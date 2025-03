Robert Reich: Páteční nechutná scéna

1. 3. 2025

Pokud jste byli šokováni a znechuceni pátečníí scénou v Oválné pracovně, kdy Trump s Vancem nadávali ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, nejste sami. Čtrnáct demokratických guvernérů vydalo společné prohlášení, v němž odsoudilo to, co se stalo:



„Donald Trump a JD Vance využili posvátnou Oválnou pracovnu k tomu, aby prezidentu Zelenskému vynadali, že nevěří slovu Vladimira Putina. Američané musí chránit naše silné demokratické hodnoty na světové scéně, místo aby podkopávali práci prezidenta Zelenského, který bojuje za svůj národ a svobodu svého lidu poté, co byl napaden Ruskem.“



Mluví za velkou část Ameriky.

Více než tři roky prezident Zelenskyj odvážně a ušlechtile bránil Putinově agresi. Zelenskij udržoval morálku ukrajinského lidu a zároveň usilovně žádal a získával pomoc z Evropy a Spojených států. Vedl válku, o níž málokdo předpokládal, že by ji mohl vyhrát, ale on nezaváhal.



Zaslouží si spíše naše srdečné poděkování než krutou výtku, kterou dnes vyslovili Trump a Vance.



Proč do něj bušili? Protože nechtějí, aby Američané Zelenského vnímali jako hrdinu. Takový pohled by zkomplikoval Trumpův plán vydat Ukrajinu Putinovi. Trump je připraven dát Putinovi vše, co chce. A pak si rozparcelovat svět.



Nenechte se mýlit: Putinova agrese Ukrajinou neskončí. Tím, že Trump Putinovi ustoupí, ho zve k invazi do Lotyšska, Litvy, Estonska a Polska - a pak do zbytku východní Evropy, která bývala pod sovětskou a ruskou kontrolou.



Trump chce Kanadu, Grónsko, Panamu a mnoho dalšího.



Páteční setkání v Oválné pracovně bylo divadelním představením. Budoucí historici si ji budou pamatovat (pokud budou mít přístup k pravdě) také jako předehru k dobytí. Trump věří pouze v moc - což v jeho mysli znamená úplnou a naprostou kontrolu. Putin to dělá také. Oba diktátoři si jeden druhého zaslouží.



My ostatní musíme dát jasně najevo - jak svým americkým spoluobčanům, tak zbytku svobodného světa - že věříme v demokracii, že oceňujeme Zelenského odvahu a houževnatost a že Trump a Vance nemluví za nás.



Republikáni v Senátu Zelenského dopoledne vřele přivítali, ale odpoledne se někteří odvrátili.



Neždošlo k tirádě z Oválné pracovny od prezidenta Trumpa a než byla jeho páteční návštěva Bílého domu bez ceremoniálu přerušena, byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vřele přivítán dvoustranickou skupinou senátorů na setkání za zavřenými dveřmi v hotelu Hay-Adams nedaleko Bílého domu.



Republikáni, kteří patřili mezi nejzarytější jestřáby Senátu vůči Rusku, se na fotografiích zveřejněných na sociálních sítích usmívali a tiskli si se Zelenským ruce. Odpoledne však již nejméně jeden z nich, senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny, před Bílým domem navrhoval, aby Zelenskyj odstoupil.



Další, senátor Roger Wicker, předseda senátního výboru pro ozbrojené síly a jeden z nejvýraznějších republikánských zastánců Ukrajiny na Kapitolu - který setkání v hotelu zorganizoval - stáhl příspěvek, na němž si s panem Zelenským potřásá rukou.



Náhlá změna tónu odrážela obrat, který ve Washingtonu probíhá, protože někteří z nejhorlivějších republikánských obhájců Ukrajiny na Kapitolu se přiklonili se k Trumpovi, přičemž někteří z nich se pozoruhodně rychle zbavili dlouho zastávaných postojů.



Graham, který začal den s úsměvem na několika fotografiích se Zelenským, zpočátku vypadal, že chce oslavit to, co předpovídal jako diplomatické vítězství Spojených států s dohodou o minerálech s Kyjevem. „Tohle je Donald Trump, tvůrce dohod a mírotvorce na odiv,“ prohlásil na videu.



Ale o několik hodin později, poté, co byl Zelensky přistižen v ohnivé konfrontaci s Trumpem a viceprezidentem JD Vancem, Graham dramaticky otočil. Při vystoupení na trávníku Bílého domu chvíli po rozruchu v Oválné pracovně Graham ukrajinskému prezidentovi vynadal, že se chová „neuctivě“, a novinářům řekl, že Zelenskyj musí „odstoupit a poslat někoho, s kým můžeme obchodovat, nebo se změnit“.





Graham uvedl, že očekával výbuch, a tvrdil, že Zelenského na ranní schůzce varoval, aby na Trumpovy výpady nereagoval.





„To, co jsme dnes viděli, je vyvrcholením arogantního malého mužského ega, které se KONEČNĚ setkalo se světovými lídry, kteří si to nenechají líbit,“ napsala na sociální síti. „Bůh žehnej prezidentu Trumpovi a viceprezidentu Vancovi!!!“ dodala.









Demokraté v Kongresu tuto epizodu rychle odsoudili a připomněli, že ruský prezident Vladimir V. Putin je ve válce na Ukrajině agresorem.Senátorka Jeanne Shaheenová z New Hampshire, hlavní demokratka v senátním výboru pro zahraniční vztahy, označila tuto scénu ve svém příspěvku na sociálních sítích za „ostudnou & vyloženě neamerickou“ a tvrdila, že odráží Bílý dům, který se „opět postavil na stranu vražedného zločince Putina namísto našeho demokratického spojence Ukrajiny“.Senátor Peter Welch z Vermontu, který se účastnil ranního dvoustranného setkání, vyjádřil podobné znepokojení.„Na čí straně jsme?“ zeptal se v rozhovoru. „Pokud říkáte, že jsme na straně Ukrajiny, dnešní události jsou šokující. Pokud řeknete, že jsme na straně Putina, nebo že prezident je na straně Putina, pak to všechno dává smysl. To je to, co je tak znepokojující.“Poslanec Hakeem Jeffries, demokrat z New Yorku a vůdce menšiny, tuto podívanou zarámoval jako ostudu na světové scéně a Trumpovo chování na schůzce označil za „děsivé“.Pro mnohé republikány, včetně těch, kteří dlouhodobě zpochybňují americkou podporu Ukrajině, však konfrontace nebyla trapasem, ale triumfem.Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson ukrajinskému prezidentovi vyčinil a pochválil Trumpovu kritiku válečného vůdce, když v příspěvku na sociálních sítích uvedl: „To, čeho jsme dnes byli svědky v Oválné pracovně, byl americký prezident, který staví Ameriku na první místo.“Senátor Bill Hagerty z Tennessee oslavoval americko-ukrajinskou roztržku a na sociální síti napsal: „Spojené státy americké již nebudou brány jako samozřejmost. Kontrast mezi posledními čtyřmi lety a současností nemůže být zřetelnější.“A zástupkyně Marjorie Taylorová Greeneová z Georgie, hlavní republikánská odpůrkyně pomoci Ukrajině v posledních třech letech, označila střet za dlouho očekávané zúčtování.