Jak můžeme zvýšit bezpečnost Evropy? Zde je pět kroků, které musíme udělat hned teď

2. 3. 2025

čas čtení 4 minuty





Evropa nemůže čekat, až bude reagovat na Trumpovy výkyvy nálad, ale musí ukázat, že máme vůli a peněženku převzít zpět kontrolu nad situací, míní Peter Pomerantsev.



Je vyčerpávající a ponižující nemít žádnou kontrolu - sledovat každou schůzku v Oválné pracovně kvůli záblesku Trumpova souhlasu nebo nespokojenosti, a nechat naši bezpečnost záviset na domnělé maličkosti nebo Trumpově náladě.



Poslední týden schůzek mezi Trumpem, Macronem, Starmerem a nakonec Zelenským mi vždy připadal jako plazení se po minovém poli. Někdo by se mohl trápit nad tím, zda Zelenskyj mohl věci zahrát jinak. To je ale špatná otázka. Jde o to, že nemůžeme být nadále tak závislí na každém setkání v Bílém domě. Dokud se nezačneme starat o svou budoucnost, budeme se pořád bát soudného dne.



Za prvé: Evropa musí ukázat jednotný postoj. Británie může mít své vlastní postranní kanály - jisté výhody přináší vyhnutí se nadcházející obchodní válce mezi EU a USA -, ale nejvíce „zvláštní“ vztahy máme nyní s našimi nejbližšími sousedy.



Za druhé: Chcete-li, aby vás brali vážně, dejte na stůl seriózní peníze. V bruselském Euroclear například leží zmrazená ruská aktiva v hodnotě 300 miliard dolarů. Využijte je k jednání s Amerikou a dalšími dodavateli zbraní o skutečných dohodách o dodávkách zbraní Ukrajině, místo abyste se spoléhali na šílená setkání podmíněná Trumpovými výkyvy nálad a doufali v rétorické dohody.



Musíme si však také ujasnit, co od Ameriky potřebujeme. V příštích několika letech bude Evropa stále závislá na USA, pokud jde o dodávky dělostřelectva a technologické aktualizace raket Patriot a další nezbytné věci.



Nic by nemělo být mimo hru: digitální subverze, sabotáže, celá škála triků tajných služeb.



Za třetí: Uvědomte si, že jediné skutečné „bezpečnostní záruky“ spočívají v tom, že máte ozbrojené síly, které vás dokáží bránit. Vybudujte tedy skutečný evropský obranný průmysl. Zní to strašně velkolepě - ale je to možné.



Začněte uvažovat jako Franklin Delano Roosevelt, který ve 30. letech 20. století převzal skomírající americkou zbrojní výrobu a vybudoval ji tak, aby mohla konkurovat německé. Nedejte na žádné pauzy v boji, o kterých by Putin mohl Trumpa přesvědčit. Rusko neustále pokračuje ve vojenském budování a připravuje se na konflikty trvající mnoho desetiletí. Máme štěstí, že v Evropě už jedna seriózní armáda je - ukrajinská.



Za čtvrté: Narušit ruské vojenské dodavatelské řetězce. Obvykle o tom uvažujeme v souvislosti se sankcemi, ale to je jen jeden z nástrojů. Nic by nemělo být mimo hru: digitální subverze, sabotáže, celá škála triků tajných služeb.



Za páté: Naučte se vést hybridní a informační války. Již víme, že Rusko vede v celé Evropě neúnavné kampaně skryté dezinformace a otevřené propagandy, kybernetických útoků, korupce a špionáže. Brzy to bude ještě mnohem horší. Všechny prostředky, které Rusko používalo k podvracení Ameriky, budou nyní znovu použity k útokům na Evropu, a zejména na Spojené království.



V Bruselu se hovoří o vytvoření „štítu demokracie“. My však budeme potřebovat také meč. Zde se můžeme učit od zemí, jako je Moldavsko, které již rozvíjejí tvrdé řemeslo boje proti nedemokratickým nepřátelům demokratickými nástroji. ale je to také něco, v čem v minulosti vynikali Britové: Political Warfare Executive za druhé světové války spojila nejchytřejší mozky z oblasti umění se špiony a vojáky a vytvořila komunikační sílu, která byla mnohem účinnější než ta nacistická.



Jakmile ukážeme, že máme vůli a peněženku tyto kroky podniknout, pak můžeme jednat jinak. Pak budeme moci mluvit o „společných zájmech“ jako rovný s rovným, nikoli jako prosebníci.





Ale hlavně už nebudeme mít pocit, že o našem osudu rozhodují jiní. V chaotickém světě se lidé cítí zranitelní. Nyní máme šanci to udělat pořádně.





Zdroj v angličtině ZDE

