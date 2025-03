Macron po sporu Trumpa a Zelenského znovu otevřel debatu o evropském jaderném deštníku

3. 3. 2025

čas čtení 4 minuty

Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru zveřejněném v sobotu řekl, že je připraven zahájit diskuse o evropském jaderném odstrašení. Stalo se tak v době, kdy se více než tucet evropských lídrů v neděli v Londýně setkalo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským po Zelenského mimořádném střetu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru zveřejněném v sobotu řekl, že je připraven zahájit diskuse o evropském jaderném odstrašení. Stalo se tak v době, kdy se více než tucet evropských lídrů v neděli v Londýně setkalo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským po Zelenského mimořádném střetu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě.

Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že je připraven "otevřít diskusi" o možném budoucím evropském jaderném odstrašení, pokud se Evropa bude chtít posunout směrem k "větší autonomii" ve svých obranných schopnostech.

"Jsem k dispozici pro otevření této diskuse... pokud nám to umožní vybudovat evropské síly," řekl Macron portugalské televizi RTP v rozhovoru, který zveřejnil v sobotu na X. "Vždy existoval evropský rozměr životních zájmů Francie v rámci její jaderné doktríny."

Macronovy komentáře přišly v době, kdy se Evropa potýká s ochotou amerického prezidenta Donalda Trumpa přijmout ruskou diplomacii a důsledky mimořádného střetu mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a Trumpem v pátek v Bílém domě.

Mediální blesk francouzského prezidenta přišel v předvečer setkání o válce na Ukrajině v Londýně, na kterém se sešel Zelenskyj a více než tucet evropských lídrů.

Macron navrhl strategický dialog s evropskými zeměmi, které nemají jaderné zbraně.

Francie a Británie jsou jediné evropské země s jaderným arzenálem.

"My máme štít, oni ne. A nemohou se již dále spoléhat na americký jaderný odstrašující prostředek. Potřebujeme strategický dialog s těmi, kteří ho nemají, a to by Francii posílilo," řekl Macron novinám Le Parisien.

Pravděpodobný příští německý lídr Friedrich Merz naznačil, že Británie a Francie by se v budoucnu mohly "podělit" o své jaderné zbraně.

V rozhovoru pro týdeník Journal du Dimanche Macron řekl, že vybudování autonomní evropské obrany nezávislé na NATO bude trvat 5 až 10 let.

Varoval také, že pokud by USA uzavřely dohodu s Ruskem "bez Evropanů u stolu... Byla by to roztržka uvnitř Aliance."

"Náš jaderný odstrašující prostředek je francouzský"

Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová na Macronovy komentáře rychle reagovala.

"Francouzský jaderný odstrašující prostředek musí zůstat francouzským jaderným odstrašujícím prostředkem," řekla při návštěvě pařížského zemědělského veletrhu v sobotu. "Nesmí být sdílena, natož delegována."

Francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu zopakoval Macronovu pozici, že mezi životně důležité zájmy Francie patří "evropský rozměr", ale také že Francie je pod výhradní kontrolou francouzské hlavy státu.

"Náš jaderný odstrašující prostředek je francouzský a takový zůstane: od návrhu a výroby našich zbraní až po jejich realizaci na základě rozhodnutí prezidenta republiky," řekl v pořadu X.

"Chrání životně důležité zájmy Francie, které může definovat pouze hlava státu."

Macron vyzývá ke "klidu" po střetu Trump-Zelenskyj

Macron v sobotu hovořil se Zelenským a Trumpem po jejich střetu v Bílém domě, uvedla v sobotu jeho kancelář.

Francouzský prezident řekl, že vyzval ke "klidu" mezi oběma lídry. Ve svých rozhovorech s francouzskými médii Macron řekl, že by se všichni měli "vrátit ke klidu, respektu... abychom se mohli posunout dál... protože to, co je v sázce, je příliš důležité".

Macron řekl, že jakékoli americké "stažení" z Ukrajiny "není v jejím zájmu", protože donucení Kyjeva "podepsat příměří bez bezpečnostních záruk" by znamenalo, že "schopnost [USA] odstrašit Rusko, Čínu a další se vypaří ve stejný den".

Na otázku, zda bude mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jak to dělal v prvních dnech války, Macron odpověděl, že to "nevylučuje", ale učiní tak pouze "ve vhodnou chvíli".

Zdroj v angličtině: ZDE

0