Zelenského ponížení v Bílém domě bylo scénou (ne)hodnou mafiánského filmu

28. 2. 2025 / Fabiano Golgo

V análech dějin diplomacie bude tato epizoda zapsána jako vrchol - okamžik, kdy Spojené státy v zajetí rádoby dona upřednostnily vydírání před státnickým chováním. Paralely s Mnichovskou dohodou z roku 1938 jsou až příliš banální, ale podstata je stejná: ústupky agresorům, zrada spojenců a záměna kapitulace za mír. Zrušení tiskové konference a zmařená dohoda o minerálech jsou vzácným vítězstvím důstojnosti. Zelenskému slouží ke cti, že odešel - krok, který jistě ohromil obchodem posedlého Trumpa, pro něhož je každá lidská interakce transakcí.

Škoda však byla napáchána. Podívaná na amerického prezidenta, který šikanuje válečného spojence, aby se podřídil, zůstane v globálním povědomí. Putin, který to sleduje z Moskvy, se musí radostně šklebit. Jeho strategie opotřebování - vojenská, psychologická a nyní i diplomatická - přinesla své ovoce. Odhodlání Západu, které již bylo narušeno únavou Evropy, se nyní prohýbá pod tíhou amerického rozmaru.



Zelenského odmítnutí kapitulovat je v této kakofonii jedinou milostnou notou. Je to vůdce, který si při nabídce zachránit si kůži tím, že se vzdá budoucnosti svého národa, raději stojí na svém. Jeho složené ruce na fotografii z Oválné pracovny hovoří jasně: je to postoj vzdoru, nikoli úcty. Srovnejte to s Trumpem, jehož celé prezidentství bylo mistrovskou lekcí v podlézavém podřizování se silákům - od Putina po Kim Čong-una. Ironie je to znamenitá: „drsňák“, který se vyhýbal jednomu odvodu za druhým, který šikanuje dodavatele a šikanuje pomocníky, nyní hecuje válečného prezidenta k vděčnosti.



Navrhovaná dohoda o nerostných surovinách za příměří je nejen nemorální, ale i imbecilní. Putinovi, muži, který anektoval Krym, zatímco svět chytal perly, se dá věřit, protože... slibuje malíčky? Je to tentýž muž, který otrávil své odpůrce v Londýně a Salisbury, který zmanipuloval volby a který proměnil Sýrii ve spáleniště. Vsadit přežití Ukrajiny na jeho slovo je jako věřit, že štír neudeří, protože přísahal. Trump samozřejmě obdivuje Putinovo hrdlořezství - vidí v kremelském pánovi odraz svých vlastních aspirací. Ale zaprodat spojence za planý slib „míru“ (slovo, které Trump používá s upřímností prodejce ojetých aut) znamená povýšit zbabělost na zahraničněpolitickou doktrínu.



Abychom pochopili grotesknost tohoto okamžiku, je třeba se vrátit k étosu americké mafie, těch nositelů ochranářského vydírání a cementových bot. Don nejedná, ale vyžaduje. Nevyjednává, ale vydírá. Když Trump vyhrkne: „Nemáš karty,“ přenáší se do ducha Luckyho Luciana, který obhlíží území soupeře. Když napomíná Zelenského za to, že není „vděčný“, odráží zraněnou pýchu kápa, kterého podřízený urazil nedostatečnou úctou. Poselství je jasné: zkřížíš mě a budeš spát s rybami. Nevadí, že ukrajinští vojáci jsou ti, kteří umírají v zákopech, zatímco Trump hraje golf v Bedminsteru; v transakční morálce syndikátu se vděčnost měří úplatky.



J. D. Vance zase hraje Freda jako Trumpova Michaela - kdyby Fredo vystudoval práva na Yaleově univerzitě a svůj oportunismus maskoval apalačským populismem. Autor Hillbilly Elegy, memoárů, které si pletou porno o chudobě s hloubkou, se znovu objevil jako útočný pes administrativy, který vrčí na všechny pozůstatky poválečného liberálního řádu. Jeho role v tomto třístranném „souboji“ (termín, který zjemňuje to, co bylo podle všeho slovním přepadením) je role vymahače, toho, kdo lomcuje klouby, zatímco mu šéf klade podmínky. To, že Vance, muž, který kdysi kritizoval Trumpovu vulgaritu, mu nyní líže boty, svědčí nikoli o zásadách, ale o magnetické přitažlivosti moci - jevu, který zná každý, kdo sledoval dráhu chráněnců Roye Cohna.



Zelenskyj se mezitím vrací z Ameriky - možná zkrvavený, ale nezraněný. Jeho vzdor je zábleskem světla v době nastupující temnoty. Člověk doufá, že to navzdory rozumu stačí.



Nakonec se Don z Pensylvánské avenue přesune k dalšímu cíli, k dalšímu přepadení. Ale zápach tohoto obchodu - tohoto mafiánského snu - zůstane.







