a rovnal nemilosrdnost s úspěchem. Psychologové naznačují, že tato dualita ponechala Trumpa vnitřně rozpolceného mezi respektem k asertivním ženským figurám a jejich vnímáním jako hrozeb pro jeho křehkou maskulinitu.





Ženy jako Sheinbaumová - nebo osobnosti typu Hillary Clintonové či Nancy Pelosiové - ho zneklidňují právě proto, že v něm vyvolávají vzpomínky na neústupnou autoritu matky, kterou nikdy nedokázal plně ovládnout. Když Pelosiová teatrálně roztrhla jeho projev o stavu Unie nebo Merkelová na summitech NATO čelila jeho pohledu beze strachu, Trumpovy odvetné tweety často vyzněly jako pasivně-agresivní skuhrání. Tyto ženy ho nejen konfrontovaly, ale odhalily jeho slabost, čímž proměnily jeho školáckou taktiku v nevýhodu.



Mezitím mužští lídři, kteří se snažili Trumpa přemachrovat, padali do jeho pasti. Jejich demonstrace síly působily jako nejisté pózování, což jen posilovalo Trumpovu touhu je ponížit. Naproti tomu ženy, které se mu postaví, zcela obcházejí tuto „soutěž o mužnost“. Využívají odzbrojující kombinaci intelektu a morální jistoty, odmítajíce se účastnit jeho divadla.



Poučení? Trumpova šikana se rozpadá, když narazí na neochvějný vzdor - a právě ženy, které si osvojily umění navigace v patriarchálních hrách, tuto taktiku často ovládají mistrovsky. Zatímco se svět potýká s návratem autoritářství, možná odpověď nespočívá v tom, jak Trumpa „přetrumpovat“, ale jak ho „přematernalizovat“. Koneckonců, chlapec, který se bál hněvu Mary Anne, nikdy skutečně neopustil Queens.



Nakonec je volba jasná: Dál krmit dětinského krále, nebo vyhladovět bestii. Zdá se, že světové demokracie stále sahají po bonbónech.