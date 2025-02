Vzpomíná si ještě někdo na těch čtyřicet tisíc mrtvých?

28. 2. 2025 / Boris Cvek

Na covid zemřelo podle statistik v České republice čtyřicet čtyři tisíc lidí (44 000). Je to pět let (1. března 2020) od prvních případů detekovaných na našem území. Myslím, že tolik mrtvých je národní tragédie. Zajímá to ale ještě někoho? Bude se vzpomínat? Nebo si budeme stále opakovat, jak jsme to vlastně skvěle zvládli? Téměř nejhůře v Evropě.