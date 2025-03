Izrael oznámil, že začal hermeticky blokovat dodávky potravin do Gazy, protože Hamás požaduje realizaci druhé etapy dohody o příměří

Připomínka, že izraelský premiér je hledaným válečným zločincem, přičemž obvinění zahrnuje i použití hladomoru jako metody vedení války.

Netanjahu: Po uzavření první fáze dohody o rukojmích a vzhledem k tomu, že Hamás odmítl přijmout Witkoffův rámec pro pokračování rozhovorů, s nímž Izrael souhlasil, premiér Netanjahu rozhodl: od dnešního rána bude zastaven vstup veškerého zboží a dodávek do pásma Gazy.

Izraelský premiér Netanjahu oznámil, že Izrael začal hermeticky blokovat dodávky potravin civilistům v Gaze, protože Hamás nechce přistoupit na prodloužení první etapy příměří, které by znamenalo setrvání izraelských vojáků v Gaze. Podle druhé etapy příměří, která měla začít nyní, se měla izraelská vojska z Gazy stáhnout.

Mezinárodní humanitární organizace ostře protestují proti izraelské blokaci dodávek potravin do Gazy a upozorňují, že je to válečný zločin.



BREAKING: MSF strongly denounces Israel’s announcement to block aid into Gaza.



Humanitarian aid should never be used as a tool of war. Regardless of negotiations between warring parties, people in Gaza still need an immediate and massive scale-up of humanitarian supplies.