Trump si v sovětském stylu vybere tiskové zpravodaje pro Bílý dům

28. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Rozhodnutí Trumpova týmu individuálně vybírat zpravodajské organizace, které budou smět být součástí tiskového týmu Bílého domu, jenž Trumpovi klade otázky v Oválné pracovně nebo s ním cestuje na palubě letadla Air Force One, je krokem směrem, který dosud žádný moderní americký prezident žádné strany neudělal. Bílý dům prohlásil, že takový přístup je výsadou, nikoli právem, a že chce otevřít prostor pro „nová média“, včetně těch, která shodou okolností podporují Trumpa.





Ale po rozhodnutí Bílého domu zakázat přístup ctihodné agentuře Associated Press je vzkaz jasný: každý novinář může být kdykoli a z jakéhokoli důvodu s tiskového týmu Bílého domu vyloučen. Autoritářství nepřichází s tanky v ulicích. Nezačíná s otevřenou cenzurou, ozbrojenými vojáky nebo výjimečnými soudy. Přichází pomalu, malými gesty, pečlivě volenými slovy, jemnou manipulací diskurzu. Usazuje se, když se strach stává neviditelným faktorem ovládajícím společnost.

Myšlenka, že má tisk privilegium být v Bílém domě a ne právo, je brutálním převrácením demokratických principů. Svobodná žurnalistika není darem moci, ale jedním z jejích nepostradatelných brzd. Co Trump dělá, je otevírání cesty pro krotkou, podrobenou novinařinu - něco, v čem Putin exceloval v Rusku, kdy novináře nahrazoval vládními loutkami.Varovné signály jsou všude. Když jsou soudci zastrašováni, když jsou odpůrci pronásledováni prokurátory, když jsou generálové odstraňováni, když se miliardáři klanějí před mocí, historie nás učí, že to není jen obyčejná politická změna. Sledujeme vznik režimu, který touží po nesmrtelnosti.Putinova Rusko se nestalo autokracií přes noc. Nejprve ovládl tisk, pak pokořil oligarchy, změnil zákony, eliminoval odpůrce. Nakonec se celá země stala jeho soukromým panstvím. Rozdíl mezi Moskvou a Washingtonem je zatím v tom, že Spojené státy mají dosud pevnější instituce, starší demokratickou tradici a hlavně občanskou společnost, která může reagovat. Ale jak dlouho ještě?Demokracie umírá, když lidé přestanou cítit rozhořčení. Autoritářství postupuje, když strach umlčí ty, kteří by měli mluvit. Novináři, kteří nyní mlčí, republikáni i demokraté, kteří se bojí být citováni, dělají přesně to, co Trump vždy chtěl: autocenzuru.To, co se dnes odehrává v USA, je příběh, který jsme již viděli jinde. A historie ukazuje, že nekončí dobře. Problém není jen Trump, ale kultura, kterou normalizuje. Strach. Slepá věrnost. Iracionální oddanost vůdci. Servilnost mocných.Pokud si Američané neuvědomí, co se děje nyní, možná to pochopí, až bude příliš pozdě. Jak říkal ten Brechtův hrdina: "Nejdřív si přišli pro komunisty, ale mě se to netýkalo..." A tak se dějiny opakují, vždy s novými herci, ale stejným scénářem.