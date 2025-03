Putin jako slon v místnosti aneb Turkův doublethink

2. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Bývalý eurokomisař Pavel Telička řekl v Otázkách V. Moravce, že obranyschopnost nejsou jen zbraně a výdaje na zbrojení. Prý jde také a snad hlavně o politiku. Tvrdil, že Ukrajině musejí být poskytnuty bezpečnostní záruky, což prý v navrhované smlouvě s USA o minerálech není. Když pan Telička zmínil, že Ukrajina nesmí přijít o naději na členství v NATO, europoslanec Turek na to reagoval tím, že na to Putin nikdy nepřistoupí, a válka by tak trvala věčně. Bohužel právě Putina nikdo nejen ve studiu, ale ani v širší veřejné debatě nebere v potaz. Buď slyšíme, že Putin chce mír a bude jednat, což je i názor pana Turka, nebo řešíme mírové sbory, tzv. evropské záruky pro Ukrajinu pro jednání o míru. Jenže Putin prostě jednat nechce. O čem by taky jednal? Ostatně ani jednání v Rijádu nebyla začátkem, ale jen předběžným kontaktem. Co kdybychom začali diskutovat mírové sbory, až budeme znát, zda Putin na něco takového vůbec přistoupí?

Ministr Dvořák, který byl taky součástí debaty, sdělil, že problém je se zdroji: kde vzít na vyšší výdaje? Odkázal na pohádku o království, kde došlo k radikálnímu přehodnocení priorit. Prý je smutné, že to politici neumějí vysvětlit lidem. Oceňuji, že aspoň naznačil to, že bez podpory veřejnosti a dobrých výsledků ve volbách to nepůjde. Nota bene fungující ekonomiky a průmyslu. Pan Telička v druhé hodině plédoval velmi silně za zvýšení výdajů na obranu na tři procenta (česká vláda plánuje na příští rok 2,2 procenta) s tím, že si utáhneme opasek jinde. Neřekl ale nic konkrétního.

Pozoruhodné bylo sledovat, jak pan Turek stojí jednoznačně za USA, za americkou vojenskou přítomností v Evropě, chválil viceprezidenta Vance za jeho projev v Mnichově, protože ten projev byl prý v našem zájmu. Prostě: Putin chce mír (ale Turek uznává, že jde o agresora), chce jednat a tzv. Evropa, až se vzdá green dealu a progresivismu, tak bude dobře. Na druhou stranu: když Dvořák tvrdil, že Rusko chce zpátky celý Ostblok, Turek prohlásil, že chce být na západní straně nové železné opony.

Konečně bych rád zmínil debatu o situaci v EU. Telička trefně zmiňoval, že ti, kteří tak dlouho bránili integraci, si nyní stěžují na to, že Evropa je slabá, že jde o skanzen atd. Co si ale počneme s Orbánem a Ficem? Politická situace v Německu a Francii nebyla vůbec tématem, ale podle Teličky se tam rodí nový projekt obrany Evropy. Pan Telička nás ubezpečil, že současný formát EU je lépe zničit a vytvořit jinou Unii, než se nechat v důsledku politiky Orbána a Fica rozparcelovat Putinem. Ministr Dvořák, který by měl mít jako člověk ve vládě odpovědný za vztahy s EU ponětí o tom, co si počít s Orbánem a Ficem, řekl, že neví, jak dopadne Evropská rada, před kterou Maďarsko a Slovensko požadují okamžité zahájení jednání s Putinem, jinak prý budou blokovat jednání.

Kouzelným momentem byla reakce pana Teličky na Orbánovo prohlášení, že jenom slaboši chtějí válku, zatímco silní chtějí mír. Telička řekl, že nečekal, že Orbán bude takto kritizovat Putina. Turek na to reagoval, že není nic divného, že Orbán Putina kritizuje. Tak jak to pan europoslanec má: chce Putin mír, nebo je agresor? Nebo obojí? Doublethink. Budeme se někdy konečně bavit o tom, že když Putin nechce jednání, nechce mírové sbory, nechce mír… tak celá ta Trumpova bajka praská jak mýdlová bublina?













