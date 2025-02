Robert Reich: 10 dalších důvodů ke skromnému optimismu

28. 2. 2025

Přátelé,

Od chvíle, kdy jsem vám minulý týden nabídl 10 důvodů ke skromnému optimismu, nespokojenost s režimem Trump-Musk ještě vzrostla. Zdá se, že Amerika se probouzí. Zde jsou nejnovější důkazy - dalších 10 důvodů ke skromnému optimismu.

1. Trumpova podpora nadále prudce klesá Hlavním důvodem, proč byl Trump zvolen, bylo snížení vysokých životních nákladů - zejména potravin, bydlení, zdravotní péče a benzínu.

Nový průzkum Pew ukazuje, že tyto náklady zůstávají v myslích Američanů na prvním místě. Třiašedesát procent z nich označuje za prvořadý problém inflaci a 67 procent říká totéž o dostupnosti zdravotní péče.

Tentýž průzkum ukazuje, že veřejnost se obrací proti Trumpovi. Procento těch, kteří nesouhlasí s Trumpovým postupem v oblasti ekonomiky, vzrostlo na 53 procent (oproti 45 procentům, která jej schvalují). Nesouhlas s jeho působením ve funkci prezidenta vzrostl na stejných 53 procent oproti 45 procentům souhlasících, což ukazuje, jak zásadní je v dnešní době pro hodnocení prezidentů ze strany veřejnosti ekonomická výkonnost.



Průzkum Pew také ukazuje, že 57 procent veřejnosti se domnívá, že Trump „překročil své prezidentské pravomoci“. Tím, že Trump učinil nejbohatšího člověka na světě svým katem, zviditelnil roli peněz v politice. Proto nyní rekordních 72 procent respondentů uvádí jako hlavní problém „roli peněz v politice“.



Podobné výsledky ukazují i další průzkumy. V průzkumu Post-Ipsos výrazně více Američanů Trumpa silně neschvaluje (39 procent) než silně schvaluje (27 procent). Průzkumy agentur Reuters , Quinnipiac University , CNN a Gallup ukazují, že Trumpovo hodnocení prudce klesá (v rozmezí 44 až 47 procent).



Ve všech těchto průzkumech nyní více Američanů Trumpa neschvaluje, než ho schvaluje.



2. DOGE běží amusk.



DOGE vypadá stále více jako obří podvod. Tento týden novináři zjistili, že téměř 40 procent smluv, o nichž DOGE tvrdí, že je zrušila, podle vlastních údajů administrativy nemá vládě ušetřit žádné peníze.



V důsledku toho DOGE v úterý vymazal všech pět největších „úspor“ na své takzvané „zdi příjmů“. Rozsah jeho chyb - a nedorozumění a špatná kontrola kvality, které jsou zřejmě jejich základem - vyvolal otázky ohledně širšího působení tohoto úsilí, které vedlo k hromadnému propouštění a škrtům v celé federální vládě.



DOGE musel také zrušit svá propuštění. V úterý ministr pro záležitosti veteránů Douglas A. Collins oslavoval škrty v 875 zakázkách, které podle něj ušetří téměř 2 miliardy dolarů. Když se však veteráni dozvěděli, že tyto smlouvy se týkají zdravotnických služeb, náboru lékařů a financování onkologických programů i pohřebních služeb pro veterány, zvedl se takový odpor, že VA ve středu nařízené škrty zrušilo.



Poté, co byly náhle propuštěny stovky pracovníků jaderných zbrojovek , se Trumpova administrativa snaží je znovu zaměstnat.



Poté, co byly propuštěny stovky vědců z Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, se žádá jejich návrat.



Ve středu Musk přiznal, že DOGE „omylem zrušila“ úsilí americké Agentury pro mezinárodní rozvoj o prevenci šíření eboly. Musk však trval na tom, že tato iniciativa byla rychle obnovena.



Špatně. Současní i bývalí úředníci USAID tvrdí, že úsilí o prevenci eboly bylo z velké části zastaveno od chvíle, kdy Musk a jeho spojenci z DOGE minulý měsíc přistoupili ke zrušení agentury pro globální pomoc a zmrazili její odchozí platby. Dodali, že týmy a dodavatelé, kteří by byli nasazeni do boje proti epidemii eboly, byli zrušeni.



Zaměstnanci DOGE podávají výpovědi. V úterý podalo výpověď z DOGE 21 technických pracovníků federální státní správy, kteří ve společném rezignačním dopise napsali, že raději odcházejí, než aby pomáhali Muskovi „demontovat kritické veřejné služby“.



Všichni tito zaměstnanci pracovali pro takzvanou Digitální službu USA, než byla pohlcena DOGE. V jejich řadách jsou datoví vědci, produktoví manažeři a inženýři. Podle agentury Associated Press „všichni dříve zastávali vedoucí funkce v technologických společnostech, jako jsou Google a Amazon, a ve svém rezignačním dopise napsali, že do vlády nastoupili z pocitu povinnosti veřejné služby“.



Konečně se Muskův střet zájmů prodral na povrch a není to hezký pohled. FAA je blízko ke zrušení smlouvy s Verizonem v hodnotě 2,4 miliardy dolarů na generální opravu komunikačního systému, který je nedílnou součástí systému řízení letového provozu - a místo toho zadá zakázku Muskově společnosti Starlink.



Proč? Tým zaměstnanců SpaceX, mateřské společnosti Starlinku, v posledních dnech pracoval uvnitř FAA. A sám Musk kritizoval platformu Verizonu na svých sociálních sítích společnosti X.



Vysocí úředníci FAA odmítli podepsat dokumenty povolující přechod na Starlink, takže Muskův tým nyní hledá pomoc při zajištění dohody u ministra dopravy Seana Duffyho a úřadujícího správce FAA Chrise Rocheleaua. Může být Muskův finanční motiv ještě jasnější?



3. Tesla je v p*deli.



Američané pobouření Muskovou nadstandardní rolí v Trumpově režimu se zaměřují na Muskovu Teslu.



Mnozí majitelé Tesly pociťují výčitky svědomí - jejich auta jsou demolována nebo se stávají veřejně ostouzenými cizími lidmi, kteří jsou naštvaní na generálního ředitele automobilky. Jiní si na svá auta lepí nálepky proti Muskovi .



Na videu hudebnice Sheryl Crow, které získalo více než 20 milionů zhlédnutí na Instagramu, TikToku a Facebooku, zpěvačka mává na rozloučenou svému vozu Tesla Model S, zatímco v pozadí hraje píseň Andrey Bocelliho „Time to Say Goodbye“. „Přijde čas, kdy se musíte rozhodnout, s kým jste ochotni se spojit,“ napsala Crow v popisku. „Sbohem, Teslo.“



Minulý víkend demonstrovaly tisíce lidí před prodejnami Tesly od Filadelfie po Seattle, aby vyjádřily své rozhořčení nad Muskovou politickou mocí.



Na stránce kampaně #TeslaTakedown na webu Action Network je uvedeno 46 nadcházejících akcí u prodejců Tesly a nabíjecích stanic po celé zemi během příštího týdne. Další organizační platforma, Mobilize, zahrnuje dalších 32 akcí .



Zapojují se i odborové penzijní fondy. Randi Weingartenová, prezidentka obří Americké federace učitelů, vyzvala generální ředitele šesti největších společností spravujících aktiva v zemi, aby přezkoumali současné ocenění společnosti Tesla. „Jde o ochranu důchodů zaměstnanců,“ uvedla v prohlášení. „Právě tento týden jsme byli svědky toho, jak se akcie společnosti Tesla nadále potápějí rychleji než kybernetický vůz v tekutém písku, protože evropské prodeje se propadly z útesu. Věděli jsme tedy, že musíme jednat.“



4. Oligarchie nebyla nikdy více odhalena

Důležitým aspektem doby, v níž se nacházíme, je skutečnost, že rekordní podíl národního bohatství je v rukou malé skupiny lidí, kteří se nyní projevují jako pozoruhodně sobečtí, nestoudní a necitliví k potřebám Ameriky.



To je další důvod ke skromnému optimismu, protože s tím, jak se oligarchie odhaluje taková, jaká je, je stále zřejmější nebezpečí, které představuje pro průměrné lidi - a zvyšuje se pravděpodobnost, že se proti ní veřejnost ostře postaví.



Ve středu, ve stejnou dobu, kdy Elon Musk (nejbohatší člověk světa) poučoval Trumpův kabinet o důležitosti decimování federální pracovní síly, Jeff Bezos (druhý nejbohatší Američan) sděloval zaměstnancům deníku The Washington Post , že od nynějška se budou názory listu zaměřovat na obranu „osobních svobod a svobodného trhu“ a opačné názory nebudou zveřejňovány.



Šéfredaktor názorů listu The Post David Shipley okamžitě rezignoval, jak se sluší a patří.



Když oligarchové mluví o „osobních svobodách a volném trhu“, mají na mysli své vlastní svobody, aby se stali ještě bohatšími a mocnějšími, zatímco zbytek Ameriky upadá do stále větší ekonomické nejistoty a strachu. Když oligarchové mluví o „svobodě“, ve skutečnosti usilují o svobodu od odpovědnosti.



To vše se stává zřejmější než kdy jindy.



5. Lidé povstávají proti moci korporací

Ze všech těchto důvodů se začíná ozývat odpor. Lidový hněv, že tuto zemi nyní řídí oligarchie, malá skupina miliardářů a korporátních elit, prudce stoupá.



Mezitím propukly protesty proti velkým dravým korporacím. Na východním pobřeží Marylandu, jasně červené republikánské oblasti, podepsalo 20 000 lidí petici požadující vyšetřování Delmarva Power, dceřiné společnosti energetického gigantu Exelon, za to, že jim účtuje předražené poplatky. To je téměř 5 % všech zákazníků Delmarvy.



Stejný hněv roste v New Yorku na společnost Con Edison. A v St. Joseph ve státě Missouri na Evergy .



Když republikáni ve Sněmovně reprezentantů minulý týden navštívili své domovské okrsky, byli zavaleni rozzlobenými dotazy na moc korporací, Elona Muska a velké peníze.



Několik republikánů v Senátu dokonce svým voličům vysvětlovalo, že hlasovali pro schválení Roberta Kennedyho Jr. do funkce ministra zdravotnictví a sociálních služeb, protože ho „nenávidí“ velká farmaceutická společnost.



Mezitím se vrátil Bernie. Třiaosmdesátiletý Bernie Sanders sice znovu nekandiduje na prezidenta, ale tento týden zahájil své „Národní turné za boj proti oligarchii“ - k přeplněným davům v hluboce rudé Nebrasce a Iowě. Bernie ukazuje, že i v rudé Americe se odpor k oligarchii a Trumpovi stává dominantním názorem velké části veřejnosti.



Rekordní davy se objevují i u dalších významných progresivistů. Rekordně velká skupina přišla na radnici zástupce Jima McGoverna. Totéž se stalo v Massachusetts se senátorkou Elizabeth Warrenovou.



6. Když Trump a Musk vymění sociální zabezpečení a Medicaid za velké daňové škrty pro bohaté, Američané se rozzuří

Rozpočtový plán, který tento týden schválila Sněmovna reprezentantů - na Trumpovo naléhání -, dává miliardářským oligarchům a obřím korporacím lví podíl na snížení daní o 4,5 bilionu dolarů.



Jako kompenzaci za 4,5 bilionu dolarů plán obsahuje výrazné škrty ve výdajích na Medicaid, potravinové lístky a sociální zabezpečení.



Na Medicaid je závislých 72 milionů Američanů, z toho polovina dětí. Dvaačtyřicet milionů Američanů dostává potravinové lístky - mnozí z nich nemají dostatečný plat, aby měli co jíst.



Federální pracovníci Správy sociálního zabezpečení se ve středu dozvěděli, že již probíhá plán na snížení počtu zaměstnanců o 50 procent a také na 1 200 terénních pracovišť.



Tento krok se pravděpodobně dotkne desítek tisíc zaměstnanců po celé zemi a milionů lidí, kteří se spoléhají na měsíční šeky od agentury, které je udržují nad vodou. Takto hluboké škrty v SSA, která má již nyní historicky nejnižší počet zaměstnanců, způsobí výrazné zhoršení služeb, což velmi pravděpodobně bude zahrnovat zmeškané kontroly a úmrtí osob dříve, než budou jejich žádosti vyřízeny.



Proč uvádím tuto nehoráznost na seznamu důvodů pro mírný optimismus? Protože pokud nic jiného neprobudí dřímajícího obra amerického lidu, tak Trumpovy a Muskovy útoky na Medicaid a sociální zabezpečení, aby se zaplatilo další obří snížení daní pro bohaté, to udělají.



Průzkumy jednoznačně ukazují, že Američané napříč stranami odmítají snižování daní, z něhož neúměrně profitují bohatí. Ve skutečnosti více než dvě třetiny - 67 % - Američanů podporují vyšší daně pro miliardáře.



7. Demokracie se spojují, mínus Trumpova Amerika.



Od chvíle, kdy se ukázalo, že se Amerika začala spojovat s Ruskem, nabývá na síle hnutí dalších velkých světových demokracií, které se snaží spojit své síly.



Dne 17. února se sešlo osm evropských lídrů a šéfů Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie. Ve středu francouzský prezident Emmanuel Macron osobně nebo prostřednictvím videokonference jednal s vedoucími představiteli 19 zemí včetně Kanady. Do rozhovoru se zapojili také vedoucí představitelé Belgie, Bulharska, České republiky, Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Islandu, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Norska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovinska a Švédska.



Britský premiér Keir Starmer přesouvá těžiště zahraniční politiky Spojeného království ze Spojených států do Evropy.



To vše je dobrým znamením pro jednotnou frontu demokracií proti autoritářským diktaturám - i když tragicky na špatné straně stojí Trumpova Amerika.



8. Začínají se projevovat negativní ekonomické důsledky Trumpovy a Muskovy blamáže

Ekonomika začíná vykazovat známky napětí, protože Trumpovy-Muskovy kroky směřující ke snižování federálních výdajů, propouštění státních zaměstnanců a uvalování cel na největší americké obchodní partnery otřásají podniky a odrážejí se napříč státy a městy.



Trumpovy kroky k zastavení zahraniční pomoci a zmrazení některých federálních finančních prostředků se již podepsaly na domácích zemědělcích, kteří v rámci amerických programů zahraniční pomoci vyvážejí produkty v hodnotě miliard dolarů.



Miliardy dolarů na investice do klimatu a infrastruktury, které byly realizovány za Bidenovy vlády, jsou nyní v nedohlednu.



Investiční společnost Apollo Global Management odhaduje, že počet pracovních míst v DOGE by se mohl zvýšit až na 300 000. Když se započítají i vládní dodavatelé, celkový počet propuštěných zaměstnanců by se mohl přiblížit jednomu milionu.



Ekonomické ukazatele vykazují známky rostoucího napětí, přičemž velká část obav se soustředí na Trumpova cla. Ve čtvrtek uvedl, že cla na Kanadu a Mexiko vstoupí v platnost 4. března a na Čínu uvalí dodatečné desetiprocentní clo.



Průzkum spotřebitelské nálady, který v úterý zveřejnila Conference Board, zaznamenal v únoru největší měsíční pokles důvěry od roku 2021. Pokles byl přičítán rostoucímu pesimismu ohledně vyhlídek na zaměstnanost a budoucích podnikatelských podmínek, přičemž obavy z obchodu a cel dosáhly úrovně, která byla naposledy zaznamenána během obchodních válek v roce 2019 v prvním funkčním období pana Trumpa.



Průzkum Michiganské univerzity mezi americkými spotřebiteli z tohoto týdne ukázal, že očekávají, že ceny v příštím desetiletí porostou tempem 3,5 % ročně, což je nejvyšší míra obav spotřebitelů z inflace od roku 1995.



Minulý týden zveřejněný ukazatel podnikové aktivity společnosti S&P Global ukázal, že podnikatelská expanze ve Spojených státech v únoru zpomalila v důsledku „nejistoty a nestability kolem nových vládních politik“, jako jsou škrty federálních výdajů a vývoj cel.



Národní asociace stavitelů domů ve své poslední zprávě uvedla, že důvěra stavitelů klesla na pětiměsíční minimum kvůli obavám z cel, zvýšených hypotečních sazeb a vysokých nákladů na bydlení.



Ekonomové Morgan Stanley odhadují, že cla zvýší inflaci měřenou indexem výdajů na osobní spotřebu až o 0,6 procentního bodu a sníží reálné spotřebitelské výdaje až o 2 procentní body. Celkový dopad na hospodářský růst očištěný o inflaci by mohl dosáhnout až 1,1 procentního bodu.



Tyto chmurné ekonomické statistiky uvádím jako skromný důvod k optimismu, protože i ony signalizují blížící se konec veřejné podpory Muska a Trumpa.



9. Volby vypadají jasněji

Když to všechno sečteme, volby vypadají jasněji - a nemusíme čekat až do roku 2026. Tento rok je významným volebním rokem. Pokud spočítáte všechna místa, která se letos volí na místní, státní a federální úrovni, je ve 45 státech volných 100 000 míst .



Guvernéři, starostové, městské rady, státní zastupitelé, soudci, školské rady - tyto pozice nahoru a dolů po celém volebním obvodu v roce 2025 - jsou důležitou obrannou linií proti režimu Trump-Vance-Musk.



Voliči ve Wisconsinu obsadí rozhodující místo v Nejvyšším soudu svého státu. Tyto volby budou mít obrovské důsledky pro pracovní práva a volební práva běžných obyvatel Wisconsinu. Musk právě teď plní pokladnu republikánského kandidáta, ale Wisconsinčané nedovolí, aby Muskovy velké peníze rozhodovaly o jejich budoucnosti.



Pokud žijete v New Yorku a nelíbí se vám, že se Trumpova administrativa vměšuje do federálního obvinění z korupce současného starosty Erica Adamse, máte možnost zvolit si nového starostu.



Velké státy New Jersey a Virginie budou volit své příští guvernéry - a kontrolu nad svými státními sněmovnami.



Na federální úrovni proběhnou na Floridě dvoje mimořádné volby do Sněmovny reprezentantů USA a v New Yorku se ještě letos uskuteční další. Ty by mohly ovlivnit rozložení sil ve Sněmovně reprezentantů.



Změny ve sněmovně již začínají.



Ve středu vyhrál demokrat Eugene Vindman svůj souboj o křeslo ve Sněmovně reprezentantů proti republikánovi a bývalému armádnímu zelenému baretu Derricku Andersonovi v 7. kongresovém okrsku ve Virginii - pro demokraty je to klíčové vítězství , protože se snaží získat v dolní komoře většinu.



V prvním volebním období Trump vyhodil Vindmana a jeho bratra Alexandera, kteří oba zastávali vysoké funkce v Trumpově Národní bezpečnostní radě, poté, co vyjádřili znepokojení nad Trumpovou snahou vyvíjet nátlak na Ukrajinu, aby vyšetřovala Joea Bidena a jeho syna Huntera.



Jako člen Kongresu bude nyní Vindman pomáhat kolegům demokratickým zákonodárcům sloužit jako kontrola Trumpovy moci.



10. Když to všechno sečteme

Spojte si jednotlivé body: Trumpův rating nadále klesá. Muskův DOGE je mimo hru a stává se vtipem na dobrou noc. Spotřebitelé si vylévají zlost na Tesle. Američtí oligarchové otevřeně vzdorují a chovají se nestoudně. Bernie a další progresivní hlasy přitahují rekordní davy. Trump a Musk útočí na Medicaid a sociální zabezpečení, aby zaplatili obří snížení daní pro bohaté. Přední světové demokracie se spojují proti diktátorským režimům, včetně Trumpovy Ameriky. Ekonomické ukazatele mají klesající tendenci. A volby vypadají jasněji.



Co z toho vyplývá? Amerika se probouzí a nelíbí se jí, co vidí u Trumpa a Muska.



Nechci znít přehnaně optimisticky. Máme před sebou ještě obrovské množství práce. Mým cílem, proč vám uvádím tyto další důvody ke skromnému optimismu, je, abyste měli pocit možnosti.



Není totiž vše ztraceno. Nejsme odsouzeni k zániku. Režim Trump-Vance-Musk je plný neschopnosti a prošpikovaný zradou.



Pokud si všichni zachováme odvahu a odhodlání a uděláme, co je třeba, zvítězíme.



